Ünlülerin diyetisyenine soruşturma! Kişi başı 3 bin dolar alıyor

Soruşturma kapsamında Coşkun'un, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne şikâyet edildiği, yapılan araştırma sonucunda izinsiz ve yetkisiz sağlık hizmeti verdiği ileri sürüldü. Soruşturma sonunda Şeyda Coşkun hakkında, "Sağlık Hizmetleri Kanunu'na muhalefet" suçundan dava açıldı.
Coşkun, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü diplomasından başka sağlık hizmeti vermeye yönelik bir yetki belgesi ortaya koyamadı. Kendisini yaşam koçu olarak tanıtan Şeyda Coşkun, Gülben Ergen, Hacı Sabancı, Derya Baykal, Gülşen, Derya Şensoy, Hadise, Büşra Pekin gibi isimlerle çalıştı. Kişi başı 3 bin dolar ücret talep eden Coşkun'un aylık kazancının 200 bin lirayı bulduğu ileri sürülüyor. (Sabah)
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