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Şehit Aybüke öğretmenin ismi parka verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 01:58 | Son Güncelleme

Batman'da geçen yıl karne dağıtımından dönerken şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın adına Denizli'de yürüyüş yolu ve park yapıldı - Şehit öğretmenin arkadaşları, yürüyüş yolu ve parkın açılışında meslektaşları için Denizli'de konser verdi

DENİZLİ (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde geçen yıl karne dağıtımından dönerken belediye başkanının aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın adına yapılan yürüyüş yolu ve parkın açılışında şehit öğretmenin arkadaşları konser verdi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın adına 1200 Evler Mahallesi'nde yürüyüş yolu ve park yaptırıldı.

Şehit öğretmenin isminin verildiği yürüyüş yolu ve parkın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehit öğretmenin ismini yürüyüş yolu ve parka vererek yaşatmak istediklerini belirtti.

Öğretmenliğin önemine dikkati çeken Subaşıoğlu, "Öğretmenliğin o bölgelerde ne kadar zor olduğunu, ne büyük bir fedakarlık olduğunu, hele bayan bir öğretmen açısından ne kadar önemli bir iş olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da şehit olan kardeşimiz Şenay Aybüke Yalçın adını yaşatmak bizlerin görevi." diye konuştu.

Şehit öğretmen Yalçın'ın babası Sadık Yalçın da kızının şehit edilmesinin sene devriyesinde isminin verildiği yürüyüş yolu ve parkın açılış töreni için Denizli'ye geldiklerini ifade ederek, memleketlerinde de mevlit okutup iftar verdikleri kaydetti.

Yalçın, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Müslüman Türk milleti için öğretmenliğin çok ayrı bir yeri vardır. Eğitim ordusunun taze bir fidanı olan kızım maalesef dışarıdan güdümlü, içerideki iş birlikçi hainlerce Kozluk Belediye başkanımıza düzenlenen suikast sonucunda şehit oldu. Bu coğrafyada barınmanın bedeli maalesef ağır ama Müslüman Türk milleti Anadolu'ya girdiği ilk günden beri hiçbir zaman yılmadı, yılmayacaktır."

- Şehit öğretmenin arkadaşları konser verdi

Törende, şehit Aybüke öğretmenin Batman'dan gelen müzik öğretmeni arkadaşlarının oluşturduğu koro tarafından konser verildi.

Türkülerin seslendirildiği konserde "Hasretinle Yandı Gönlüm" adlı türkü söylendiği sırada duygulu anlar yaşandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sırasında seken kurşunlar, karne dağıtım töreninin ardından evine giden Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın bulunduğu araca isabet etmiş, ağır yaralanan Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

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Müzik öğretmen şehit

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