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Ordu Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 11:57 | Son Güncelleme

Ordu Devlet Hastanesinin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastaların tahliye edildiği bildirildi

Ayrıntılar geliyor...

Hastanede yangın! Hastalar tahliye ediliyorHastanede yangın! Hastalar tahliye ediliyor
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Anahtar Kelimeler:
ordu hastane Son dakika itfaiye

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