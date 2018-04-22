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İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 17:20 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin Twitter hesabından, 24 Haziran erken seçimlerine katılacağının kesinleşmesinin ardından AK Parti'ye mesaj geldi.

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

YSK, İYİ Parti'nin 24 Haziran erken seçimine katılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından İYİ Parti'nin Twitter hesabından olay bir mesaj paylaşıldı.

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ne oldu? Çalışmadığınız yerden mi geldi? @Akparti" denildi.

İYİ Parti

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti ak parti 24 haziran erken seçim

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