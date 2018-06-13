Şehit Aybüke öğretmenin ismi parka verildi

DENİZLİ (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde geçen yıl karne dağıtımından dönerken belediye başkanının aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın adına yapılan yürüyüş yolu ve parkın açılışında şehit öğretmenin arkadaşları konser verdi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın adına 1200 Evler Mahallesi'nde yürüyüş yolu ve park yaptırıldı.

Şehit öğretmenin isminin verildiği yürüyüş yolu ve parkın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehit öğretmenin ismini yürüyüş yolu ve parka vererek yaşatmak istediklerini belirtti.

Öğretmenliğin önemine dikkati çeken Subaşıoğlu, "Öğretmenliğin o bölgelerde ne kadar zor olduğunu, ne büyük bir fedakarlık olduğunu, hele bayan bir öğretmen açısından ne kadar önemli bir iş olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da şehit olan kardeşimiz Şenay Aybüke Yalçın adını yaşatmak bizlerin görevi." diye konuştu.