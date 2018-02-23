Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Almanya ile görüşmelerin ardından gazeteci Deniz Yücel’in tahliye edilmesine değindi ve eleştirilerde bulundu.

Karamollaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Biz elbette, suçsuz yere, haksız yere kimsenin hapis yatmasını istemeyiz. Ancak Deniz Yücel, Merkel görüşmesinin ardından bir günde serbest bırakıldı. Hiç kimse kusura bakmasın; kızmasın, darılmasın… Amerika’ya ‘Osmanlı Tokadı’ atacaklardı; Merkel’den ‘Alman Terliği’ yediler” dedi.

“ADALET RAFA KALDIRILDI”

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

“Ne yazık ki Merkel’le yapılan görüşmenin hemen akabinde böyle bir gelişmenin yaşanması, zaten zedelenmiş olan adalet duygusunu yeniden tartışma konusu yaptı.

Bugün suçsuz olduğu ortaya çıktığı halde hala işe iade edilmeyen, hatta hapis yatan binlerce KHK mağduru var. Hala 28 Şubat’ın zulmüne maruz kalarak içeride yatan masumlar var. Hepsi adalet bekliyor.

Bu insanların adalete kavuşması için illa arkalarında bir Merkel mi olmalı? Bugün Türkiye’de ne yazık ki adalet rafa kaldırılmıştır. Yaşananlar bunu teyit etmektedir.”