Türkiye'nin 3'üncü büyük hastanesinin mimarisine kadın eli değdi

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Türkiye'nin 3'üncü büyük şehir hastanesi olan İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü inşaatına başlandığı ilk günden itibaren burada görev alan mimar Seda Girişen Sömek, çalışma azmi ve disipliniyle herkesin dikkatini çekiyor.

Yüzlerce erkek çalışanın yanında sayılı kadın çalışan arasında yer alan Sömek, çalışmaların mimariye olan yansımasını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan 33 yaşındaki Seda Girişen Sömek, öğrencilik döneminden itibaren kentteki birçok önemli yapının inşaasında görev alırken, Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü inşaatında da ilk günden itibaren çalışıyor.

Projenin ilk kadın mimarı olan Sömek, yüzde 35'i tamamlanan 618 bin 896 metrekarelik inşaat alanında çizimler yapıyor, daha sonra ise erkek meslektaşlarıyla toplantılar gerçekleştiriyor.

İnşaatın geldiği son noktayı değerlendiren genç mimar, baretini ve iş yeleğini giyip inşaat alanında yapılan imalatları yerinde inceliyor.

Projenin mimariye olan yansımasını kadın titizliğiyle gerçekleştiren Seda Girişen Sömek, işçilerin yaptığı işleri kontrol ediyor, günün büyük kısmını sıcak havaya aldırış etmeden onlarla geçiriyor.