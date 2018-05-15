Devlet Bahçeli'den Kudüs tepkisi

İsrail'in dün Gazze'de yaptığı katliama MHP'den çok sert tepki geldi. "İsrail caniliğini nefretle lanetliyoruz" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kudüs'le ilgili yorumlarını ve İsrail'in Gazze'de onlarca müslümanı katletmesi ile ilgili tepkilerini MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman kendi sosyal medya hesabından 'Devlet Bahçeli' imzasıyla paylaştı.

Büyükataman'ın resmi sosyal medya hesabından 'Devlet Bahçeli' imzasıyla paylaştığı tweet'ler şöyle:

"ABD Başkanı Trump’ın 6 Aralık 2017 tarihinde tek yanlı ve yozlaşmış bir anlayışla Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi bölgesel huzur ve sükûnete tamiri ve telafisi çok zor olacak bir tahribat vermiştir.

İsrail, şiddet ve terörü politika enstrümanı haline getirerek masum Filistinli kardeşlerimizin hayat ve varlık haklarına kast etmiş, sonuç itibariyle katliamcı bir devlet olduğunu hem resmileştirmiş hem de belgelendirmiştir.

ABD’nin Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini haksız ve hukuksuz şekilde Kudüs’e taşıması büyük bir çatışmanın fitilini tutuşturmuş, dehşet verici bir kamplaşmanın gerekçesini oluşturmuştur.