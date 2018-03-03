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Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 09:52 | Son Güncelleme

Son seçim anket sonuçları gelmeye devam ediyor. ORC anketi birbirinden ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Buna göre AK Parti gücünü korurken İyi Parti ve HDP barajın altında kalıyor.

Son seçim anketi sonuçlarında bomba detay!

Son seçim anket sonuçları çok konuluşacak. Seçim ittifakı ORC anketinde soruldu. Verilen cevaplar hayli şaşırtıcıydı. ORC Araştırma Şirketi, 23-27 Şubat 2018 tarihleri arasında 36 ilde 3 bin 420 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle siyasi gündem araştırması yaptı. Ankete katılanlara “Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl sonuçlanır” diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 55.2’si “Erdoğan kazanır” dedi. “Erdoğan kaybeder” diyenlerin oranı ise yüzde 33.5’te kaldı. Yüzde 11.3’lük bir kesim ise fikir belirtmedi.

BU PAZAR SEÇİM OLSA...

“Bu Pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz” sorusuna katılımcıların Yüzde 48.2’si AK Parti, yüzde 24.6’sı CHP, yüzde 11.2’si MHP’ye oy vereceklerini söyledi. Araştırmada HDP ve yeni kurulan İyi Parti’nin barajı aşamadıkları görüldü.

İYİ PARTİ VE HDP BARAJ ALTINDA!

HDP’nin oyu yüzde 7.9 olurken İyi Parti’nin oy oranı ise yüzde 5.7 seviyesinde kaldı. Siyasi partilerin ittifak yaparak seçimlere girmesine verilen destek yüzde 67.8 olurken, destek vermeyenlerin oranı ise yüzde 32.2 seviyesinde kaldı.

CHP-HDP İTTİFAKINA PARTİLİ SEÇMENİN YANITI

Araştırmada “CHP, HDP ile ittifak yaparsa oy verir misiniz” diye soruldu. Bu soruya CHP’li olduklarını söyleyen seçmenlerin yüzde 60.8’i “evet oy veririm” dedi. CHP’lilerin yüzde 39.2’si “hayır oy vermem” cevabı verdi.

HDP’li seçmenin CHP ile ittifak neredeyse tam destek verdiği belirlendi. HDP’lilerin yüzde 81.7 “Evet oy veririm” derken, “Hayır oy vermem” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 18.3 seviyesinde kaldı.

“AK Parti, MHP, BBP ittifak yaparsa oy verir misiniz” diye soruldu. Bu soruya AK Partili seçmenin yüzde 99.2’si “evet oy veririm” diye cevap verdi.

MHP’li seçmen aynı soruya yüzde 89.4 oranında “evet” derken, MHP’li seçmenin yüzde 10.6’sı oy vermeyeceğini dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 84.3’ü ‘Cinsel istismar, terör ve darbe suçları’na mevcut cezaları az bulduğunu da belirtti.

İşte son anket! Bugün seçim olsa...İşte son anket! Bugün seçim olsa...
2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu
Hangi parti ne kadar oy alacak?Hangi parti ne kadar oy alacak?
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Okuyucu Yorumları 90 yorum
İyi parti gümbür gümbür geliyor
HHAHAA YALAKA ARAŞTIRMADA BÖYLE OLUR YÜZDE 28 LİK AKEPEYİ ŞİŞİRİP YÜZDE 45 LİK İYİ PARTİYİ YOK SAYARLAR.REZİL HERİFLER .
bali çarptı galiba.
bahse varmi sin dostum ip %10 alsın 2015 passat vericem sana
@bizedogrugerekli_2017 gündüzleri aç alkol kullanın lütfen
hırsızların anketçileri düzmece anketlerle milleti kandıracaklarını zannediyor....
inandırıcı değil bu orc .zaten yandaş şirket
yalan haberde doruk nokta bu haber
İYİ partiyi yağlayan cilalayan arkadaşlar Allah aşkına söylermisiniz bu millet iyi partiye neden oy versin?Akşener ne yaptı bu ülkeye?ne özelliği var?sadece geçmişteki siyasi sicilinin bozuk olduğunu biliyoruz.
Biz ülke olarak dünya da ne konumdayız haberin var mı. Esnaf çiftçi işçi ne halde.. Sırf sandık ampul dolsun diye yapılan siyaset samimi geliyor mu sana. İsteyen AKP ye versin ama herkes İyi olacak bi ülke için bin kere düşünsün. Bence kan değişimi rant değişimi şart. İyi olur inşallah
kardeş AKP ne verdi ülkeye kan ve göz yaşından başka satıla satıla hiç bir şey kalmadı sıra şeker fabrikalarına geldi Emekli perişan,esnaf perişan,çiftçi perişan çalışan perişan bu çakma anketlere inanmayın 15 yıldır iktidar da AKP vardı bir partinin bir şeyler verebilmesi için iktidar olması lazım.Hem İYİ parti sadece Meral Hanım dan ibaret değildir.AKP gibi tek adam partisi değildir.Meral Hanımın siyasi sicili bozuk olduğunu nereden çıkarıyorsun PKK ile mücadeleyi en iyi veren içişleri bakanıydı.tarihe iyi bakın gümbür gümbür geliyor İYİ parti
Bu anket herhalde,Konya,Erzurum,Rize ve Sakarya'da yapılmış..
korku dağları sarmış. geçen de bir anket firması çakma anket paylaşıyor iyi parti %6 diyor. iyi partinin %6 olduğu yer mhp genel merkezidir... iyi parti %20 yi rahat geçecek. seçimlerin kilit partisi iyi parti dir. herşey IYI olacak !
orc nin klasik manipülesi
Korkunun ecele faydası yok iyi parti zorluyor Akp yi %30 altına düşmez yürü be topuklu efe ..
ERDOĞAN VE AKP ! AFRİN OPERASYONU İLE MUAZZAM BİR OY ORANI YAKALADI VATANINI MİLLETİNİ DİNİNİ İMANINI SEVEN TÜRK KÜRT LAZ ÇERKEZ GÜRCÜ ABAZA BOŞNAK ARNAVUT POMAK ARAP velhasılıkelam TÜM TÜRKİYE BU OPERASYONU DESTEKLEMEKTEDİR BU OPERASYON DEVAM ETMELİDİR
Afrin operasyonu üzerinden oy devrişmek Vatan severlik değildir. Afrin operasyonu büyük ordu Türk Silahlı Kuvvetler operasyonudur.Şehitlerin kanı üzerinden siyaset yapmak oy devşirmek ne kadar etiktir,onu sorgulamak lazım.
Twitterde 120.000 bin kişinin katıldığı ankette iyi parti %33 aldı.Valla anketler yalan dolan.Biraz gerçekçi olun.Mhp baraj üstünde göstermeniz asıl komedi burda yatıyor zaten,hiç güleceğim yoktu :))))))
2019 son şanş akp den kurtuluş için yoksa 100 sene gitmezler!!!!!!!!!!!!!
Yıllarca oy sandığına gittim oy kullandım her seçimde mühürsüz zarf ve pusulalar geçersiz sayıldı,bu son seçimde saat 16.00 da geçerlidir diye kanun çıkıverdi,bu hile ve oy hırsızlığını asla unutmayacağım. İYİ partiyi küçümsemeye ve yalan haberlerle kirletmeye çalışıyorsunuz,Bu ülke bu cumhurbaşkanından kurtulmalıdır,devlet yönetimi nutuk atmak şiir okumak korkutmak sanatı değildir,din tabanlı anlayış ve yönetim bizi asla ileri götürmeyecektir,meclisin bombalanmasıda ispatıdır, Ergenekon bile bile FETÖ yü kadrolara yerleştirme planıdır,Zekeriya özü kaçırmakta bunun ispatıdır.
chp hdp ortak olursa valla kan gövdeti götütür pkk partisiyle iş birliği yapmayı düşünen her partiyi kınıyorum lanet olsun size ve sizin gibilere kahrolsun hdp pkk ypg kurdistan geberin taş taş üstünde bırakmamak lazım oralarda
YENİLMEKTEN VE KANDIRILMAKTAN İKTİDARI ALAMAYAN İKTİDARSIZLAR. MERAK ETMEYİN RÜYALARINIZLA BAŞBAŞA KALIP PENSİLVANYADAN RÜYA TABİRİNİ YORUMLATIRSINIZ.HADİ İYİ UYKULAR
bu araştırma şirketlerinin çoğu işi gücü yalandan başka birşey yok ya mhp diye bir partimi kalmiski %10 barajı açsın akpnin kuyruğuna takılıp günü birlik siyaset yapıyor ve bahçeli başkan olduğu sürece mhp önünü görmesi mümkün değildir
SAYIN ARASTIRMA SIRKETI BU SONUCLARI SOYLERKEN SECIM SINUCLARINDA EN KOTU ARASTIRMA SIRKETLERI ARASINDA OLURSUN KENDINI DE BENCE BIRAZ DUSUN
son secimi mühürsüz oylarlar kazandıklarını kendileri de biliyor. durum vahim olmasa daha düne kadar hakaret ettikleri mhp ye sarilmazlar. kendi basina seçime girerdi önceki seçimlerde olduğu gibi akp bir onceki secimi de koalisyon kuramayinca devlet Bahçeli'den birsey olmaz diyen mhp oylari ile kazanmistir.ama o oylarin artik bir yeri var. ayrica saadet partili olup baraji geçmediği icin akp ye giden oylari var. ittifak durumunda o oylar da saadete geri gelecek. akp bunu biliyor ve durmadan saadetin kapisinda geziyor. durumlari vahim öyle olmasa o parti bu parti gezmezlerdi.
valla sonuç ne olursa olsun olacagı şimdiden belli!!!!kedi girmiş,köpek girmiş,metor düşmüş falan filan!!!ben bu ülkede hiç birşeye inanmıyorum artık!!kendime bile inanmıyorum!!!!
şimdi tam doğrusunu yazmışsınız aynen bu dediğiniz gibi olur çünkü artık halk indirip halk bindiriyor, önce ben seçiyordum, ama benim seçtiğim kişi yönetmiyordu sanki kukla orda, tepetaklak seçimsiz indirip illa kendi istedikleri gelene kadar seçim yapıyorlardı.
ben bir mhp li olarak kesinlikle iyi partiye oy vermeme bize ters etik değil arkadaslar sebep meral hanım iyi bir siyasetci ama bizim liderimiz olamaz
AKP nin oyları eridiği için MHP ve DEVLET BAHÇELİ gibi ağıza alınmayacak ihanet ve fesadlıkla-bölücü ve katillerle ortaklığını söyleyenle kolkola girdiler değilmi. AKP % 30 LARI ZOR YAKALAR.MHP ise dava arkadaşı olan,cefasını çekenlere iftirasından barajda boğuldu. İYİ PARTİ KESİNLİKL E BARAJ ALTI DEĞİL VE % 30 LARDA OYU VAR.
Herşey İYİ olacak...
Yüzde 11.3’lük bir kesim ise fikir belirtmedi. Demekki neymiş şok erdoğan paşaya imiş . mutlulugun formulu nedır dıye soruyorlar onu sen nereden bıleceğeeeennn benım le avradın arasında olan bırsey dıyor sen bunlara sorarsan erdogan paşa daha cok kazanır . ama soyagacında kı oluler cogu yasıyor gorunuyor dikkat edelım oy kullanmasınlar . hırsızlıgın nasıl yapıldıgının ıspatını ortaya koydular bu soyagacını cıkaranlardan allah razı olsun onlardan. yarın bır gun onlarada fetö cü der aha bu 40 lar
Akşener 5 değil 1 dahi zor alır çünki Türkiye de 0/5 vatan haini yoktur.
trol hesaplar ve yalancı araştırma anketlerle insanları yönlendirmeye çalışıyorsunuz ama millet artık at gözlüklerini çıkardı
Erdoğan Almanyada bile seçime girse kazanır çünkü onun gibi lider yok ,var mı?
gerçekler acıdır tosunlarim böyle havlarsiniz.
kendinizi kandırıyorsunuz. milleti bari kandırmayın
bu seneryolari 2002 den beri goruyoruz. sonuc REIS hala bizimle ve bizimle olacak. cikin su hayal dunyasindan. akpartiyi diyerleriyle karistirmayin. bu millet oldugu surece reis bizimle. turliye uyandi rahat olun millet. 1946 secimlerini hatirlaytayim. acik oy gizli sayim. bunu en iyi yapan cehape zihniyetiydi. tarihe bakin nezaman halk iradesiyle basa birilerini secse chp cunta ve darbelerle hukumetleri indirdi. artik uyuyan turkiye yok. eski turkiye yok millet gecmisini unutmadi chp bu ulkeye ataturkten sonra hep bela oldu dusmab oldu halada oluyor
algı yaratılmaya çalışılıyor, iyi parti seçiöde %15 civarı mhp %5 civarı alacak
BUNLAR İYİ PARTİNİN GELEN AYAK SESLERİ YANDAŞ MEDYA NIN KORKULARI ALLAH TÜM İYİ PARTİLERİ KORUSUN
Ya arkadaşlar bikmadiniz mi 16 17 yıldir ayni masala inanmaya..her secim oncesi yok chp geliyor yok dsp geliyor yok genç parti geliyor yok iyi parti geliyor yok cici parti geliyor? eee? sonuç ne? kim gelirse gelsin AKP eze eze iktidar..? bence siz bunun sebebini düsünun ve Chp nerede hata yapiyor diye sorun! Millete koyun, kuzu demekle olmaz bu işler! "Yollar, havalimanlari, okullarin fiziki koşullari, hastaneler, fabrikalar, yerli Aselsan, inımızın alim gücü, eskiden kimin evi vardi, şimdi millet 2.evini aliyor. eskiden kimin arabasi vardi.Şimdi millet eşine,cocuguna da araba aliyor! "
HADİ LEN ORDAN . Eski çamlar bardak oldu
20 yildir mhp ye oy verirken birakin bundan sonra oy vermeyi verdigim oylarin dahi pismanligini yasiyorum..
Ne sandınız ya Millet kimin ne mal olduğunu kimin malı olduğunu yada kimim sadece mal olduğunu çok iyi biliyor artık.
Bugüne kadar şişirip şişirip anlattığınız iyi partiyi şimdi neden yerin dibine soktunuz biliyoruz biz. Yani diyorsunuz ki; İyi parti, CHP ile ittifak yapmazsan sonun bu olacak diyerek göz dağı veriyorsun. Anketci görünümündeki bu algı şirketinin amacı belli. CHP, İyi Parti Ve HDP ittifak yapmazsanız bu AKP yi devirmeniz imkansız diye aba altından sopa gösteriyor. Haddinizi bilin haddinizi. Bir tülü hesap edemediğiniz yıkamadığınız ve yıkamayacağınız bir milletin iradesi vardır. 15 senedir anlayamadınız, bi 15 sene daha anlatırız göreceksiniz.
Yalandan kim ölmüş? Bu anket gerçekleri değil iktidar kanadının gönlünden geçenleri yansıtıyor. HDP yi bilemem ama etrafımda daha önce MHP ye oy verenler başta AKP hatta CHP ye bile daha önce oy verenlerden İYİ parti deyip başka bir şey söylemeyen sürü ile insan var. Bence %20 leri zorlayacaktır.
ya admin sendemi...........korkunun ecele faydası yok milletin moralini bozmak için her şeyi yapın fakat kimse bu haberlere itibar etmez mehmetçiğin kanıyla yapılan siyasete bu millet hayır diyecek
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