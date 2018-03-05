Dikkat çeken liste! Başkan yardımcıları: Devlet Bahçeli ve Binali Yıldırım

İYİ Parti Çanakkale 1'inci Olağan İl Kongresi'nde bir oy zarfından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin adının yazılı olduğu, dosya kağıdı çıktı. Delege, oyu kullanma anının cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada yayınladı. İYİ Parti İl Başkanlığına yeniden seçilen İrfan Dehmen, "Bu kişi, işi gücü bırakmış, bir ilçede partiye üye oluyor, 3 ay parti için koşturuyor ve delege yazılmaya çalışıyor. Sonra da bu olayı gerçekleştiriyor. Bu kişiyi bulmak için bir araştırma başlattık. İncelememiz sürüyor" dedi.

İYİ Parti Çanakkale 1'inci Olağan Kongresi dün Çanakkale Belediyesi Türkan Saylan Sosyal Tesisleri'nde, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın da katılımıyla yapıldı. Mevcut İl Başkanı İrfan Dehmen seçime tek listeyle gitti. Kongrenin gündem maddeleri tamamlandıktan sonra delegeler sandıkta oy kullandı. Seçimde, 300 delegenin 241'i sandığa gitti. Oy sayımı sırasında, bir zarftan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin adının yazılı olduğu dosya kağıdı çıktı. Partilileri şaşırtan kağıtta şu ifadeler yer aldı: