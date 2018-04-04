Okulda öğretmen rezaleti! Kız öğrencilerin velileri adliyeye koştu

Sınıf öğretmeni S.K, İstanbul Sarıyer’de bir okulda görevli olduğu dönemde iddiaya göre, lise öğrencisi 15 kıza cinsel istismarda bulundu. Çeşitli zamanlarda istismarda bulunduğu kız öğrenciler, utandıkları için bu durumu ailelerine anlatamadı. Son olarak taciz ettiği bir kız öğrencinin durumu ailesine bildirmesinin ardından okulda soruşturma başlatıldı. Cinsel istismara uğrayan diğer öğrencilerde bu durumdan cesaret alarak, yaşadıklarını ailelerine anlattı.

"15 ÖĞRENCİ PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENMİŞTİR"



Milliyet'te yer alan habere göre, 15 öğrencinin velisi bir araya gelerek, öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ardından 15 öğrenci Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Adli Tıp Kurumu, yaptığı incelemenin ardından “15 öğrenci de yaşadıkları olaydan ötürü psikolojik olarak etkilenmiştir” dedi. Bu raporun ardından dava dosyası Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

ELLE TACİZ ETMİŞ



15 kız öğrenci, Cumhuriyet Savcısına verdikleri ifadede, çeşitli zamanlarda öğretmenlerinin el yoluyla tacizine uğradıklarını anlattı. Öğrenciler ifadelerinde, öğretmenlerinin genelde bacaklarını, saçlarını ve kalçaları ellediğini söyledi. Genç kızların ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı hazırladığı iddianamede, sanık öğretmen hakkında çok yüksek bir ceza talep etti.

15 ÖĞRENCİ İÇİN 15 KEZ CEZALANDIRMA İSTENDİ



İddianamede, öğretmen S.K’nın 15 ayrı öğrenci için 15 kez cezalandırılması talep edildi. Her öğrenci için sanık hakkında istenilen hapis cezasının üst sınırı 22.5 yıl olduğu belirtildi. Yani sanık öğretmen hakkında toplam 337 yıl hapis cezası talep edildi.