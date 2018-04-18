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Yol ortasında valiye selam veren polise çarptı! Savunması ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 11:37 | Son Güncelleme

Konya'da makam aracıyla polisevinden çıkan Vali Yakup Canbolat'a selam veren polis memuru Vedat Selvi'ye (53) çarpan sürücü Mürsel Sarı'nın (37) ifadesi ortaya çıktı. Kazadan sonra serbest kalan Sarı, ifadesinde, ''Polisevinin önüne yaklaştığımda 200 metre kala bir polisin yol ortasında durduğunu gördüm. Frene bastım; ancak duramayıp, çarptım. Polise çarpmamak için kurtarmak istedim; ancak trafik yoğun olduğu için kaçabilecek yer bulamadım'' dedi.

Kaza, geçen 10 Nisan günü Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümünde meydana geldi. Polisevinden makam aracıyla çıkan Vali Yakup Canpolat'a yol güvenliği alan polis memuru Vedat Selvi, selam vermek istedi. Bu sırada yoldan geçen Mürsel Sarı yönetimindeki 42 ZD 282 plakalı otomobil, cadde ortasındaki polis memuru Selvi'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulup düşen Vedat Selvi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından aracından inen sürücü Sarı'nın olayın etkisiyle büyük şok yaşadığı görüldü. Kazayı gören Vali Canbolat da makam aracından inerek Selvi'nin yanına koşup, yardım etti.

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EŞİT KUSURLU BULUNDULAR

Tedavisi süren polis memuru Vedat Selvi'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Selvi ve sürücü Mürsel Sarı'nın kazada eşit oranda kusurlu oldukları yönünde rapor hazırlandığı kaydedildi.

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"KAÇACAK YER BULAMADIM"

Sürücü Sarı, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Trafiğin yoğun olduğunu ve kaçacak yer bulamadığını belirten Vedat Selvi, ifadesinde, ''Eve giderken polisevine yaklaştığımda 200 metre kala bir polisin yol ortasında durduğunu gördüm. Frene bastım; ancak duramayıp, çarptım. Polise çarpmamak için kurtarmak istedim; ancak yol trafiği yoğun olduğu için kaçabilecek yer bulamadım'' dedi. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bir araba 50 ile giderkin 14 metre 100 ile giderken 45 metre 130 ile giderken 75 metre gibi rakamlarda durabilir. Gerisini siz düşünün
yalanın batsın 3-5 metre kala frene basmışsın işte. bilerek polise çarpmışsın niye takla atıp yalan söylüyorsun insan kılıklı
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