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Bakan Veysel Eroğlu'dan çağrı: Anneler ninni söylerken hedef 2071 desin

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 09:33 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Uşak'ta DSİ tarafından 48 milyon TL'ye inşa edilecek 4 tesisin toplu temel atma ve 1 tesisin açılış törenine katıldı. Bakan Eroğlu, törende yaptığı konuşmada annelere seslenerek, 'Anneler ninni söylerken uyusun da büyüsün falan demesin, oğlum büyü, hedef 2071, bu şanlı bayrağı zirveye dikeceksin diye ninni söylesin' dedi.

Bakan Veysel Eroğlu'dan çağrı: Anneler ninni söylerken hedef 2071 desin

Uşak'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, valilik ve belediyeyi ziyaret etikten sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda DSİ tarafından 48 milyon TL'ye inşa edilecek 4 tesisin toplu temel atma ve 1 tesisin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Eroğlu, bakanlığın ve DSİ'nin Uşak'a yaptığı yatırımlar ile yeni yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Bakan Eroğlu, Türkiye'nin hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılında 2023 yılında Türkiye'yi, dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız. Gençler sizlerin daha büyük hedefleri var. Fatih İstanbul'u 21 yaşında fethetti. İstanbul'un fethinin 600'üncü yılı kutlandığı zaman bu gençler, bayrağımızı daha da zirveye taşıyacak. Hedef 2053. Bir diğer hedefte, yeni doğan çocuklarımız, doğacaklar, Sultan Alparslan'ın 26 Ağustos Cuma günü 1071 tarihinde büyük bir meydan muharebesi kazandı. Onun bininci yılını bizim evlatlarımız kutladığı zaman Türkiye küresel bir güç olacak. Onun için annelere diyoruz ki, anneler ninni söylerken 'uyusun da büyüsün' falan demesin, 'oğlum büyü, hedef 2071, bu şanlı bayrağı zirveye dikeceksin' diye ninni söylesin" dedi.

"İSRAİL'İ LANETLİYORUM"

Konuşmasında İsrail'i de kınayan Bakan Eroğlu, "Terör devleti İsrail maalesef 60 civarında Müslüman kardeşimizi Filistin'de şehit etti. İsrail'i lanetliyorum. Gerçekten ne kadar zalim bir ülke, o kadar çok yaralı var ki. 3 binin üzerinde yaralımız var. Ama inşallah bu millet onların arkasında olacaktır. Cumhurbaşkanımız dün gece Londra'dan gerekeni söylemiştir. Bizlerde dün Bakanlar Kurulu'nda 3 gün yas ilan ettik. Kudüs asla İsrail'in başkenti olmayacaktır. Bunu da buradan ilan ediyoruz. Amerika ilan etmiş olabilir. Konsolosluğu oraya taşımış olabilir. Bu millet asırlardır İslam'ın kılıcı oldu. Çok güçlü olacağız ve gereken mutlaka yapılacaktır. Çok güçlü olmamız gerekiyor. Düşmanların bunun üzerinde çok emelleri var. Türkiye'yi yok etmek, bizleri yok etmek, vatanı işgal etmek için çalışıyorlar plan yapıyorlar. Küçük İsrail'in vaat edilmiş topraklar diye emelleri var. Bazı ülkelerin planları var bunları görüyorsunuz. Bu millet çok yürekli bir millettir. Bizim milletimiz bunların planlarını bozacaktır. Yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Eroğlu DSİ tarafından Uşak'ta 48 milyon TL'ye mal olacak tesislerin temelini attı ve bir tesisin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Eroğlu, daha sonra esnafı gezdikten sonra Uşak'tan ayrıldı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allahım Ya Rabbim bizi kimler yönetiyor !!
2071 DE NE OLACAK?
Yıllarca ninnilerle millete uyumayı telkin ettirdiler, ama artık gözümüzü dört açmanın zamanı çoktan geldi.
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