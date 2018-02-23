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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2018 07:18 | Son Güncelleme

Temel Karamollaoğlu, Almanya ile görüşmelerin ardından gazeteci Deniz Yücel’in tahliye edilmesine değindi ve eleştirilerde bulundu.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Almanya ile görüşmelerin ardından gazeteci Deniz Yücel’in tahliye edilmesine değindi ve eleştirilerde bulundu.

Karamollaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Biz elbette, suçsuz yere, haksız yere kimsenin hapis yatmasını istemeyiz. Ancak Deniz Yücel, Merkel görüşmesinin ardından bir günde serbest bırakıldı. Hiç kimse kusura bakmasın; kızmasın, darılmasın… Amerika’ya ‘Osmanlı Tokadı’ atacaklardı; Merkel’den ‘Alman Terliği’ yediler” dedi.

“ADALET RAFA KALDIRILDI”

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

“Ne yazık ki Merkel’le yapılan görüşmenin hemen akabinde böyle bir gelişmenin yaşanması, zaten zedelenmiş olan adalet duygusunu yeniden tartışma konusu yaptı.

Bugün suçsuz olduğu ortaya çıktığı halde hala işe iade edilmeyen, hatta hapis yatan binlerce KHK mağduru var. Hala 28 Şubat’ın zulmüne maruz kalarak içeride yatan masumlar var. Hepsi adalet bekliyor.

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Bu insanların adalete kavuşması için illa arkalarında bir Merkel mi olmalı? Bugün Türkiye’de ne yazık ki adalet rafa kaldırılmıştır. Yaşananlar bunu teyit etmektedir.”

“MUHALİF OLDUKLARI İÇİN…”

“Sırf hükümete muhalif oldukları için vakıflar kapatılmakta, hocalar tutuklanmakta. Suçları ne? Muhalif olmak, hükümet icraatlarını tenkit etmek” diyen Karamollaoğlu “Daha önce söyledim, yine söylüyorum; Koçi Bey Risalesinde der ki; ‘Devlet küfür ile ayakta durur ama zulüm ile ayakta durmaz.’ Çünkü, ‘Adalet mülkün temelidir. Mülk ise devlettir’” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
temel karamollaoğlu Saadet Partisi Deniz Yücel Almanya

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
laf olsun torba dolsun buda kendini bir şey sanıyor
helal olsun... bu devirde böyle cesur ve doğru konuşan adam kalması çok güzel
Merkel'e SMS at.. Tahliyen cebe gelsin !
Kamuoyu haklı olarak soruyor ve cevap bekliyor; Deniz Yücel suçlu ise neden talimatla serbest bırakıldı ? Suçsuz ise bizzat RTE tarafindan neden hain ve terorist ilan edilerek haksızca , hukuksuzca 1 yil içeride tutuldu ?
@r.etkar sana mı battı bu durum deniz yücel haksız yere yatmış mış. İsrail bile askeri için filistinli salıyor
Bu insanların adalete kavuşması için illa arkalarında bir Merkel mi olmalı? Bugün Türkiye’de ne yazık ki adalet rafa kaldırılmıştır. Yaşananlar bunu teyit etmektedir.”
ak koyunlar nasıl savunma yapıcak çok merak ediyorum kadrolu klavyecilerde olabilir :)
@life32 sen kimin kadrolu klavyecisisin ve zavallısın
son yıllarda Tükiye nin iç dış ekonomik politikalarında suni gündemlerden uzak net ve gerçekçi tespitleri Sayın Karamollaoğlu yapıyor. ayrıca siyasi üslubu da son derece kibar ve yapıcı. Kendisini bu duruşundan dolayı tebrik ediyorum
Söylediği her kelime doğru
@elysium_1997_kgjip yalaka sen nerden fırladın sen doğru sanıyorsun
hocam şimdi sana vatan haini fetöcü yakıştırmasında bulunacaklar.bizde sana diyoruzki zülme karşı adeletsizlige yolsuzluğa karşı tek adamlık dikdatörlüğe karşı dik dur eğilme bu millet seninle.
Hükümetin icraatlarını tenkit etmeyiniz ... merkel'i de tanımıyorsanız işiniz zor ...
Erdogan icin ciddi tehlike yaratacak bu adam, insallah sonu iyi olur
Bu ülkede neler oluyor ne bitiyor takip edemez olduk her an her dakika gündem değişiyor başımız döner oldu artık.Memleketi iyi günler hatta yıllar mı bekliyor yoksa daha karanlık günler mi bilemiyorum sadece izlemekle kalıp hep beraber göreceğiz çünkü neyin iyi neyin kötü olduğunu çözemez hale geldi toplum olarak gibi geliyor bana...
@vehbi1974 YALANCI MEDYA ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR .ONLARIN HER ŞEYİ YALAN
Rahmetli Erbakan geri gelse partisinin düştüğü şu durumdan utanırdı. Kendini idame ettiremeyip Avrupalı köpeklerin ağzıyla oturup kalkan bir lider Karamollaoğlu.
temel misin karamollumusun sen tam bir fitne adamsın sen kime hizmet ediyorsun bre adam git işine başımıza doğrucu davutmu kesildin
biraz yüzüne güldüler şımardı . osmanlı tokadını yemesi an meseleesi
Bir karikatür görmüştüm. AKP li birisi diğerine Bahçeliyi göstererek şu cümleyi söylüyor " AKP ye havlıyordu, Kapımıza bağladık şimdi CHP ye havlıyor" Karamollaoğlunuda kapıya bağlıyacaklar sanırım
Merkel de kim ola ehtiyar karamollanınoğlan?? Eğer Reisin yerinde siz olmuş olaydınız o merkel'in eteğini öpen bir dalkavuktunuz şu an, ama reisimiz şu teröristleri bı kazıtsın şanlı ordumuza hele, ki o da yakındır, o Merkel nasıl öpüyor reisin şeyini ayağını, yaw aklı ermeyenleri parti lideri yapmayın kardeşim sonra saçmalıyorlar yaw..
yakındır buda muhaliflikten terör suçlusu olur
valla saadet partisi iyi gidiyor oyum ya saadete yada iyi partiye
bu adamı çok seviyorum yaa..açın videolarını izleyin..dürüstlük misali resmen adam..milli görüş budur..milli ve yerli saadet partisi felsefesidir..ciddiyim arkadaşlar oturup izleyin adamı..yanlış 1 cümlesini bulamazsınız..çok seviyorum temel karamollaoglu seni..dimdik duruyor herkese karşı
Adam işde helal olsun..
KaraMALloglu senin kafan basmaz öyle devlet işlerine sen git chppkk babanin yanına.
Yada fetö kardeşinin yanınamı, yada sayın Öcalanın yanınami. Kusura bakmada ben bu adamın Öcalan a sayın dediğini fetö ye kardeşim dediğini falan duymadım. Ama diyenler ortada. Çok pardonya ulu lider kandırılmıştı unuttuk birden
mal mal konuşma temel vakıfların hocaların görevi siyaset yapmak değil elbetteki muhalefet yapan vakıflar kaldırılacak gitsinler parti kursunlar hoca cüppesiyle muhalefet olmaz
Evet bu dedikleri doğru ama "1 yıldır" doğru. Neden şimdi söylüyor. Çünkü hükümeyçt ile görüşme yapmış, Mhp kadar bişey alamamış ondan.
Yak bee.. Kamollaoğlunu kimse ciddiye almaz.. Konuşsun dursun..
KARAMOLLAOĞLU VE AKŞENER HAKİKATEN TÜRKİYENİN GERÇEK UMUDU OLACAK ÇOK DEĞERLİ SİYASETÇİLERDİR. BU İKİSİ SAYESİNDE ARAPSEVERLERDEN KURTULACAĞIZ ÇOK ŞÜKÜR.
MERKEL ÇIKARTINMI DEMİŞ?
yalanda değil söylediği aslında
KHK mağdurlarınında senin de fetönünda hepinizin zamanı gelince biz soracağız hesabını karamanoğlu siz kaşıyın kaşıyınki biz dahada hırslanalım erbakanın partisinin üzerine çöktünüz sanmayınki yanınıza kar kalacak kfr edince suçlu oluyoruz biz bu ülkenin kılına dokundurtmayız
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