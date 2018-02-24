Abdullah Gül 2019 seçimlerinde aday mı? Bomba iddiaya son nokta konuldu

‘Türkiye’nin Meseleleri ve Çözüm Yolları’ konulu konferans vermek üzere Safranbolu’ya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu konferans sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili temennilerinin harekatın süratle tamamlanması olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, “Tabi neye ulaşılmak istiyorsa o konuya da ulaşmak oradaki problemi çözmek kaydıyla. Ama şunu da biliyoruz. Maalesef bölgede hem Amerika'nın, hem Rusya'nın, hem Suriye hükümetinin, İran'ın ve o bölgedeki farklı gurupların etkileri var. Bu oldukça sıkıntılı bir durum meydana getiriyor. Biz Silahlı Kuvvetlerimizin bu problemin en kısa sürede üstesinden geleceğine, oradan huzur ortamını sağlayıp, barış ortamını sağlayıp hemen çekileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

"BİZ KENDİ ADAYIMIZI KOYACAĞIZ"



Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ittifak ile ilgili de konuşan Karamollaoğlu, “Bizde uyum kanunlarıyla, uyum süreciyle ilgili tekliflerimizi rapor haline getirdik. Bütün siyasi parti başkanlarına ve Cumhurbaşkanına da bu tekliflerimizi ilettik. Bizim talep ettiğimiz bazı hususlar belki yerine getiriliyormuş intiba var ama 'muş' diyorum, çünkü temelde üzerinde durduğumuz konularda bir gelişme pek sağlanmadı. Sadece ittifak, yani kendi kimliklerini muhafaza ederek ittifak kurabiliyorlar. Bu olumlu gelişmedir esasi itibariyle. Tabi bunun da bazı iç konulara girildiğinde halledilmesi gereken konular var. Mesela biz barajın bütünüyle kaldırılmasının daha doğru olacağını, seçime giren partilerin hazineden bir yardım almalarını isabetli olacağını gündeme çeşitli vesilelerle getirmiştik, bu seferde getirdik. Şuanda bu konuda bizim düşüncelerimiz tam olarak maalesef bu tasarıya yansımış değil. Bize bir takım bilgileri iktidar partisi tarafından iletildi. Son günlerde belki bir takım bilgiler daha gelecek. Biz Meclis'te olmadığımız için görüşmelerde yer alamıyoruz. Sadece iktidarda ve muhalefette bulunan partilere kendi düşüncelerimizi aktarıyoruz. Ne kadar itibar edilir, onların takdirine kalmış bir konu. Ama ne olursa olsun, bu seçim döneminde en önemli hususlardan bir tanesi seçim güvenliğidir. Adalete güvenin tesisidir. Bu noktayı da biz geçmişte arz ettik. Olağanüstü halde seçime gitmek daima insanların zihninde tereddütler oluşturur. Biz bununda izale edilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Seçime giderken de şuanda bir ittifak değil, biz kendi adayımızı koyacağımızı deklere etmiştik zaten cumhurbaşkanlığı için, diğer partilerde aday gösterebilirler” şeklinde konuştu.