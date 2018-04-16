Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Katıldığı bir TV programında gündemi değerlendiren Yaşar Okuyan çarpıcı açıklamalarda bulundu. İHH Başkanı Bülent Yıldırım’ın, ABD’nin Suriye saldırısıyla ilgili yaptığı, “Suriye’ye çok az füze atıldı, içimizi serinletmedi” şeklindeki açıklamasına dikkat çeken Okuyan, Yıldırım’dan, “Utanmaz bir herif” diye söz etti.

"DAHA ÇOK MÜSLÜMAN ÖLSÜN DİYOR"



Okuyan, “İHH Başkanı var, bir herif. Utanmaza bak, utanmaz bir herif. Bu Amerikalılar çok az füze attı, içimizi serinletmedi diyor. Herife bak. Amerika, İngiltere, Fransa’nın bir Müslüman ülkeyi bombalaması içimizi rahatlatmadı diyor, daha çok atın diyor, daha çok Müslüman ölsün diyor” şeklinde konuştu.

"ALLAH KULLARININ İSRAİL'İN İNGİLTERE'NİN ABD'NİN KARŞISINA DİKİLMESİ LAZIM"



Vatan Partili Okuyan, sağ siyasetçilerin büyük çoğunluğunun ABD’ye bağımlı olduklarını söyleyerek, “Amerika’ya sövüyorlar, İsrail’e sövüyorlar, AKP iktidarı da dahil. En kritik noktada, Allah’ın kulluğundan ayrılıyorlar, Washington’un kulluğunu tercih ediyorlar. Allah’ın kullarının dünyanın başına bela olmuş olan İsrail’in, İngiltere’nin, Amerika’nın karşısına dikilmesi lazım” diye konuştu.