Tatil cenneti Bodrum'da yangın! Alevler yayılıyor

Turgutreis Mahallesi Bağla mevkiinde otluk ve makilik alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın yerleşim bölgelerine ve tatil sitelerine sıçradı. Yangına, havadan 1 uçak ve 2 helikopter karadan ise Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Orman işçileri müdahale etmeye başladı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek ilerleyen yangın bölgede bulunan tatil sitelerine sıçradı. Büyük panik yaşayan tatilciler ise hortumlarla yangına müdahale etmeye başladı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangında şu ana kadar yaklaşık 15 hektarlık alanın kül olduğu öğrenildi.
Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş 15 Temmuz önerisi: Yeniden araştırılsın
ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama
İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi
Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma
İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Instagram çöktü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum