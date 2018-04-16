HABER

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 07:03 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tek başına seçime girip, barajı geçmesi durumunda Tandoğan Meydanı'nda 'anıracağını' söyledi. Okuyan ayrıca, ABD'nin Suriye operasyonu sonrası, operasyona ilişkin “Suriye’ye çok az füze atıldı, içimizi serinletmedi” şeklinde açıklama yapan, sivil toplum kuruluşu İHH'nın Başkanı Yıldırım'a da, "Utanmaz bir herif" diye çıkıştı.

Katıldığı bir TV programında gündemi değerlendiren Yaşar Okuyan çarpıcı açıklamalarda bulundu. İHH Başkanı Bülent Yıldırım’ın, ABD’nin Suriye saldırısıyla ilgili yaptığı, “Suriye’ye çok az füze atıldı, içimizi serinletmedi” şeklindeki açıklamasına dikkat çeken Okuyan, Yıldırım’dan, “Utanmaz bir herif” diye söz etti.

"DAHA ÇOK MÜSLÜMAN ÖLSÜN DİYOR"

Okuyan, “İHH Başkanı var, bir herif. Utanmaza bak, utanmaz bir herif. Bu Amerikalılar çok az füze attı, içimizi serinletmedi diyor. Herife bak. Amerika, İngiltere, Fransa’nın bir Müslüman ülkeyi bombalaması içimizi rahatlatmadı diyor, daha çok atın diyor, daha çok Müslüman ölsün diyor” şeklinde konuştu.

"ALLAH KULLARININ İSRAİL'İN İNGİLTERE'NİN ABD'NİN KARŞISINA DİKİLMESİ LAZIM"

Vatan Partili Okuyan, sağ siyasetçilerin büyük çoğunluğunun ABD’ye bağımlı olduklarını söyleyerek, “Amerika’ya sövüyorlar, İsrail’e sövüyorlar, AKP iktidarı da dahil. En kritik noktada, Allah’ın kulluğundan ayrılıyorlar, Washington’un kulluğunu tercih ediyorlar. Allah’ın kullarının dünyanın başına bela olmuş olan İsrail’in, İngiltere’nin, Amerika’nın karşısına dikilmesi lazım” diye konuştu.

“YAHUDİ MADALYASI ERDOĞAN’IN EVİNDE”

Yaşar Okuyan, Yahudi kuruluşundan geçmişte “Üstün Cesaret Ödülü” alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ödülü iade etmediğini, ödülün Erdoğan’ın evinde bulunduğunu iddia ederek şöyle konuştu:

“İsrailli bir yetkili, ‘Tayyip Erdoğan bağırır çağırır ama esasında bizim dostumuzdur’ diyor. Yahudi üstün cesaret madalyası sizde mi iade mi ettiniz? O madalya Tayyip Bey’in evinde hala. Yahudi’nin üstün hizmet, şeref madalyasını hala Tayyip Erdoğan evinde saklıyor. Niye saklıyorsun bunu. Müslümanların düşmanı olan, Müslümanları katletmek üzere kurulmuş, Allah’ın bile lanetlediği Musevilerin en üst düzey örgütünün şeref madalyasının senin evinde ne işi var? Niye aldın en başında?”

“BARAJI AŞARSA ANIRACAĞIM”

Yaşar Okuyan, MHP’nin oylarının yüzde 3.8 ila yüzde 6 arasında olduğunu söyleyerek, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye seslendi. Okuyan, MHP ile ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Bahçeli milliyetçi değildir. Devlet Bahçeli Türk milliyetçisi değildir, ömrünün hiçbir döneminde de olmamıştır. Devlet Bahçeli görevlidir, görevini yerine getiriyor, başka görevleri de var. Kendi şahsi geleceğinin hesabındadır. Çünkü bütün araştırma şirketleri MHP’nin kendi başına oyunu 3.8 ile 6.1 arasında gösteriyor. Devlet Bahçeli’ye söylüyorum, babayiğit adamsan, sıkıyorsa paçan gir de seçime tek başına göreyim seni. Devlet Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydana gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. Hadi anırtın lan beni, hadi, yiyorsa paçanız.”

Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!
9 MHP'li için ihraç talebi9 MHP'li için ihraç talebi
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yaşar Okuyan Devlet Bahçeli MHP Ankara seçim yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Öğrenciler öğretmenlerini sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakaladı

Öğrenciler öğretmenlerini sınıfta cinsel ilişkiye girerken yakaladı

Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık

Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık

15 Temmuz darbe girişiminin gizli timi!

15 Temmuz darbe girişiminin gizli timi!

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Hande Erçel'in Coachella Festivali pozları sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in Coachella Festivali pozları sosyal medyayı salladı!

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Meral Akşener'den Galatasaray - Başakşehir maçı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cübbeli Ahmet'ten penis duası açıklaması: Suya okuyup üflüyor sonra...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İranlı uyuşturucu baronuna operasyonda gözaltına alınmıştı! Kimliği şoke etti

İranlı uyuşturucu baronuna operasyonda gözaltına alınmıştı! Kimliği şoke etti

AK Parti için olay kulis: Milletvekilleri 'başkanlığa' gözünü dikti

AK Parti için olay kulis: Milletvekilleri 'başkanlığa' gözünü dikti

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı

Uyuşturucu kuryesi çıkan polisleri 'Kurt' yakaladı

Uyuşturucu kuryesi çıkan polisleri 'Kurt' yakaladı

15 Temmuz darbe girişiminin gizli timi!

15 Temmuz darbe girişiminin gizli timi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.