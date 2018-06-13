Şehit Aybüke öğretmenin ismi parka verildi

DENİZLİ (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde geçen yıl karne dağıtımından dönerken belediye başkanının aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın adına yapılan yürüyüş yolu ve parkın açılışında şehit öğretmenin arkadaşları konser verdi.
Merkezefendi Belediyesi tarafından şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın adına 1200 Evler Mahallesi'nde yürüyüş yolu ve park yaptırıldı.
Şehit öğretmenin isminin verildiği yürüyüş yolu ve parkın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehit öğretmenin ismini yürüyüş yolu ve parka vererek yaşatmak istediklerini belirtti.
Öğretmenliğin önemine dikkati çeken Subaşıoğlu, "Öğretmenliğin o bölgelerde ne kadar zor olduğunu, ne büyük bir fedakarlık olduğunu, hele bayan bir öğretmen açısından ne kadar önemli bir iş olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da şehit olan kardeşimiz Şenay Aybüke Yalçın adını yaşatmak bizlerin görevi." diye konuştu.
Şehit öğretmen Yalçın'ın babası Sadık Yalçın da kızının şehit edilmesinin sene devriyesinde isminin verildiği yürüyüş yolu ve parkın açılış töreni için Denizli'ye geldiklerini ifade ederek, memleketlerinde de mevlit okutup iftar verdikleri kaydetti.
Yalçın, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:
"Müslüman Türk milleti için öğretmenliğin çok ayrı bir yeri vardır. Eğitim ordusunun taze bir fidanı olan kızım maalesef dışarıdan güdümlü, içerideki iş birlikçi hainlerce Kozluk Belediye başkanımıza düzenlenen suikast sonucunda şehit oldu. Bu coğrafyada barınmanın bedeli maalesef ağır ama Müslüman Türk milleti Anadolu'ya girdiği ilk günden beri hiçbir zaman yılmadı, yılmayacaktır."
- Şehit öğretmenin arkadaşları konser verdi
Törende, şehit Aybüke öğretmenin Batman'dan gelen müzik öğretmeni arkadaşlarının oluşturduğu koro tarafından konser verildi.
Türkülerin seslendirildiği konserde "Hasretinle Yandı Gönlüm" adlı türkü söylendiği sırada duygulu anlar yaşandı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sırasında seken kurşunlar, karne dağıtım töreninin ardından evine giden Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın bulunduğu araca isabet etmiş, ağır yaralanan Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.
AK Parti'li vekil tartıştığı CHP'li gencin boğazını sıktı, daha sonra özür diledi
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
Poroşenko’dan Erdoğan’a ‘Ukraynalı rehinelerin kurtarılması' için yardım çağrısı
Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt
'Arkadaşız' demişti, ünlü şarkıcının evinde yakalandı
Trump'tan Kuzey Kore liderine araba şov
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum