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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2018 15:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UDEF Öğrenci Buluşmaları Finali'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında, misafir öğrencilere ikamet belgesi ve çalışma izni müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğrenci Buluşmaları Finali'nde konuştu. Erdoğan, Türkiye'deki misafir öğrencilere peş peşe müjdeli haberler verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Ülkemizde Türkiye Bursları adıyla kurumsallaştırdığımız program vasıtasıyla ülkemize gelen ve kendi hesabına okuyan 115 bin misafir öğrencimiz bulunuyor. Dünyanın neredeyse her ülkesinden öğrenciye sahibiz. Hedefimiz ülkemizdeki misafir öğrenci sayısını 350 bine çıkarmaktır. Böylece dünyada en çok misafir öğrenci barındıran ilk 5 ülke arasına gireceğiz, hedefimiz budur.

Misafir öğrencilerimizi kabulden, eğitime ve mezuniyet sonrasına kadar her aşamada, İslam'ın ve Türkiye'nin düşmanı bu terör örgütünün (FETÖ) istismarından kurtaracak tedbirleri aldık, alıyoruz.

"ARNAVUTLUK DA FETÖ İSTİLASI ALTINDA"

Arnavutluk da maalesef işte o FETÖ terör örgütünün adeta istilası altında. Tabi görüşmelerimiz oluyor. Er veya geç orada da onların o müstevli hareketini çökerteceğiz. Her geçen gün orada mesafe alıyoruz ve Maarif Vakfımız Arnavutluk'ta okulları teslim alma sürecini devam ettiriyor.

Maarif Vakfı'mız özellikle Afrika'da, bunun yanında biraz da yavaş da olsa Balkanlar'da yürüttüğü faaliyetlerle mahallinde eğitim öğretim konusunda önemli mesafe katetti. Vakfımızın kısa sürede hayata geçirdiği projelerle sadece Afrika'da 10 bin öğrenciye eğitim öğretim veriyor olmasını önemli görüyorum. Yunus Emre Enstitüsümüz dünya çapında sayıları 55'e ulaşan Türk Kültür Merkezi ile çok güzel faaliyetler yürütüyor. Esasen hepsi de birbiriyle ilişkili olan faaliyetleri inşallah yeni dönemde çok daha koordineli, çok daha yakın iş birliği içinde ve sürekli çıtayı yükselterek sürdüreceğiz.

FRANSA'YA TEPKİ

Türkiye'ye karşı son dönemde yaptıklarını görüyorsunuz. Güçlendiğimizden rahatsız oluyorsanız, isteseniz de istemeseniz de güçleneceğiz.

BM ÇAĞRISI

Dünyada hemen hemen bütün ülkeler bir korku atmosferi içinde yaşıyor. Bu 5 ülkeden dünya çok çekiniyor. Ama biz inandığımızı söylüyoruz. Biz diyoruz ki, senin de daimi üye olma hakkın yok mu ya. 5 tane daimi, 15 tane geçici üye. 20 üyenin tamamı daimi üye olsun. Dönerli olarak 10 tanesi diyelim ki, bir sonraki 10 olarak kalsın ama bu değişim devam etsin. Buradaki 20 üyenin tamamı da BMGK'nın üyesi olsun. 196 üyenin 196'sı da BMGK'da üyeliği yaşasın. Türkiye bunu niye yaşamasın, Japonya niye yaşamasın, Almanya, Hindistan, Pakistan niye yaşamasın.

Bir tane halkı Müslüman olan ülke BMGK'da yok. Nasıl iş bu? Biz adalet istiyoruz. Biz bunu aramaya devam edeceğiz.

MİSAFİR ÖĞRENCİLERE 'İKAMET BELGESİ' VE 'ÇALIŞMA İZNİ' MÜJDESİ

Misafir öğrencilerimiz belli dönemlerde ikamet belgelerini yenilemek mecburiyetindeler. Şimdi 115 bin öğrencimizin tamamı da belgelerini göç idaresine gitmeden kendi üniversitelerinden alabilecekler. Eskiden misafir öğrencilere çalışma izni verilmiyordu. Yakında hem öğrenciler hem mezunlar için çalışma iznini ortadan kaldırıyoruz.

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UDEF Recep Tayyip Erdoğan

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