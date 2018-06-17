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Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 14:49 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpekle ilgili gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimat doğrultusunda Sapanca Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayın meydana geldiği yerde çalışma yürüten kepçe operatörü İ.M'nin, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Sapanca Adliyesi'ne sevk edilen İ.M, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sapanca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, "sahipli hayvanın öldürülmesi ve işe yarayamayacak hale getirilmesi" suçlamasıyla tutuklandı.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Sapanca Hacımercan Mahallesi'nde 13 Haziran Çarşamba günü ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvanseverler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpek daha sonra tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderilmişti. İstanbul'da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı. Olayın ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Sapanca Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kepçe operatörü İ.M. gözaltına alınmıştı.

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AA

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
kısasa kısas.kopartın kollarını ve bacaklarını...
en az 5 sene yatmalı içerdeki akıllanmalı hayvana uzanan eller kırılsın.
Bizim memleket için şaşırtıcı hareket.
ibreti alem olsun inş bu tarz vicdansız ruh hastaları için dahada ağırlaştırılsın bir aciz hayvana bunları yapan yarın bizim çoluk çocugumuza neler yapar
yok öyle bu köpek havlıyor yok bu keçi koyun evimin önünden geçiyor yok bu kedi yolun ortasinda niye yatiyor deyip kesip biçip pompalı tüfekle hayvan katletmek.....vidansızlar ama cehenneme sizin gibi odunlarda lazımki yansın cehennem sizin gibiler için...
bir iş makinesi ile kazara yavru köpeğin ayaklarını ve kuyruğunu koparmak mümkün değil. Bu kesinlikle insan eli kullanılarak yapılmış bir vahşet.
Kepçe operatörü kurban seçilmiş anlaşılan Doktor bıçak gibi bir aletle düzgün kesilmiş diyor kepçe yapsa öyle olmaz diyor İlahlar bir kurban istedi operatör kurban edildi
Nasıl oluyorda hem ayakları hem de kuyruğu kepçeye denk gelebiliyor? Ayrıca ilgilenen veteriner balta kesiği tespit etmişken. Yine bir bilinmezlikle başbaşayız.
KOSKOCA KEPÇENİN MİNİCİK BİR HAYVANA YAPACAĞI BİR ŞEY DEĞİL BU. YİNE NEYİ GİZLİYOR ÜSTÜNÜ ÖRTÜYORLAR ACABA? YA DA KİMİ KORUYORLAR.
İYİ HALDEN SERBEZT BIRAKIRLAR
adam keserler bir mok olmaz ...
ASIN HEMEN
madem kaza oldu gördün hayvanı alıp veterinerine götürsene
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