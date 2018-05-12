Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğrenci Buluşmaları Finali'nde konuştu. Erdoğan, Türkiye'deki misafir öğrencilere peş peşe müjdeli haberler verdi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Ülkemizde Türkiye Bursları adıyla kurumsallaştırdığımız program vasıtasıyla ülkemize gelen ve kendi hesabına okuyan 115 bin misafir öğrencimiz bulunuyor. Dünyanın neredeyse her ülkesinden öğrenciye sahibiz. Hedefimiz ülkemizdeki misafir öğrenci sayısını 350 bine çıkarmaktır. Böylece dünyada en çok misafir öğrenci barındıran ilk 5 ülke arasına gireceğiz, hedefimiz budur.

Misafir öğrencilerimizi kabulden, eğitime ve mezuniyet sonrasına kadar her aşamada, İslam'ın ve Türkiye'nin düşmanı bu terör örgütünün (FETÖ) istismarından kurtaracak tedbirleri aldık, alıyoruz.

"ARNAVUTLUK DA FETÖ İSTİLASI ALTINDA"



Arnavutluk da maalesef işte o FETÖ terör örgütünün adeta istilası altında. Tabi görüşmelerimiz oluyor. Er veya geç orada da onların o müstevli hareketini çökerteceğiz. Her geçen gün orada mesafe alıyoruz ve Maarif Vakfımız Arnavutluk'ta okulları teslim alma sürecini devam ettiriyor.