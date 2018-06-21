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Seçim mitinginde korkunç çocuk istismarı iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 09:16 | Son Güncelleme

Yenikapı’daki AK Parti mitinginde çocuğa istismar iddiası kan dondurdu. İstismar nedeniyle 2013 yılında tutuklanan ve denetimli serbestlikle serbest kalan Hayri A.'nın, yeğeninin arkadaşına miting alanında istismarda bulunduğu öne sürüldü. Hayri A.'nın suçunu kabul ettiği ve tutuklandığı öğrenildi.

Seçim mitinginde korkunç çocuk istismarı iddiası!

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, 17 Haziran Pazar günü Yenikapı'da gerçekleşen mitinge yeğenini ve yeğeninin arkadaşını götüren Hayri A. miting sonunda yeğeninin arkadaşına istismarda bulundu.

"BİR ŞAHIS BENİ SUÇÜSTÜ YAKALADI"

İddiaya göre, İiadesi alınan Hayri A. yeğeninin arkadaşı 10 yaşındaki K.C’yi istismar ettiğini itiraf ederek, “Yeğenim ve arkadaşı ile Fatih’teki mitinge gittik. Miting bittikten sonra çocukları yeşillik bir alana götürdüm. Gözcü olarak yeğenime 5 lira verdim. Fakat bir şahıs beni suçüstü yakaladı” dedi.

DENETİMLİ SERBESTLİKLE CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Zanlının 2013 yılında bir çocuğu istismar ettiği için yakalandığı, 3 ay tutuklu kaldıktan sonra denetimli serbestlikle çıktığı öğrenildi.

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Yenikapı miting cinsel istismar taciz

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