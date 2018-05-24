Selahattin Demirtaş'a bir şok daha!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi, 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP eski Eş Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hakkında verilen mahkeme kararını eleştirerek, "Bu karara bir kez daha itiraz edeceğiz. Tekrar aynı karar çıkarsa hukuki sürecimiz devam edecek. Anayasa Mahkemesi'ne, AİHM'e kadar gidecek olan bu sürecin takipçisi olacağız" demiştii.



