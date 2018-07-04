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Fatih Altaylı'dan Muharrem İnce'ye: Kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 07:53 | Son Güncelleme

Muharrem İnce'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı teklifi canlı yayında açıklaması gündeme bomba gibi düştü. İnce'nin açıklamalarıyla beraber CHP'de kurultay ve liderlik tartışmaları alevlenirken, gazeteci Fatih Altaylı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı ilk görüşme parti içi krize dönüştü. Muharrem İnce'nin dün Meclis’te, “Kılıçdaroğlu’na özel görüşmede onursal genel başkanlık teklif ettiğini” açıklayarak “Hayır derse örgüt bu işi kendisi çözecektir” açıklamasını yapması Kurultay ve liderlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Genel merkez kaynakları CHP liderin Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağı kesin dille vurgularken, Kılıçdaroğlu'ndan da İnce'ye tepki geldi. Gündemlerinde 'kurultay' olamadığını, erken seçime hazırlandıklarını belirten Kılıçdaroğlu, İnce'nin açıklamalarıyla ilgili "siyasi nezaketten uzak" yorumu yaptı.

Tüm bu yaşananlar "CHP'de kılıçlar çekildi, liderlik savaşı başladı" yorumlarına neden olurken, gazeteci Faith Altaylı, Habertürk Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

'ADAM KAZANDI' TEPKİSİNİ HATIRLATTI

Muharrem İnce'nin 24 Haziran akşamı gazeteci İsmail Küçükkaya'ya attığı 'Adam kazandı' mesajını ve sonrasında yaşananları hatırlatan Altaylı, "Gazeteci sormuş, siyasetçi yanıtlamış, gazeteci de yanıtı yayınlamıştı. İnce, Küçükkaya’yı aslanların önüne attı? 'Dostça bir mesajdı. Yayınlasın diye yazmamıştım. Hata bende, güvendim.' Oysa Küçükkaya gazeteciydi ve gazeteci olarak sormuştu sorusunu. Yaptığında bir ayıp yoktu." ifadelerine kullandı.

'YAPILAN ADAPSIZLIKTIR, KAYBETTİ'

Muharrem İnce'nin o gün İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterdiği davranışı, bugün kendisinin Kılıçdaroğlu'na yaptığını savunan Altaylı, şu ifadelere yer verdi;

"Bir aile yemeğinde, dostça yapılan konuşmayı açıkladı.

Muharrem İnce’ye göre, bir gazetecinin bir siyasetçiye sorduğu sorunun yanıtını yayınlaması “ayıp” ama aynı parti çatısı altında, ülkenin geleceği için kader birliği etmiş iki adamdan birinin dostça yediği bir aile yemeğinde konuştuklarını ertesi gün herkese söylemesi “normal”.

Elbette siyasetçi siyasetçinin kurdudur.

Elbette koltuk sevdası olacaktır.

Elbette başarısını partinin başına geçerek perçinlemek isteyecektir Muharrem İnce.

Ama bunu yaparken en basit zarafet kuralından uzaklaşmak, dahası iki gün önce başkasına yaptığın suçlamanın beş beterini yapmak doğru bir şey değildir.

Böyle bir talebi açık etmenin, tartışmaya açmanın da bin türlü yolu, bin türlü adabı vardır.

Ama bu yapılan adapsızlıktır. Kimbilir belki de CHP’nin bir türlü iktidar olamamasının ardında, partiye hâkim olan bu “adapsızlığın” da rolü vardır.

Şimdi İsmail Küçükkaya bana bir mesaj atıp bu konudaki fikrimi sorsa, “Adam kaybetti” diye yanıt vermeyi isterim ama belki de sadece “Kaybetti” diye yazmayı tercih ederim.


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muharrem ince Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Kurultay

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