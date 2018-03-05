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Dikkat çeken liste! Başkan yardımcıları: Devlet Bahçeli ve Binali Yıldırım

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 13:28 | Son Güncelleme

İYİ Parti İl Kongresi'ndeki liste ortalığı karıştırdı. Oy zarflarının içinden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin adının yazılı olduğu, dosya kağıdı çıktı.

Dikkat çeken liste! Başkan yardımcıları: Devlet Bahçeli ve Binali Yıldırım

İYİ Parti Çanakkale 1'inci Olağan İl Kongresi'nde bir oy zarfından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin adının yazılı olduğu, dosya kağıdı çıktı. Delege, oyu kullanma anının cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada yayınladı. İYİ Parti İl Başkanlığına yeniden seçilen İrfan Dehmen, "Bu kişi, işi gücü bırakmış, bir ilçede partiye üye oluyor, 3 ay parti için koşturuyor ve delege yazılmaya çalışıyor. Sonra da bu olayı gerçekleştiriyor. Bu kişiyi bulmak için bir araştırma başlattık. İncelememiz sürüyor" dedi.

İYİ Parti Çanakkale 1'inci Olağan Kongresi dün Çanakkale Belediyesi Türkan Saylan Sosyal Tesisleri'nde, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın da katılımıyla yapıldı. Mevcut İl Başkanı İrfan Dehmen seçime tek listeyle gitti. Kongrenin gündem maddeleri tamamlandıktan sonra delegeler sandıkta oy kullandı. Seçimde, 300 delegenin 241'i sandığa gitti. Oy sayımı sırasında, bir zarftan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin adının yazılı olduğu dosya kağıdı çıktı. Partilileri şaşırtan kağıtta şu ifadeler yer aldı:

"İĞĞĞĞĞ Parti 1. Olağan Çanakkale İl Kongresi Aday Listesi. Ezeli ve Ebedi Başkanımız, Reisimiz Hakanımız, Başbuğumuz, Recep Tayyip Erdoğan. Başkan Yardımcıları; Dr. Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım. Damarlarınızdaki kan gibi içinizdeyiz. Akkurdun nefesini her zaman hissedeceksiniz."
Delegenin, aynı kağıtta yönetim kurulu üyeleri listesine ise 24 AK Partilinin isimlerini eklediği görüldü.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Dosya kağıdının zarfa konulması ve sandığa atılması sosyal medyada da paylaşıldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, delege, girdiği kabinde oyunu kullanırken, başkan adayı İrfan Dehmen ve listesinin yazılı olduğu pusulasını buruşturarak cebine koyuyor. Delege ardından yanında getirdiği ve üzerinde çok sayıda AK Partili ve MHP'linin isminin yazılı olduğu kağıdı zarfa koyuyor, sonra da bu zarfı sandığa atıyor.

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DEHMEN: ARAŞTIRMA BAŞLATTIK

İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığına yeniden seçilen İrfan Dehmen, 241 oyun kullanıldığı seçimde, 1 oyun geçersiz sayıldığını söyledi. Bu oyun da içlerine sızan bir delege tarafından kullanıldığını belirten Dehmen, "Bu kişi, işi gücü bırakmış, bir ilçede partiye üye oluyor, 3 ay parti için koşturuyor ve delege yazılmaya çalışıyor. Sonra da bu olayı gerçekleştiriyor. Cep telefonuyla kaydedip internet ortamında yayıyor. Bu kadar çabayı ülkesine faydalı olmak için gösterseydi zaten ülke bu hale gelmezdi. Bu kişiyi bulmak için bir araştırma başlattık. İncelememiz sürüyor" dedi. (DHA)

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İYİ parti Bakan Devlet Bahçeli binali yıldırım

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Bazı pislik ve yalakaların tek işi böyle yemeyip içmeyip çoluğundan çocuğundan vazgeçip büyük liderlerinin hoşuna gidecek birşey yapmaktır.Adama bak sen yahu.Ne yapıp edip 2-3 ay sırf bu yazıyı yazabilmek için delege seçilmiş.
Akp fetonun yaptigi oyunları yapiyo onlar gibi bel alti vuruyo
Az kaldı 2019'da kim neyi hissedecek göreceğiz, vatandaş ensenize patlatınca anlarsınız...
yönetim kurulu üyeleri derken !!! bunlar türkiyeyi artık şirket olarak görüyorlar
Ajaajan
Çomarlar kendilerine isim de bulmuşlar. Ak-Kurt nedir yahu? :))))) BİZ BÖRTEÇİNEYİZ. Siz ancak akçomar olursunuz. :)
@l_furkan_l :))))))))) Akçomar çok iyiymiş :)))))))))
@l_furkan_l :))
Provokasyon ve kumpas Akplilerin uzmanlık alanıdır. Ne oldu ki şimdi? Bu tiyatro için Akşener den vazgeçip şer ittifakına mı oy vereceğiz? Milliyetçiliği ayaklar altına almakla övünen ile koltuk milliyetçisinin kirli ittifakına ancak hainler oy verirler
@tommiks20112011 hee dogru sölüyon siz harbi milliyetcısiniz az önce haberdede vardı chpli artık iyi parti adına konuşuyodu siz biraz cılız kaldınız hdp yi alın yanınıza sizin milliyetçiliginize tükürüyüm
Her şerde bir hayır vardır. İyi parti bu durumdan ders çıkarmalı.. Kimlerin oyun oynadığı belli oluyor.Ayrıca dikkat ederseniz de Akp'li şahıs Fetö taktiği uygulamış.
@akadir_sm Eşek eşeklik yapar eşekten insanlık beklenmez. Ha akp ha fetö aynı şeyler olduğu için herşey paraleldir bunlarda.
@pdks Eski bir Anketör olarak diyorum: yorumun ve yorumunun oylanması tam Sosyo_psikolojik araştırma konusu.
Demekki mesele vatan degil koltukmuş
bunu cumle alem bılıyor zaten daha dune kadar andımızı tekrar okutmazsak soyleyız tc ıbarelerını levhalara tekrar yazdırmazsak boyleyız dıyen bahcelı degılmıydı
Herşeyi geçelim bu yazıyı medyaya sunmanız bile işbirlikçi olduğunuz ayrıca dosyayı elinizle araya kattığınızı ortaya koyuyor hiçbir muhalif böyle bir dosyayı açık etmez..............
@mercek_2018 sizin sahibinize biat etmeyen herkes işbirlikçi herkes hain zaten. vatandaşa bıraktığınız bir alternetifiniz var mı sizden olmaktan başka? kim en ufak karara muhalefet etse ithamlar hep aynı. işin en korkunç yanı 16 senedir bunu yiyenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazla.
karaktersizlikte sınır tanımıyor bunu yapan akp li ler..ayıp diye bir şey var..saygı yok anlayış yok adamlar resmen takım tutuyor..il kongresi herkese açıktır..gidip böyle bir terbiyesizlik yapmak ise tamamen karaktersizliktir...aksini iddia edende taraftardir taraflidir..
Eeee bu kadar yalakalığın bir mükafatı olmalıydı,adam resmen tükürdüklerini yaladı.Mhp mhp olalı böyle karaktersiz bir adam görmemiştir tepesinde.
Bu hainler neden aranıza sızabiliyor çünkü çıkarcısınız daha iyi değilsiniz ve hiç dürüst değilsiniz..
Algı yaptıranlar seçimlerde alacaklar Algıyı. İşi gücü bırakıp devletin tüm organlarına , derneklere,vakiflara ve spor kulüplerine ajanlarını sokanların gözüne vatandaş OY pusulasını sokacak.
@truva1755 evet dogru sölyon vataşdaş sokacak oyu yanlız siz biraz cılız kalacaksınız hdp yi de alın yanınıza cakma millyeçiler
@felix_060 niye apoyla beraber evet kullanan beşir atalaycı seni seyh saitin ruhuna fatihayı ruhuna evet diyerek gönderen yancı açılımla ülkeyi bölmenin eşiğine getiren TÜRK diyemeyen yancılar sisiz millisiniz değilmi
mercek gercekler acı gelir onu yapan beyinsizin satlığın biridir iyi partinin reklama ihtiyacı yok siz kacan biz kovalıyanız bir yerde nefesiniz tıkanacak
İçlerinde gizli Akp li var :D belki de çoğu öyle.
kripto feto her yerde...
buna şaşırmadınız herhalde!!! bunu seneler önce söylemiştim ben; malum şahıs için söylemediğini bırakmayan bir bahçeli!!!! bir insan kendisine başkan yardımcılığı teklif ettikleri için böyle ülkeyi ve ideolojisini satar demiştim
neler oluyor hayatta keşke bu rüya gerçek olsa! diyen varmı halâ aranızda? şarkı sözünü değiştirdim! uysa da uydu uymasa da::)
koltuk degnegi bahçeli
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