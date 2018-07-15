Tatil cenneti Bodrum'da yangın! Alevler yayılıyor

Turgutreis Mahallesi Bağla mevkiinde otluk ve makilik alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın yerleşim bölgelerine ve tatil sitelerine sıçradı. Yangına, havadan 1 uçak ve 2 helikopter karadan ise Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Orman işçileri müdahale etmeye başladı.

TATİLCİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek ilerleyen yangın bölgede bulunan tatil sitelerine sıçradı. Büyük panik yaşayan tatilciler ise hortumlarla yangına müdahale etmeye başladı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangında şu ana kadar yaklaşık 15 hektarlık alanın kül olduğu öğrenildi.



