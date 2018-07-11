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CHP TBMM Başkanı adayı Erdoğan Toprak oldu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2018 13:52 | Son Güncelleme

CHP'nin TBMM Başkan adayı Erdoğan Toprak; partisinin grup başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin Altay ile Meclis Genel Sekreterliği'ne gelerek başvuruda bulundu.

CHP'nin TBMM Başkan adayı olarak belirlediği Erdoğan Toprak; partisinin grup başkanvekilleri Engin Özkoç ve Engin AItay ile Meclis Genel Sekreterliği'ne başvuru dilekçesini verdi. Kendisini bu göreve layık gören CHP yönetimine teşekkür eden Erdoğan Toprak, Türkiye'nin ağır bir süreçten geçtiğini söyledi. Türkiye'nin sorunlarını çözeceği yerin parlamento olduğunu vurgulayan Erdoğan Toprak şöyle konuştu:

"Türkiye çok ağır bir süreçten geçiyor. Çok ağır meseleleri var. Türkiye meselelerini çözeceği mabet burasıdır. Önünün açılacağı yer burasıdır. İnsan hakları, dış politika, ekonomi, toplumsal barış sorunu var. Bunların hepsinin çözümünde yasamanın temel, büyük görevleri var. Yasamayı yok kabul ederek Türkiye'nin önündeki meseleleri açamayız. Türkiye'nin her yerinden buraya gelmiş 600 milletvekili Türkiye'nin sorunlarının en iyi bilen kişilerdir. Onlarla beraber uzlaşı içinde, parti ayrımı yapmadan, Türkiye'nin meselelerine çözüm üreterek bu parlamentodan çıkaracağız. Bu parlamentoyu bir gölge altında bırakmamalıyız. Türkiye'de kanunlar çıkarken bir yerden gelen kanun değil, hangi kesimi ilgilendiriyorsa o kesimlerin görüşlerini burada komisyonlara, yansımasını sağlayacağız. Bir ülkenin meclisi güçlüyse o ülke güçlüdür. Meclisi saygınsa o ülke saygın bir devlettir. Buraya Türkiye'nin en genç parlamenteri olarak geldim. Bugün bu Meclis'in başkanlığına adayım. Birçok devlet kademesinde bulundum. İki Engin'in arasında niyet tutuyorum. İnşallah bu görevi yarım TBMM bana tevcih eder, ben de başarıyla bu görevi yaparım."

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ERDOĞAN TOPRAK KİMDİR?

Erdoğan Toprak 1959’da Adana’da doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı Gazel’dir. Yönetici; Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü mezunudur.

1983 yılında serbest ticaret ve iş hayatına başladı. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Üyeliği, Beşiktaş Genç İşadamları Derneği Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 3 dönem Bahçelievler Spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulundu.

20 ve 21. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 21. Dönemde Türkiye-Hindistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini üstlendi. 57. Hükümette Devlet Bakanlığı görevini yürüttü. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP 3.bölge İstanbul milletvekili adayıdır. Orta düzeyde İngilizce bilen Toprak, evlidir.

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