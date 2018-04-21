Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Operasyon başlattık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da ‘Bölge Güvelik Toplantısı’na katıldı. Terörle mücadele konusunda sağlanan başarıdan bahseden Bakan Soylu, "İç güvenlikte öteden beri mücadele ettiğimiz konuların üzerine bir de bölgesel sorunların yükünün bindiğini hepimiz yaşıyoruz. Ülkemizin güvenlik sorunları esas itibariyle dışarıdan ithal sorunlardır" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da düzenlenen ‘Bölge Güvelik Toplantısı’na katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Emniyet Genel Müdürü Selami Altıok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Diyarbakır, Siirt, Kilis, Bitlis, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Şırnak, Muş, Gaziantep, Batman, Adıyaman, Elazığ, Mardin ve Şanlıurfa illerinin valileri, emniyet ile jandarma komutanları katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, terörle mücadele, göç ve uyuşturucu konularından 2016 beri sürdürülen operasyonlara ilişkin bilgiler aktardı. Bakan Soylu, "Sadece ülkemizin değil dünyanın da güvenlik risklerinin hem sayısının hem de çeşitliliğinin arttığı bir süreci birlikte yaşıyoruz. Özellikle komşusu bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyasında ve sınırlarımızın yanı başında yaşananlar hemen herkesin malumudur. İç güvenlikte öteden beri mücadele ettiğimiz konuların üzerine bir de bölgesel sorunların yükünün bindiğini hepimiz yaşıyoruz. Ülkemizin güvenlik sorunları esas itibariyle dışarıdan ithal sorunlardır. Biz bunları yönetmeye, bunlara karşı çözüm üretmeye ve risklerimizi sıfırlamaya çalışıyoruz. Başta terör olmak üzere, göç, uyuşturucu, sınır güvenliği gibi meselelerde önemli kırılma noktalarından biri de hepinizin bildiği gibi 15 Temmuz hadisesidir. Yoğun bir güvenlik gündemimiz olmasına rağmen başımıza gelen bu hadise esasen yönetim noktasında bir çok konuda Türkiye ile ilgili yol haritasını çizmesine ve yeni stratejiler geliştirmesine yol açmıştır. Hem kamunun içine yuvalanmış bu örgütle mücadele etme hem de özellikle terörü tamamen bitirmeye yönelik yeni bir güvenlik konseptine hep birlikte adım attık. Özellikle PKK, KCK ve DAEŞ gibi örgütlerle mücadele ederken bu yeni dönemde tehlikeyi oluştuğu yerde önleme anlayışıyla hareket etmeye başladık ve bunu hep birlikte başardık. Yine önemli bir değişim olarak olay sonrası operasyon stratejisinden kesintisiz operasyon stratejisine geçtik.

Eski yaklaşım yapılan bir eylemden sonra suçun faillerini yakalamaya çalışmak şeklindeydi. Şehirde, günlük hayatta kriminal suçlarda bu doğru bir yaklaşımdır ama küresel terör örgütlerini bitirme noktasında bunun bir sonuç vermediği de apaçık ortadadır. Özellikle sokak eylemleri sonrasında bu stratejiyi tamamen terk ettik. Yeni stratejimiz suç sonrası suçluyu değil terör örgütünün tamamını takip etmek üzerine olmuştur. Örgütün kendisi bir suç makinesidir. Terör eylemleri yapıyor, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapıyor, bunun için organize gruplar var, sığınaklar var. Öyleyse bu örgütün tamamını, bütün unsurlarını her yerde, aralıksız takip etmek temel görevimizdir. İşte bu yaklaşımla mücadele konseptimizi şekillendirdik. En önemli meselelerden birisi bunların lojistik desteklerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdik. Örgütün barınma ve üslenmesini engellemek için 2017’den itibaren ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış operasyonlarını programladık. Hep bir sonraki mevsime doğru bunları desteksiz bırakmaya son kertede ise kışı geçirmek için üslenmelerini engellemeye çalıştık. 2017 ilkbahar-yaz operasyonları kapsamında 28 bin 214 operasyon gerçekleştirdik. Bin 583 teröristi etkisiz hale getirdik. İç güvelik operasyonlarından bahsediyorum. Bence etkisiz hale getirilen terörist kadar önemli bir nokta ise ki bu işe hep birlikte iyi abandığımız söylemek isterim 975 barınak ve sığınağı da etkisiz hale getirdik. Bir taraftan teröristleri bir taraftan da teröristlerin barınacakları, sığınacakları, lojistik destek alabilecekleri, kendilerini muhafaza edebilecekleri, korunacakları hatta sözde eğitimlerini yapacakları yerlerin büyük bir bölümünü tarumar ettik.

Yaptığımız bu 2017 ilkbahar-yaz operasyonlarında gerek barınaklarda gerek operasyonlar sırasında 2 bin 5 tanesi ağır olmak üzere 2 bin 926 silah, bin 2 tane mayın ve EYP, 2 bin 984 el bombası, 68 ton patlayıcı madde, 663 bin mühimmat ele geçirildi. Dolayısıyla bu barınak ve sığınak imhası konusu öncelikle konularımızın ve hedeflerimizin başında gelmektedir" diye konuştu. "TERÖRLE MÜCADELEDE BÜYÜK BAŞARI SAĞLANDI" Terörle mücadelede büyük başarılar sağlandığını dile getiren Bakan Soylu, 2017 yılında 33 bin 761 operasyon yaparak 793 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bakan Soylu, "Barınma ve lojistik kabiliyetlere yönelik mevsimsel operasyonların ikinci ayağını bu sefer hep birlikte yeniden planladık. 2017 sonbaharında bu sefer 33 bin 761 operasyon gerçekleştirdik, 793 terörist etkisiz hale getirildi. Bin 6 tane barınak imha edildi. 656’sı ağır bin 156 silah, 505 EYP, 668 el bombası, 56 ton 700 kilogram patlayıcı, bin 412 adet tüp, 287 bin mühimmat ele geçirildi. Ama bunun yanında kış üslenmelerinden teröristlerin çok ihtiyaç duyduğu 31 ton 600 kilogram gıda, 1 ton 300 kilogram deterjan, 7 bin metre kumaş, elbiseler, ayakkabılar ve birçok yaşam malzemesi ele geçirildi. Dikkat ederseniz ilkbahara göre sonbaharda aslında sahaya daha baskındık. Sahayı daha kontrol altına almaya çalıştık, ilkbahar operasyonlarından sonbahara operasyon sayımız çok daha fazla arttı. İmha edilen barınak sayısı az da olsa arttı. Ama ele geçen mühimmat, patlayıcı ve silah sayısında azalma oldu. Çünkü bir önceki operasyon lojistik kanalları üzerinde etkili olmuştu ve örgütün desteğini önemli ölçüde akamete uğratmıştı. Bunların peşi sıra 2017 kış operasyonlarını yaptık. Bunların kış üslenmesini önlemek üzere 5’i büyük 81’i orta ölçekli olmak üzere 3 bin 949 kış operasyonu gerçekleştirdik. 94 terörist etkisiz hale getirildi. 509 sığınak ve barınak da kışın hiç durmadan yapılan çalışmalar, bazen 2 metre bazen 3 metre karlarda kahramanca ortaya konulan mücadeleler neticesinde 509 sığınak ve barınak da imha edildi. Çoğu ağır olmak üzere 325 silah, 229 EYP, 346 el bombası, 10 ton 300 kilogram patlayıcı ve 136 bin mühimmat ele geçirildi. Ayrıca bu barınaklarda ve üs bölgelerinde 56 ton 600 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi. Bütün bunların sonrasında döngüyü tekrar başa aldık" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle bahar operasyonlarını başlattıklarını ve bu operasyonlarda şimdiye kadar 123 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bakan Soylu, "1 Nisan 2018 itibariyle bahar ve yaz operasyonlarını başlattık. 15 ekime kadar bu dönem devam edecek. Şuana kadar bu kapsamda 2 bin 424 operasyonu icra ettik. Şimdilik etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Nisan’dan bu güne kadar 123. Ele geçen sığınak ve barınak sayısı 89, ele geçen silah sayısı 51’i ağır olmak üzere toplam 170, EYP sayısı 51, patlayıcı miktarı da 1 ton 500 kilogram. Ele geçen madde miktarı olsun EYP, terörist sayısı olsun sürekli yukarıdan aşağıya azalma var. Geçen yıldan bu zaman kadar lojistik kabiliyetleri ve eylem kabiliyetleri bütüncül olarak hedeflenerek uyguladığımız bu strateji örgütün hem terörist sayısı hem de malzeme olarak çökertmiştir. 2016 yılında ele geçirilen üst düzey terörist sayısı 67’dir. 2017 yılında ise bu rakam 113 olmuştur. Son 3-4 aydır bir taraftan istihbaratımız bir taraftan güvenlik kuvvetlerimizin tamamı el birliğiyle gerek kırmızı listeden etkisiz hale getirdiklerimiz gerek yeşil, mavi, gri, beyaz listelerden etkisiz hale getirdiklerimizle Türkiye Cumhuriyeti devletinin, bu milletin Cumhurbaşkanının talimatlarıyla gerçekleşen bu operasyonlarda ne kadar kararlı olduğunu ve örgüt için artık hiçbir çıkış noktası olmadığını bir kez daha ortaya koyduk. 2016 yılında 680 olarak değerlendirilen özellikle örgüte katılım noktası 2017’de yaklaşık 150 olmuştur sayı olarak. Yaklaşık dörtte bir oranında sadece 2016’dan 2017’de düştü. 2018 içinde şuana kadar 4 ay içerisinde toplam rakam 38 kişidir. Burada da teslim olan sayı bunun kat be kat üstündedir.

Tüm ortaya koyduğumuz, tüm ortaya konulan hükümetin, güvenlik kuvvetlerimizin, sosyal politikaların, ekonomik politikaların temel stratejilerin uygulaması esas itibariyle terör örgütlerinin lojistiğinin desteğinin kesilmesine yönelik bir adımdır. Bunda da sonuç itibariyle özellikle örgüte katılımların rakamı ve sayısı önemlidir. Burada da büyük bir başarı olduğu apaçık ortadadır. Hele Afrin sürecinde Zeytin Dalı Harekatında örgüt sabahtan akşama kadar katılım çağrısı yapmış, milletimizden herhangi bir destek bulamamıştır. 2017 yılı içerisinde yurt içinde bin 835 ve bin 935 olarak değerlendirilen terörist sayısı yıl sonuna kadar yüzde 40 azalma göstererek bin 104, bin 200 bandına çekilmiştir. Eylem bakımından da 2016’da 3 bin 353 terör olayı meydana gelmişken, 2017’de bin 495 terör olayı meydana gelmiştir ki yüzde 55 azalışa tekabül etmektedir" ifadelerini kullandı. "REHAVET BİZİM TERÖRİSTTEN DAHA BÜYÜK BİR DÜŞMANIMIZDIR" Sadece dağdaki PKK ile değil şehirlerde de hem PKK hem DAEŞ hem aşırı sol terör örgütleri DHKPC’den MLKP’ye kadar bir taraftan FETÖ ile ilgili de başarılı operasyonlarının sürdüğünü dile getiren Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 2017 yılında 697 önemli olay engellenmiş, eylem hazırlığındaki 17 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Bunların arasında 9 bombalı araç, 3 canlı bomba şüphelisi vardır. Belki son zamanlarda bu tarz eylemlerin önemli ölçüde belini kırdık ama sakın bu noktada gevşeklik göstermemeliyiz. Rehavet bizim teröristten daha büyük bir düşmanımızdır. Bu kadar açık ve net. Çıkarttığımız sonuç bu. Çünkü etrafımızdaki coğrafya ve karşı karşıya kaldığımız riskler ifade etmeliyim ki rehavete müsaade etmemektedir." "HAVA ARAÇLARIMIZLA ÖNEMLİ BİR SAHA ÜSTÜNLÜĞÜ ELDE ETTİK"



Bakan Soylu milli hava araçları ile de önemli saha üstünlüğü elde edildiğini söyledi. Bakan Soylu, "Bu anlattığım gelişimde strateji gelişiminin önemi kadar teknik ve personel imkan ve kabiliyetlerimizi arttırmanın da büyük rolü olmuştur. Bundan sonra arttırmanın daha da büyük rolü olacaktır. Bizim için çarpan kuvvettir, üstünlüktür ve bu üstünlüğümüzü sahada böyle görüyoruz. Foto kapanlardan, insansız hava araçlarına kadar, korucuların sayısının arttırılmasına kadar Doğu ve Güneydoğu’da hangi harekat ve mücadele tarzını izlemişsek Amansolar’da da aynı mücadele tarzının izlenmesi ve özellikle arkadaşlarımızın teknik kabiliyetlerinin yükseltilmesi konusunda, üstünlüğümüzün oluşması kapsamında teknik talepleri dile getirdiler. Demek ki oluyorsa oluyormuş. Son 24-25 günde 29’un üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.