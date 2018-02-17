Şehit Tespit Projesi geçici olarak kapatıldı

Geçtiğimiz haftaya damga vuran E Devlet'in yeni uygulaması 'soyağacı sorgulama' sistemine vatandaşlardan gelen aşırı talebin ardından yeni uygulama çökmüş hatta sitenin kapasitesi dayanmayarak E Devlet tümüyle hizmet veremez hale gelmişti.

E-devletten aile büyüklerinin ismini ve bilgilerini öğrenenler, Milli Savunma Bakanlığı sitesinden isim aramaya başladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise 2008'de “Şehit Tespit Projesi” kapsamında Osmanlı’nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydını internete taşımıştı.

Vatandaşlar soy bilgilerini almalarının ardından aile büyüklerinin şehitlik bilgilerini de öğrenmek isteyince Milli Savunma Bakanlığın'ın mevcut hizmeti de çökme noktasına geldi ve site öğle saatlerinde tamamen kilitlendi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada yoğunlukla ilgili olarak bilgi verildi. Açıklamada "Hizmet iyileştirme çalışmaları sebebiyle sorgulama sayfası geçici olarak kapatılmıştır. İlgili çalışma tamamlandıktan sonra hizmet tekrar kullanıma sunulacaktır."