Seçim mitinginde korkunç çocuk istismarı iddiası!

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, 17 Haziran Pazar günü Yenikapı'da gerçekleşen mitinge yeğenini ve yeğeninin arkadaşını götüren Hayri A. miting sonunda yeğeninin arkadaşına istismarda bulundu.

"BİR ŞAHIS BENİ SUÇÜSTÜ YAKALADI"



İddiaya göre, İiadesi alınan Hayri A. yeğeninin arkadaşı 10 yaşındaki K.C’yi istismar ettiğini itiraf ederek, “Yeğenim ve arkadaşı ile Fatih’teki mitinge gittik. Miting bittikten sonra çocukları yeşillik bir alana götürdüm. Gözcü olarak yeğenime 5 lira verdim. Fakat bir şahıs beni suçüstü yakaladı” dedi.

DENETİMLİ SERBESTLİKLE CEZAEVİNDEN ÇIKTI



Zanlının 2013 yılında bir çocuğu istismar ettiği için yakalandığı, 3 ay tutuklu kaldıktan sonra denetimli serbestlikle çıktığı öğrenildi.



