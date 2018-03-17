Yılmaz, ilk resmi nikahı torununa kıydı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, ilk resmi nikahı torununun düğününde kıydı.

İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Yılmaz, ilk resmi nikahı torunu Yüsra Eryılmaz ile Furkan Özata'nın düğün töreninde kıydı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, "Bugün benim için ilklerin yaşandığı bir gün. Çünkü İstanbul Müftüsü olarak ilk defa resmi nikah kıyacağım. İkinci bir ilkimiz de ilk torunumu evlendiriyor olmam." ifadelerini kullandı.

Çiftleri mutluluk ve huzur dolu yuvaya uğurlamak üzere bir araya geldiklerini aktaran Yılmaz, "İnşallah şimdi kanunun verdiği yetkiyi kullanarak resmi bir nikah kıyacağım ve ardından ruhani kimliğimizin gereği olarak dua ile taçlandırarak bu vazifeyi icra etmiş olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okuyarak "Evet" yanıtı aldığı çifte, evlenme kütüğünü imzalatarak, genç çifte birbirlerine karşı '4S' olarak formüle ettiği sevgi, saygı, samimiyet ve sabır çerçevesi içinde hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.