HABER

Okulda öğretmen rezaleti! Kız öğrencilerin velileri adliyeye koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 10:22 | Son Güncelleme

İstanbul Sarıyer’de bir okulda görevli olan sınıf öğretmeni lise öğrencisi 15 kıza cinsel istismarda bulunurken, öğrencilerin velileri bir araya gelerek, öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcı tutuksuz yargılanan öğretmen S.K’nın her istismara uğrayan çocuk için 15 kez ayrı cezalandırılmasını istedi. Ağır Ceza’da tutuksuz yargılanan öğretmen için hazırlanan iddianame de cumhuriyet savcısı, toplam 337 yıl hapis cezası talep etti.

Okulda öğretmen rezaleti! Kız öğrencilerin velileri adliyeye koştu

Sınıf öğretmeni S.K, İstanbul Sarıyer’de bir okulda görevli olduğu dönemde iddiaya göre, lise öğrencisi 15 kıza cinsel istismarda bulundu. Çeşitli zamanlarda istismarda bulunduğu kız öğrenciler, utandıkları için bu durumu ailelerine anlatamadı. Son olarak taciz ettiği bir kız öğrencinin durumu ailesine bildirmesinin ardından okulda soruşturma başlatıldı. Cinsel istismara uğrayan diğer öğrencilerde bu durumdan cesaret alarak, yaşadıklarını ailelerine anlattı.

"15 ÖĞRENCİ PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENMİŞTİR"

Milliyet'te yer alan habere göre, 15 öğrencinin velisi bir araya gelerek, öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ardından 15 öğrenci Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Adli Tıp Kurumu, yaptığı incelemenin ardından “15 öğrenci de yaşadıkları olaydan ötürü psikolojik olarak etkilenmiştir” dedi. Bu raporun ardından dava dosyası Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

ELLE TACİZ ETMİŞ

15 kız öğrenci, Cumhuriyet Savcısına verdikleri ifadede, çeşitli zamanlarda öğretmenlerinin el yoluyla tacizine uğradıklarını anlattı. Öğrenciler ifadelerinde, öğretmenlerinin genelde bacaklarını, saçlarını ve kalçaları ellediğini söyledi. Genç kızların ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı hazırladığı iddianamede, sanık öğretmen hakkında çok yüksek bir ceza talep etti.

15 ÖĞRENCİ İÇİN 15 KEZ CEZALANDIRMA İSTENDİ

İddianamede, öğretmen S.K’nın 15 ayrı öğrenci için 15 kez cezalandırılması talep edildi. Her öğrenci için sanık hakkında istenilen hapis cezasının üst sınırı 22.5 yıl olduğu belirtildi. Yani sanık öğretmen hakkında toplam 337 yıl hapis cezası talep edildi.

Yengesine saldırıp istismar etti! Yengesine saldırıp istismar etti!
Mide bulandıran olay! Tehditle istismar ettilerMide bulandıran olay! Tehditle istismar ettiler
Öğretmen ve müdür öğrenciye dehşeti yaşattı!Öğretmen ve müdür öğrenciye dehşeti yaşattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer öğretmen öğrenci taciz cinsel istismar

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sınıf öğretmeni Lisede görev yapmaz, ilkokulda görev yapar. İçeriği muhtemelen yalandır, bari haberi doğru servis edin.
hepsi bence komplo kurlmuş tuzak şimdiye kadar hiç böyle birşey görülmemiştir
Diğer Haberler
Kritik zirve öncesi Erdoğan, Ruhani görüşmesi başladı!

Kritik zirve öncesi Erdoğan, Ruhani görüşmesi başladı!

Hatay'da özel güvenlik uygulaması! Gazeteciler uyarıldı

Hatay'da özel güvenlik uygulaması! Gazeteciler uyarıldı

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alınıyor

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alınıyor

İstanbul'da yakalanan 2 IŞİD'liden servet çıktı!

İstanbul'da yakalanan 2 IŞİD'liden servet çıktı!

Çandarlı Süleyman kimdir? Tarihteki yeri ve önemi nedir?

Çandarlı Süleyman kimdir? Tarihteki yeri ve önemi nedir?

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den şaşırtan tahmin! Hepsi bu hafta yaşanacak...

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den şaşırtan tahmin! Hepsi bu hafta yaşanacak...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.