Yola çıkacaklar dikkat! Bazı seferler iptal edildi

Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'DAN İPTAL EDİLEN SEFERLER

23.01.2018 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

23.01.2018 07:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

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23.01.2018 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

23.01.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

23.01.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

23.01.2018 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

23.01.2018 09:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

23-01-2018 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

23-01-2018 07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

23-01-2018 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü