On Numara sonuçları: 2 Temmuz'da 2 büyük ikramiye talihlisi!

Pazartesi akşamı yapılan haftanın On Numara çekilişi Temmuz ayının ilk şans oyunu çekilişi oldu. MPİ'nin On Numara sonuçlarına göre Temmuz ayının 2. gününe denk gelen çekilişten 2 talihli çıktı. Açıklanan sonuçlara göre talihliler kupınlarını Adana ve İzmir illerinden yatırmışlar. İşte 2 Temmuz tarihli On Numara sonuçları çekilişte çıkan numaralar....
Haftanın sayıları: 04, 16, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 51, 59, 61, 62, 67, 69, 70, 77
On Numara çekilişinde on bilen iki kişi 154 bin 134 lira 85'er kuruş kazandılar. MPİ tarafından yapılan açıklamada talihliler; Adana - Seyhan ve İzmir - Karşıyaka'dan çıktı.
Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle: 9 bilen 95 kişi 2 bin 164 lira 15'er kuruş, 8 bilen bin 699 kişi 121 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 87 kişi 23 lira onar kuruş, 6 bilen 105 bin 317 kişi 3 lira 90'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 168 bin 167 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
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