İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

YSK, İYİ Parti'nin 24 Haziran erken seçimine katılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından İYİ Parti'nin Twitter hesabından olay bir mesaj paylaşıldı.

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ne oldu? Çalışmadığınız yerden mi geldi? @Akparti" denildi.