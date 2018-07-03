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On Numara sonuçları: 2 Temmuz'da 2 büyük ikramiye talihlisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 14:54 | Son Güncelleme

Temmuz ayının ilk şans oyunu çekilişi On Numara sonuçları için yapıldı. Ayın ikinci gününe denk gelen Şans Topu çekilişinde sürpriz olmadı ve büyük ikramiye gene dağıtıldı. MPİ'nin paylaştığı On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye 2'ye bölündü. İşte haftanın On Numara sonuçları ve talihlileri...

On Numara sonuçları: 2 Temmuz'da 2 büyük ikramiye talihlisi!

Pazartesi akşamı yapılan haftanın On Numara çekilişi Temmuz ayının ilk şans oyunu çekilişi oldu. MPİ'nin On Numara sonuçlarına göre Temmuz ayının 2. gününe denk gelen çekilişten 2 talihli çıktı. Açıklanan sonuçlara göre talihliler kupınlarını Adana ve İzmir illerinden yatırmışlar. İşte 2 Temmuz tarihli On Numara sonuçları çekilişte çıkan numaralar....

Haftanın sayıları: 04, 16, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 51, 59, 61, 62, 67, 69, 70, 77

On Numara çekilişinde on bilen iki kişi 154 bin 134 lira 85'er kuruş kazandılar. MPİ tarafından yapılan açıklamada talihliler; Adana - Seyhan ve İzmir - Karşıyaka'dan çıktı.

Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle: 9 bilen 95 kişi 2 bin 164 lira 15'er kuruş, 8 bilen bin 699 kişi 121 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 87 kişi 23 lira onar kuruş, 6 bilen 105 bin 317 kişi 3 lira 90'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 168 bin 167 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

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