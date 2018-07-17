HABER

CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2018 14:10 | Son Güncelleme

CHP'de hareketli saatler... Muharrem İnce kanadı, CHP’de olağanüstü kurultay için imza topluyor. İnce'ye yakın isimler verilen imza sayısına ilişkin açıklamalar yaptı. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, imza sayısının 450’yi geçtiğini açıkladı

CHP'de son dakika gelişmesi! Muhalifler imza sayısını açıkladı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Olağanüstü kurultay için toplanan imzaların bugün itibariyle 450’yi geçtiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Olağanüstü kurultay için toplanan imza sayısının 450’yi geçtiğini, bugün saat 18.30’da noterin kapanmasıyla birlikte kesin sayıyı basına duyuracaklarını belirtti.

"400'Ü GEÇTİ"

Muharrem İnce'ye yakın isimler tarafından aktarılana göre göre verilen imza sayısının 400'ü geçtiği ifade edildi. CNN Türk muhabiri Ünal Kaya'nın belirttiğine göre 30 Temmuz'a kadar imza sürecinin tamamlanması gerekiyor. İnce'ye yakın isimler bu haftasonuna kadar imza verme sürecinin toparlanabileceği görüşündeler. Ayrıca imza sayılarının akşam saatlerinde 450, yarın itibariyle de 500 olabileceği ifade ediliyor.

CHP'de değişim için imzalar toplanmaya başladı. İnce'nin ekibinden Gaye Usluer, topladıkları imza sayısının 353 olduğunu duyurdu.

"ULAŞAMAYACAKLAR"

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, geçtiğimiz günlerde olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayanların yeterli sayıya ulaşamayacağını söylemişti

KURULTAY SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

CHP Parti tüzüğüne göre, olağanüstü kurultay için gerekli imzaların toplanmasının ardından imzaların parti yönetimine iletilmesi gerekiyor. İmzaların parti yönetimine tesliminden sonra parti yönetiminin önünde 45 günlük bir süreç başlıyor ve kılıçdaroğlu 'nun bu süre içinde (Parti tüzüğüne göre) olağanüstü seçimli kurultaya gitmek zorunda kalıyor.

625 İMZA GEREKİYOR

CHP parti tüzüğünün 48'inci maddesine göre seçimli olağanüstü kurultay toplanması için kurultay delegelerinin tam sayısının salt çoğunluğunun, on beşinci gün mesai bitimine kadar noter aracılığıyla imzalarını genel merkeze iletmeleri gerekiyor. Bu da en az 625 delegenin imzasına denk geliyor.

PARTNERSöylediklerinize gülüp geçiyorumSöylediklerinize gülüp geçiyorum
Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalarKılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar
TBMM Başkanı Yıldırım Anıtkabir'i ziyaret ettiTBMM Başkanı Yıldırım Anıtkabir'i ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP chp kurultay muharrem ince Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Sinem Gedik ve İntizar gündeminden sonra Mustafa Ceceli'ye şok!

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Sosyal medyada Muharrem İnce tepkisi! Habertürk TV'ye katıldı...

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Muharrem İnce 24 Haziran'dan sonra ilk kez canlı yayına çıktı! Çok önemli sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yorumu

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

Son dakika! CHP'li muhaliflerden olağanüstü kurultay için yoğun mesai: 300'ün üzerinde imza verildi iddiası

Son dakika! CHP'li muhaliflerden olağanüstü kurultay için yoğun mesai: 300'ün üzerinde imza verildi iddiası

Şok iddia! 'Muharrem Bey 24 Haziran gecesi donmuş bir şekilde kaldı'

Şok iddia! 'Muharrem Bey 24 Haziran gecesi donmuş bir şekilde kaldı'

CHP'de işler karıştı! Çarpıcı yorum: Kemal Kılıçdaroğlu büyük hüsran yaşayacak

CHP'de işler karıştı! Çarpıcı yorum: Kemal Kılıçdaroğlu büyük hüsran yaşayacak

AK Parti Başkanlık Divanı'ndaki isimler belli oldu! Kritik koltuklara eski Bakanlar...

AK Parti Başkanlık Divanı'ndaki isimler belli oldu! Kritik koltuklara eski Bakanlar...

Koray Aydın: Muharrem İnce'nin sözleri İYİ Parti'ye oy kaybettirdi

Koray Aydın: Muharrem İnce'nin sözleri İYİ Parti'ye oy kaybettirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.