Hasan Togar: “Başkomutanımızı heyecanla ağırlayacağız”

AK Parti Samsun İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi için 24 Mart Cumartesi günü Samsun’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ev sahipliği yapacak olan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Başkomutanımızı heyecanla ağırlayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi için 24 Mart Cumartesi günü Samsun’a gelecek. Tekkeköy ilçesinde bulunan Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek kongreye katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için, tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tekkeköy, Cumhurbaşkanımıza ev sahipliği yapma konusunda ciddi tecrübelere sahip. İnşallah Cumartesi günü de Başkomutanımızı ev sahibi olarak 51 bin gönüllü yaşayanıyla heyecanla ağırlayacağımıza inanıyorum. Afrin’de destan yazan kahraman Türk ordusuna başkomutanlık yapan Cumhurbaşkanımızı ağırlamaktan ayrı bir şeref ve gurur duyuyoruz. Ben tüm halkımızı o gün kongreye katılmaya davet ediyorum. Reisimizi ağırlamak için de tüm hazırlıklarımızı belediye olarak tamamladık. Her şey eksiksiz olarak yerine getirildi. Gerekli çalışmalarımızı yaptık” diye konuştu.
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