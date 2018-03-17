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Yılmaz, ilk resmi nikahı torununa kıydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 23:57 | Son Güncelleme

İstanbul Müftüsü Yılmaz: - "İstanbul Müftüsü olarak ilk defa resmi nikah kıyacağım. İkinci bir ilkimiz de ilk torunumu evlendiriyor olmam"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, ilk resmi nikahı torununun düğününde kıydı.

İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Yılmaz, ilk resmi nikahı torunu Yüsra Eryılmaz ile Furkan Özata'nın düğün töreninde kıydı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, "Bugün benim için ilklerin yaşandığı bir gün. Çünkü İstanbul Müftüsü olarak ilk defa resmi nikah kıyacağım. İkinci bir ilkimiz de ilk torunumu evlendiriyor olmam." ifadelerini kullandı.

Çiftleri mutluluk ve huzur dolu yuvaya uğurlamak üzere bir araya geldiklerini aktaran Yılmaz, "İnşallah şimdi kanunun verdiği yetkiyi kullanarak resmi bir nikah kıyacağım ve ardından ruhani kimliğimizin gereği olarak dua ile taçlandırarak bu vazifeyi icra etmiş olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okuyarak "Evet" yanıtı aldığı çifte, evlenme kütüğünü imzalatarak, genç çifte birbirlerine karşı '4S' olarak formüle ettiği sevgi, saygı, samimiyet ve sabır çerçevesi içinde hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.

- Prof. Dr. Erbaş da katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da aile cüzdanını geline verdi, daha sonra çifte Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Prof. Dr. Erbaş, "Eşler bir elmanın iki yarısı gibidir. O iki yarıyı bir araya getirdiğimiz zaman nasıl tam elma oluyorsa, karı koca da böyledir. Birisinin eksikliği yarım olmak anlamına geliyor. Rabbimiz bütün eşlere birbirlerine sahip çıkmalarını, ömür boyunca yardımcı olmalarını emrediyor. Huzur içerisinde mutlu bir yuva kurmanın yolu da esasında buradan geçiyor. Evlatlarımıza hayırlı, mutlulukla dolu uzun bir ömür diliyorum. Bir yastıkta kocasınlar inşallah." sözleriyle genç çifte mutluluk diledi.

Nikah töreni Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu'nun duasıyla tamamlandı.

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merasim nikah tören

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