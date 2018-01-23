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Ünlülerin diyetisyenine soruşturma! Kişi başı 3 bin dolar alıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 10:08 | Son Güncelleme 10 saat önce

Ünlü isimlere diyet programları uygulayan ancak Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere uygun diploması olmadığı için diyetisyenler tarafından sıklıkla eleştirilen Şeyda Coşkun hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Ünlülerin diyetisyenine soruşturma! Kişi başı 3 bin dolar alıyor

Soruşturma kapsamında Coşkun'un, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne şikâyet edildiği, yapılan araştırma sonucunda izinsiz ve yetkisiz sağlık hizmeti verdiği ileri sürüldü. Soruşturma sonunda Şeyda Coşkun hakkında, "Sağlık Hizmetleri Kanunu'na muhalefet" suçundan dava açıldı.

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Coşkun, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü diplomasından başka sağlık hizmeti vermeye yönelik bir yetki belgesi ortaya koyamadı. Kendisini yaşam koçu olarak tanıtan Şeyda Coşkun, Gülben Ergen, Hacı Sabancı, Derya Baykal, Gülşen, Derya Şensoy, Hadise, Büşra Pekin gibi isimlerle çalıştı. Kişi başı 3 bin dolar ücret talep eden Coşkun'un aylık kazancının 200 bin lirayı bulduğu ileri sürülüyor. (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
diyet Sağlık Bakanlığı Şeyda Coşkun

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çakala bak. İsmide güzel, “ünlülerin diyetisteni” Enayiler buna nasıl para kaptırıyor. Ülkeden o kadar boşta gezen genç nüfus üniv.mezunu işsiz varken, bu sinsinin kolay yoldan para kazanması ne kadar absürt bir durumdur. Dilerim beter olursun.
bu çakala para kaptıranlar, gölde dolaşan sazan..
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