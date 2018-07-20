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Süper Loto sonuçları 19 Temmuz: Sivrihisar, 27 milyon lira kazanan Süper Loto talihlisini arıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 07:20 | Son Güncelleme

Süper Loto sonuçları belli oldu. Binlerce kişi tarafından oynanan ve merakla beklenen Süper Loto sonuçları, 19 Temmuz Perşembe akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. 9 kez devir eden Süper Loto çekilişinde ikramiye 27 milyonu buldu. Ve 561. hafta Süper Loto çekilişinde Eskişehir Sivrihisar'dan bir talihli, çıkan altı sayıyı doğru tahmin ederek ikramiyeyi tek başına kazandı. Şimdi Sivrihisar bu talihlinin kim olduğunu merak ediyor. İşte Süper Loto sonuçları ve detayları...

Süper Loto sonuçları 19 Temmuz: Sivrihisar, 27 milyon lira kazanan Süper Loto talihlisini arıyor!

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Süper Loto, geçen hafta 9. kez devir ile bu hafta 22 milyon lira aktarmıştı. Böyle olunca büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla Süper Loto bayileri önünde kuyruklar oluştu. 19 Temmuz Süper Loto sonuçları merakla beklenmeye başlandı. Fakat 561. haftanın sayılarını doğru tahmin eden bir kişi çıktı. Eskişehir Sivrihisar'dan çıkan talihli şehirde merak konusu oldu. 19 Temmuz Süper Loto sonuçları ile detayları haberimizde.

19 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 561'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 19, 20, 27, 31, 37, 53 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 561'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 27 milyon 95 bin 109 lira 90 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 104 kişi 14 bin 4 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 806 kişi 200 lira 15'er kuruş, 3 bilen 171 bin 48 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 32 milyon 816 bin 528 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 4 milyon 126 bin 456 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 311 bin 685 lira 90 kuruş kamuya aktarıldı.

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SİVRİHİSAR SÜPER LOTO TALİHLİSİNİ MERAK EDİYOR!

SÜPER Loto'da 9 haftanın ardından 27 milyon 95 bin TL'ye ulaşan rekor ikramiye, kuponunu Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden yatıran talihlinin oldu. Kuponun yatırıldığı bayinin sahibi Taner Çakır, geçen yıl da bir talihlinin yine bayilerinden oynadığı Şans Topu'ndan 320 bin TL ikramiye kazandığı söyledi.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto'nun 9 hafta devam eden heyecanı sona erdi. Gerçekleştirilen çekilişle 19, 20, 27, 31, 37 ve 53 numaralara isabet eden 27 milyon 95 bin 109 TL'lik rekor ikramiyenin, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden oynandığı ortaya çıktı. İkramiyenin Sivrihisar ilçesi Kurşunlu Mahallesi, Tabakhane Caddesi üzerinde bulunan 260-311 numaralı bayiden oynandığı belirlendi. Bayi sahibi Taner Çakır, ikramiyenin Sivrihisar'a isabet ettiğinin ortaya çıkması üzerine talihlinin ilçede merak konusu olduğunu söyledi.

Taner Çakır, geçen yıl da bayilerinden oynanan Şans Topu kuponuna 320 bin TL ikramiye isabet ettiğini belirterek, "Bugün çok fazla oynandı. İkramiye yüksek olunca, bizde çok merak ediyoruz. Mutlaka çevremizden tanıdığımız bir kişiye isabet etmiştir. Geçtiğimiz yıl da Şans Topu'na bayimizden 320 bin TL isabet etti. Onun talihlisi de ortaya çıkmadı. Acaba bu talihli ortaya çıkacak mı merak ediyoruz" dedi.

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