HABER

Şehit Tespit Projesi geçici olarak kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 17:24 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın gün içerisinde giriş yapması yüzünden oluşan yoğunluk nedeniyle "Şehit Listesi" sayfasını geçici olarak devre dışı bıraktı. Açıklamada çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmetin yeniden aktif hale geleceği belirtildi.

Şehit Tespit Projesi geçici olarak kapatıldı

Geçtiğimiz haftaya damga vuran E Devlet'in yeni uygulaması 'soyağacı sorgulama' sistemine vatandaşlardan gelen aşırı talebin ardından yeni uygulama çökmüş hatta sitenin kapasitesi dayanmayarak E Devlet tümüyle hizmet veremez hale gelmişti.

E-devletten aile büyüklerinin ismini ve bilgilerini öğrenenler, Milli Savunma Bakanlığı sitesinden isim aramaya başladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise 2008'de “Şehit Tespit Projesi” kapsamında Osmanlı’nın yıkılış dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda yaşanan savaşlarda şehit olanların kaydını internete taşımıştı.

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

Vatandaşlar soy bilgilerini almalarının ardından aile büyüklerinin şehitlik bilgilerini de öğrenmek isteyince Milli Savunma Bakanlığın'ın mevcut hizmeti de çökme noktasına geldi ve site öğle saatlerinde tamamen kilitlendi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada yoğunlukla ilgili olarak bilgi verildi. Açıklamada "Hizmet iyileştirme çalışmaları sebebiyle sorgulama sayfası geçici olarak kapatılmıştır. İlgili çalışma tamamlandıktan sonra hizmet tekrar kullanıma sunulacaktır."

Soyağacını arayanların sayısı 3 milyonu geçti!Soyağacını arayanların sayısı 3 milyonu geçti!

E-Devletten soyağacına bakarak büyüklerinin ismini öğrenen vatandaşlar, ailelerinden şehit düşen olup olmadığını, varsa hangi savaşta şehit düştüklerini öğrenmek için MSB'nin sitesinde yer alan 'Şehit Listesi'ne akın etti.

Sistemde 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şehit tespit projesi Milli Savunma Bakanlığı E Devlet Şukri Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) Tarık Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

Büyük kriz yaratacak Suriye iddiası: Öncü birlikler Afrin'e girdi!

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Vartolu'ya görülmemiş ceza

Vartolu'ya görülmemiş ceza

İlginizi Çekebilir

Soyağacından sonra şimdi de herkes bunu sorguluyor

Soyağacından sonra şimdi de herkes bunu sorguluyor

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

Haftasonu hava nasıl? Meteoroloji'den yağış uyarısı

Haftasonu hava nasıl? Meteoroloji'den yağış uyarısı

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Yaktı, kundaklattı, kurşunlattı ve sonunda tutuklandı

Yaktı, kundaklattı, kurşunlattı ve sonunda tutuklandı

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kariyer Günleri

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kariyer Günleri

Liseli gençler Afrin Şehitleri için lokma hayrı yaptı

Liseli gençler Afrin Şehitleri için lokma hayrı yaptı

Milletvekili Petek: “Afrin’e de gideriz, canımızı da veririz”

Milletvekili Petek: “Afrin’e de gideriz, canımızı da veririz”

Afrin Harekatı’na Büyükorhan halkından büyük destek

Afrin Harekatı’na Büyükorhan halkından büyük destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.