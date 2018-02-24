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Abdullah Gül 2019 seçimlerinde aday mı? Bomba iddiaya son nokta konuldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 07:13 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adayları olacağı yönünde çıkan bir takım söylemlere, "Tabi spekülasyonlar çok. Bizde şartları sağlayacak herkes aday olabilir. Şuanda biz adayımızı belirlemedik" dedi.

‘Türkiye’nin Meseleleri ve Çözüm Yolları’ konulu konferans vermek üzere Safranbolu’ya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu konferans sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili temennilerinin harekatın süratle tamamlanması olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, “Tabi neye ulaşılmak istiyorsa o konuya da ulaşmak oradaki problemi çözmek kaydıyla. Ama şunu da biliyoruz. Maalesef bölgede hem Amerika'nın, hem Rusya'nın, hem Suriye hükümetinin, İran'ın ve o bölgedeki farklı gurupların etkileri var. Bu oldukça sıkıntılı bir durum meydana getiriyor. Biz Silahlı Kuvvetlerimizin bu problemin en kısa sürede üstesinden geleceğine, oradan huzur ortamını sağlayıp, barış ortamını sağlayıp hemen çekileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

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"BİZ KENDİ ADAYIMIZI KOYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ittifak ile ilgili de konuşan Karamollaoğlu, “Bizde uyum kanunlarıyla, uyum süreciyle ilgili tekliflerimizi rapor haline getirdik. Bütün siyasi parti başkanlarına ve Cumhurbaşkanına da bu tekliflerimizi ilettik. Bizim talep ettiğimiz bazı hususlar belki yerine getiriliyormuş intiba var ama 'muş' diyorum, çünkü temelde üzerinde durduğumuz konularda bir gelişme pek sağlanmadı. Sadece ittifak, yani kendi kimliklerini muhafaza ederek ittifak kurabiliyorlar. Bu olumlu gelişmedir esasi itibariyle. Tabi bunun da bazı iç konulara girildiğinde halledilmesi gereken konular var. Mesela biz barajın bütünüyle kaldırılmasının daha doğru olacağını, seçime giren partilerin hazineden bir yardım almalarını isabetli olacağını gündeme çeşitli vesilelerle getirmiştik, bu seferde getirdik. Şuanda bu konuda bizim düşüncelerimiz tam olarak maalesef bu tasarıya yansımış değil. Bize bir takım bilgileri iktidar partisi tarafından iletildi. Son günlerde belki bir takım bilgiler daha gelecek. Biz Meclis'te olmadığımız için görüşmelerde yer alamıyoruz. Sadece iktidarda ve muhalefette bulunan partilere kendi düşüncelerimizi aktarıyoruz. Ne kadar itibar edilir, onların takdirine kalmış bir konu. Ama ne olursa olsun, bu seçim döneminde en önemli hususlardan bir tanesi seçim güvenliğidir. Adalete güvenin tesisidir. Bu noktayı da biz geçmişte arz ettik. Olağanüstü halde seçime gitmek daima insanların zihninde tereddütler oluşturur. Biz bununda izale edilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Seçime giderken de şuanda bir ittifak değil, biz kendi adayımızı koyacağımızı deklere etmiştik zaten cumhurbaşkanlığı için, diğer partilerde aday gösterebilirler” şeklinde konuştu.

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"HER KESİMDEN OY ALABİLECEK BİR ADAY"

Cumhurbaşkanlığı adaylığını noktasında SP’nin adayının Abdullah Gül olacağı yönünde bir takım söylemlerin olduğunun hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Tabi spekülasyonlar çok. Bizde şartları sağlayacak herkes aday olabilir. Şuanda biz adayımızı belirlemedik. Bu konuyu da ne Başkanlık Divanımızda ne Genel İdare Kurulumuzda ne de İl Başkanları toplantılarımızda gündeme hiç getirmedik. Bunun zamanının erken olduğunun kanaatindeyiz. Biz sadece 100 bin imzayı, daha doğrusu 300 ile 500 bin arasında bir imzayı toparlayabilmek için komisyonlar kuruyoruz. Çalışmalara başladık. İnşallah Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili karar alındığında çok kısa bir zamanda bu adayı belirleyeceğiz. Biz elbette önce kendi tabanımızda bir yoklama yapacağız, onun arkasında da Türkiye satında göstereceğimiz adayın her kesimden oy alabilecek bir aday olduğunu test edeceğiz, deneyeceğiz. İnşallah iyi bir netice alacağız buna inanıyoruz."

İHA

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
oyum saadet partisine..dini siyasete alet yapmıyorlar..dürüst ve dik duruşları ile güven veriyor..isterse barajı geçmesin benim oyum saadete
rahmetli hocanın etrafına kümelenmiş en karanlık adam karamollaoğlu, onun mirasını intikam alırcasına hunharca tüketiyor!! demekki dava adamlarına sağ iken güç yetiremeyenler kinini ölümünden sonraya saklarmış
gül gelsin kutuplaşma bitsin inşalah bunlar herkesi birbirine düşman etiler.
SaadetPartisini bu tiplerin yönetiyor olması çok güzel yoksa Oy bölebilirlerdi Konuş sen Karamollaoğlu konuş Sen böyle devam et ve niyetin belli olsun ki bu sayede Milletde Yolunu şaşırmasın
yahu bu abdullah gül için muhtıra verilmedimi, rektörler yürümedimi, chp hdp mecliste oy kullanmamak için olmadılarmı. şaşkın gibiyim bu adamı kim neden istiyor diye. dünya tersmi döndü...
Secimlerde IYI parti yüzde 35 oy alir. zaten CHP MHP hdp nin bir varligi yok... Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKŞENER yüzde 60 oy alir... TÜRKLÜK düşmanı PAPA dostu AKP biter... hak hukuk adalet yerine gelir... TÜRK milleti huzura kavuşur
AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu PAPA dostluğu TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak.. Ne Mutlu Türküm Diyene
@mah6bsddn4 kardinal mehdi çocukları rüyadan gelen emirle aynı şeyleri yazmaya başladılar serdar_1981_alcym buda sana yakın sallıyor. demek ki siz kardinal çocuklarısınız. kardinaliniz kutsal mekan vatıkanda ölmedi ama hemen oraya gömün
buda kendini nimetten sayıyor. saten son zamanlarda kimlerle yatıp kalkıyor gördük. hoca döverdi bunu görse.
SAYIN ABDULLAH GÜL ADAY OLURSA İLK TURDA KESİN KAZANACAKTIR AHANDA BURAYA YAZIYORUM.
Secimlerde IYI parti yüzde 35 oy alir. zaten CHP MHP hdp nin bir varligi yok... Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKŞENER yüzde 60 oy alir... TÜRKLÜK düşmanı PAPA dostu AKP biter... hak hukuk adalet yerine gelir... TÜRK milleti huzura kavuşur
@serdar_1981_alcym kardinal mehdi böyle mi rüya gördü
Gül Gereksiz . Başkan Erdoğan.
Şu dünyanın işine bak !kimler umut oldu veya sanılıyor.
yedek lastik yine devrede
Meral Akşenerin oylarını bölmek için akp kökenli bi tasarı bu
eskiden anlardıkda padişahların soytarıları olurdu şimdi R.T.ERDOĞAN,I çekemeyen müslüman türk ulusunun düşmanlarının ne kadar soytarı yetiştirmiş bu ülkemde onlarıda buradan tanımaya başladık. ben şu parti veya bu partiçi deyilim müslüman türk milliyetcisiyim rahmetli alpaslan türkeş,in onurlu şerefli bir neferiyim şimdide aynı neferle aynı inançlada devam ediyorum bir müslüman türk olarak. benim çıkarım ilk önce müslüman türk ulusunun bekaası refahı vatan topraklarımızı korumak ve kollamaktır. onun için kim bu ülkenin bekaasını vatanımız yüceltirse benim oyum onadır. şuan R.T.ERDOĞAN,dır.
Sayın Abdullah Gül aday olmalı 1;neden daha olumlu ve yapıcı 2;neden kendi imkanlarıyla da Cumhur Başkanı olabilir arkadaşlık ,dostluk ayrı konu Ülke çıkarları Olunca gerisi teferruat inşallah gerekli cesareti gösterebilir.
süper birini bulmuşlar apdullah gül cumhurbaşkanı döneminde ne yaptıki bu adamın siyasi gücü bilgisi ne heee koltukta otursun sade diye adam arıyorsanız tam insanı buldunuz hayırlı olsun o zaman
yeter bıktık sizin egolarınızdan biz osmanlı sultanlarını istiyoruz
Adayımızı koyacağız diyenlerinde nasıl tükürdüklerini yaladıklarını göreceksiniz adaylığının koyan kişi vekil bile olamayacak hadi bir karar verin toplanın hdp chp saadet vatan partiside birini çıkarın karşımıza görelim dünyada biliyor sizde biliyorsunuz RTE durdurulamaz durdurmayacaksınız fetö de çalışssa pkk da çalışşa abd ile almanya fransada çalışsa başaramayacaksınız bu ülkeyi size vermeyeceğiz
Sn Erdoğan İŞİNİ BİLİR ! ! ! ! ! ! Yakında Çıkartacağı KHKK ile BU SORUNU da MUTLAKA ÇÖZECEKTİR. ! ! ! ! ! ! Sn GÜL Olmazsa Yakınları FETÖ cü İlan Edilir, Olmadı, PKK ile Görüşmeleri Ortaya Dökülür, Olmadı, Barzani Görüşmelerinin Detayları Paylaşılır, Olmadı Aday Olacağı Parti Kapatılır, Olmadı Mutlaka Sn Erdoğan Bir Şeyler BULUR, BULUR; BULUR; Siz İşinize Bakın. Saygılarımla.
bence aday olsun. Sayın Gül çok samimi bir insan ve üstelik Erdoğan'a nazaran çok çok daha güvenilir bir insan.
BU GÜL BİR ŞEYDEN KORKUYOR AMA NEDEN ?
kardinal mehdi kainat imamı yakında kendini mesih sonra tanrı ilan edecek olan deccalin oğlu feto rüya ayakları ile iş başında abdullah gülü chp sayesinde seçtirdiniz. şimdide benzer ayak oyunları ile yapmaya çalışıyorsunuz. sizin gerçekten bu kadar gücünüz vardı ya neden rte yi seçimlerde yenemediniz. şimdide kaoslarla yenmeye çalışıyorsunuz. madımak olayları şüpelisi bu angutamı kaldınız.
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