CHP Grup Başkanvekili Özkoç:

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "Sözlerinin arkasında bir siyasi parti genel başkanı gibi dik dur ya da bu sözlerinin arkasında duramıyorsan illa ittifak yapmana gerek yok, istifa et." diye seslendi. Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ordunun Afrin'de kendisine verilen görevi başarıyla tamamladığını, tarihsel geçmişine yakışır şekilde görevini yerine getirdiğini, sınırları koruduğunu söyledi. Türkiye'yi tehdit eden her türlü unsurun arındırılması gerektiğini ifade eden Özkoç, ancak ordunun başarısının, siyasi zafiyet, diplomasideki yetersizliklerin gölgelememesi gerektiğini vurguladı. Özkoç, "Bu topraklarda bunca şehit verildikten sonra orada tekrar tehdit unsurları barındırılmamalıdır. Dış politikada kendimizi yalnızlaştırmamalıyız. Uluslar arası diplomasi, ordumuzun başarısı kadar başarılı yürütülmelidir. O, ordumuzun başarısı milletimizin başarısıdır." dedi. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, "AKP Genel Başkanı'nın etrafındakiler, FETÖ'cüleri koruyor. Genel Başkan'ın da bundan haberi yok. Haber verdim, ateş püskürdü ama halen oradalar ve görevlerine devam ediyorlar. FETÖ borsası var, parası olan özgürlüğü satın alıyor." sözlerini kullandığını belirten Özkoç, "Şamil Tayyar ya gerçekten senin aklın almıyor ya da safa yatıyorsun. Rant, para diyorsun... Söz konusu rant, para olunca ne hukuk ne parti ne Meclis kalıyor. AKP Genel Başkanı söz konusu rantsa gerisi teferruattır diyor." görüşünü savundu.

-"Ne seçmeni ne milleti tanıyorsun" İstanbul'u 24 yıldan beri Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiğini öne süren Özkoç, rantın olduğu yerlerin hizmet aldığını şimdi de ranta açılacak yerlerin hizmet alacağının söylendiğini ifade etti. Özkoç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın söylemine göre hem seçmen hem de kendi seçmeni içinde hizmet ayırımı yapıldığını iddia etti. Özkoç, "Aslında sen ne kendi seçmenini ne de milleti tanıyorsun. Sadece rantı tanıyorsun. AKP iktidarının, AKP belediyelerinin yaptığı budur. AKP Genel Başkanı'nın da yıllardan beri hizmet anlayışındaki öncelikli ilke budur. Nerede rant varsa orada onlar var. Rantın olmadığı yerde hizmet, millet yok. AKP'nin kendi hükmü, anlayışı rantla işliyor." değerlendirmesinde bulundu. -"Sayın Bahçeli ne değişti?" Özkoç, MHP'nin dün gerçekleştirdiği kongrede yeniden Genel Başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli'ye başarılar diledi. Ancak muhalefet partisinin, böyle kurultaylarda iktidarı eleştirip, iktidarda nelerin yapılıp yapılamadığını söylediğini kaydeden Özkoç, Bahçeli'nin de daha önce iktidarı eleştirdiğine değindi.

Bahçeli'nin, Erdoğan'ın, "Rüşvetçilere, hırsızlara kol kanat gerdiğini, Cumhurbaşkanı olamayacağını" söylediğini ifade eden Özkoç, şu ifadeleri kullandı: "Bütün bu sözleri söyleyen Sayın Bahçeli, son kurultayda 'Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır.' diyor, CHP'yi eleştiriyor. Kim inanacak Bahçeli'ye? Bu kumpası artık insanlar görmeyecek mi? Bu kirli ittifakın arkasında duran iradeyi milletimiz sorgulamayacak mı? Sayın Bahçeli ne değişti? Erdoğan, hukukta yargılandı, villalarına para doldurmaktan aklandı mı, orduyu kumpasa düşürmekten yani vatan hainliğinden aklandı mı?Türkiye Cumhuriyeti'ni terör örgütüyle masaya oturtup, görevi kötüye kullanmaktan aklandı da mı, sen şimdi Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı gösteriyorsun. Sen, 'Bu baraj çoktur, insani değildir, seçimlere yüzde 10 barajıyla gidilmemelidir.' dedikten sonra pazarlık masasında, 'Bizim barajla işimiz, korkumuz yok.' dedin. Sonra sanki bunu CHP sana söylüyormuş gibi ifşa edip, CHP'yi eleştireceğine ya o gün nasıl dik durduysan, sözlerinin arkasında bir siyasi parti genel başkanı gibi dik dur ya da bu sözlerinin arkasında duramıyorsan illa ittifak yapmana gerek yok, istifa et."