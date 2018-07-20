Süper Loto sonuçları 19 Temmuz: Sivrihisar, 27 milyon lira kazanan Süper Loto talihlisini arıyor!

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Süper Loto, geçen hafta 9. kez devir ile bu hafta 22 milyon lira aktarmıştı. Böyle olunca büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla Süper Loto bayileri önünde kuyruklar oluştu. 19 Temmuz Süper Loto sonuçları merakla beklenmeye başlandı. Fakat 561. haftanın sayılarını doğru tahmin eden bir kişi çıktı. Eskişehir Sivrihisar'dan çıkan talihli şehirde merak konusu oldu. 19 Temmuz Süper Loto sonuçları ile detayları haberimizde.

19 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 561'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 19, 20, 27, 31, 37, 53 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 561'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 27 milyon 95 bin 109 lira 90 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 104 kişi 14 bin 4 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 806 kişi 200 lira 15'er kuruş, 3 bilen 171 bin 48 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.