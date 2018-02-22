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Profesörden olay sözler: Google'ı Sultan Abdülhamid buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 08:18 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, katıldığı 'Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han Konferansı'nda "Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır" iddiasında bulundu.

Profesörden olay sözler: Google'ı Sultan Abdülhamid buldu

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Kütahya Belediyesince Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Vefatının 100. Yılında Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han Konferansı'nda, Osmanlı'nın bıraktığı 'tertemiz miras ve öz geçmişin' bir 'mirasyedi gibi yırtılıp atıldığını' savundu. Abdülhamid Han'ın, imkansızlıklardan dolayı gidemediği yerlerin fotoğraflarını çektirerek izlediğini anlatan Sofuoğlu, şu iddialarda bulundu:

"Google'ı kullanan, ilk icat eden Sultan Abdülhamid Han'dır. Gidemiyor, ulaşım imkanları yok, gitse sorun olacak payitahtta. Ne yapıyor; fotoğrafını çektiriyor, izliyor. Oradan bir şey üretiyor. Google'ın ilk mucidi bu anlamda Sultan Abdülhamid Han'dır. 'Coğrafya kaderdir' deniliyor ya coğrafyanın da psikolojisi var. Sultan Abdülhamid Han bir 10 yıl daha tahtta kalsaydı biz dünyanın en zengin devletiydik. Niye? Birinci Dünya Savaşı olacaktı ve girmeyecektik. Onlar parça parça olacaktı. Kendisi söylüyor, 'Yıllardır bu anı bekliyordum' diye. Girmeyecekti savaşa. Dünyanın en zengin petrol yatakları Yemen'e kadar halen bizimdi."

"BELKİ HAZIRLADIĞI BİRÇOK ŞEYİ İLERİDE GÖRECEĞİZ"

Sultan 2. Abdülhamid'in beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu ise dedesi Abdülhamid Han'ı anlamanın bugünü de anlamak olduğunu öne sürdü.

O dönemin saldırı şekillerine, düşmanın nasıl hareket ettiğine bakıldığında bugünün de anlaşılabileceğini ileri süren Osmanoğlu, "Bakın biz Sultan Abdülhamid Han'ı 100 sene sonra konuşabiliyoruz. İlmi siyasetini 100 sene sonra anlayabiliyoruz. Bugün masada konuşulan, Birleşmiş Milletlerin masada konuştukları Kudüs meselesini biz 100 sene sonra Sultan Abdülhamid Han'ın hazırladığını görüyoruz. Daha belki nicelerini hazırlamıştır, daha birçoğunu göreceğiz" diye konuştu.

Konferansın sonunda Prof. Dr. Sofuoğlu ile Osmanoğlu'na hediyeler takdim edildi.

EBUBEKİR SOFUOĞLU KİMDİR?

1968 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1992 yılında lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tarih bölümünde bitirdi. Yüksek Lisansını 'Genel Olarak ve Nizâm-ı Cedit Dönemi İtibariyle Osmanlı Sosyal Düzeni' (Sosyal Siyaset Anabilim Dalı) tezi ile İstanbul Üniversitesi'nde yapıp(1994), 1998 yılında 'Yeniden Yapılanma Sürecinde Islahatların Yeri ve I.Meşrutiyet' (Sosyoloji) tezi ile doktorasını Sakarya Üniversitesi'nde tamamladı.

Hendek Meslek Yüksek Okulunda 2004 yılında yardımcı doçentliğe, 2008 yılında doçentliğe yükseldi. 2009 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne geçiş yaptı ve 2013 yılında profesörlüğe yükseldi. İngilizce, Rusça, Arapça, Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Abdülhamit tabi ki 1.Dünya Savaşına giremeyecekti çünkü Ingiliz,Italyan,Fransız ve Yunan Osmanlı topraklarını ele geçirmiş ve Osmanlıyı pasifize etmişti.Atatürk Milli Mücadeleyi başlatıp Türkiye Cumhuriyetini kurdu.Önce tarih öğrenin!
@cengizhan_2018 REİS GİBİ OKULA GİTMEDEN DİPLOMA ALANLARDANDIR.YANİ SAHTE SAHTE
15,000,000 (on beş milyon!) kilometre kare vatan toprağını kaybeden.. İlk yasal genelevi ve rakı, bira, şampanya fabrikasını açtıran.. Uşi anlaşması ile 12 adayı kaybettiren ulu hakan abdulhamit han'a selam olsun... :)))) Gerçekler acıdır...
Aynen doğrudur,insansız hava aracı dronlarıda ilk üreten dönemin karabayır valisi Hıbıdım Kırkağaçtır.Bunlar bilinsin..
Ne diyo ne diyo???
@aliosman0635 TÜRKİYENİN NEDEN PİSA DEĞERLERİNİN DÜŞÜK OLDUĞU BELLİ.BOŞ BELEŞ ADAMLAR YER İŞGAL EDİYOR. GERÇİ NORMAL ÜLKEDE SAHTE DİPLOMALI DEĞERLER VAR.BALIK BAŞTAN KOKMUŞ.
@berkuygurc Diplomasını hala göremediğimiz Cumbaba da var..
devlet hazinesini hazine-i hassa ya aktarıp borsada oynayan,rum bankerler eliyle toprak satınalan padişah!Big brother yani.Paraları ince marangozlukla kazanmamış.Tarih karşılaştırmalı anlatılır,çarpıtırsanız komedi yazarı olursunuz.
keşke bilgisayarı da icad etseydik tam olacaktı.
Üniversitelerde uyuşturucuya karşı önlem alınsın artık.Profesörleri bile esir almış keyif verici maddeler.Beyin error.
PROFESÖRÜ BİLE CAHİL OLAN BİR ÜLKE OLDUK..
lannn geri kimi kandırıyorsun .? Savaşa girmeyecekmişiz..! Zaten savaş bize karşı yapılan savaş nasıl girmiyorsun.? Kendini savunmayacak mısın..? Kendisi İdio-t herkesi de idio-t zannediyor bunlar..! Gerçi seni dinlemeye geldiklerine göre..!
şuna istihbarat hattı çok güçlüydü çok sağlamdı diyeceğine google benzetmesi yapmak çok absürt olmuş
hepiniz yanlış biliyorsusunuz google bulan kişi Fatih sultan Mehmedtir 2. abdülhamid değil kesin bilgidir yayalım
gerı zekalı bırde prof olmuş kesın bu başta fetocudur bır unıversıte boş adamı prof yapmaz
yalakalıkta son nokta
kafasına taş düşmüş bu garibin.
Sen neymişsin be abi...
patladı gitti :D
Vaybe bunlari prof dan duymak insanin zoruna gidiyor
Skym o kafaya sabah sabah güldürdün:))
şu 12 adayı peşgeş çekenden padişah mı bulmuş ?
Anlamadım. 33 yıldır iktidarı bırakmayan Abdülhamit Osmanlıyı ilerletmiş ve yüceltmiş de peşinden gidiyoruz?
yalakalanmak için söylemeyecekleri şey yok
beyler burada adı geçen dedemiz sultan abdulhamit handır. öz çocuklarının önüne dahi hayatı boyunca pijamayla çıkmayacak kadar insanlara saygılı, abdestsiz gezmemek için yatağından kalkmadan tahtada teyemmüm abdesti alıp abdest almaya dahi abdestsiz gitmeyen bir mübarek zattır. ben dedem abdulhamit hanla gurur duyuyorum. sizde duyun. biz onun torunları olduğumuz için çok şanslıyız
herkes biyerlerini yırtsın, istediğini söylesin. T.C. kurucusu, bize çağdaş ve ilerici bir ülkeye ve en iyi yönetim şekline kavuşturmuş olan M.Kemal ATATÜRK'ün çizgisinden ayrılmayacağız. işte böyle yobazlardan kurtardı bizi, devrim yasaları çıkardı ki me kadar şart olduğu bugün bile belli... ne mutlu türküm diyene..... ne mutlu bir tek adamın arkasına takılıp herşeyini ona vermeyene, yaşasın cumhuriyet yaşasın demokrasi...
k4endınıze güldürmeyın cahıller sürüsü
bunların akıl saglıgı yerinde degil sanırım
Ne içtin hocam sen?
keşke elimizdekinle yetinseydik . kaybettiğimiz toprakları tekrar geri alıp turan imparatorluğu hayalleri bizi bu hale getirdi . zaten sanayi bilim toplumu değildik yanlış ittifak geri turacaktık bizi de kullandılar . savaşa sürüklediler
bu adamların vereceği eğitimden Az Kavrayabilen Piyasa. adamları çıkar ne bekleniyirki....
BU ADAMLARI MİLLET OYALANSIN KONUŞSUN GÜNDEM YAPSIN DİYE PARAYLA TUTYORLAR..BAŞKA AÇIKLAMA BULAMIYORUM ARTIK
Akademilerin hali.... sizin yazdığınız tezleri onları onaylayanları sizi Doç. Progf yapanları ....
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