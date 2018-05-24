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Selahattin Demirtaş'a bir şok daha!

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 15:14 | Son Güncelleme

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini reddeden mahkemenin kararı için bir üst mahkemeye yapılan itiraz da reddedildi.

Selahattin Demirtaş'a bir şok daha!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi, 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP eski Eş Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hakkında verilen mahkeme kararını eleştirerek, "Bu karara bir kez daha itiraz edeceğiz. Tekrar aynı karar çıkarsa hukuki sürecimiz devam edecek. Anayasa Mahkemesi'ne, AİHM'e kadar gidecek olan bu sürecin takipçisi olacağız" demiştii.

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş HDP 24 haziran

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
onu kimlerin orda tuttugunu biliyoruz korkak başımız da bi hırsız
DEMİRTAŞ SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ DEDİ DİYE YILLARCA HAPİS YATACAK.6 MİLYON OY ALMIŞ BİR LİDER.BU ÜLKEDE DEMOKRASİ VAR MI.
hangi zindan seni bu milletin gonlunden koparacak buyuk baskan cik artik şu yikilasi zindandan...
CeHaPe li arkadaşlar üzülmüştür. pikniğe gidemeyecekler bu yaz
o zaman ne diyoruz...hdp oylarının tamamı millet ittifakına ..
Beter ol vatan haini kanı bozuk herif ! Döktüğün gözyaşlarının döktüğün gencecik vatan evlatlarının kanında bogulursun inşaAllah
bu demirtaş zibidisi bir terörist mi terörist.o halde onun çıkmasını isteyenler de teröristtir.bırakın çıkmayı bu zibidinin orada ömür boyu çürümesi lazım.
iste baska bir b....k bildiginiz yok yatsin pis terorist iftiradan baska
sırtlarını dayadıkları ne oldu devlet boyle dayar işte
Muharrem ince ve Meral Akşener bu haini kurtarmak için seferber olduğu günden beri onlara oy yok
yaşasın vatan hainleri için cehennem....
Seçimden önce bırakmazlar
DEMİRTAŞ İÇERDE DAHA ÇOK PIRIM YAPMIŞTIR BU MİLLET O KİŞİYE DAHA ÇOK SAHİP ÇIKACAKTIR 13 ALDIYSA ŞİMDİ 15 %15 Oy ALİCAK GORUCEKSIN
Selahattin Demirtaşın tutukluluğu gerekçe gösteren delillerin tamamının sahte olduğu hepsinin fetö savcıları tarafından uydurulduğu ortaya çıkmıştır.Selahattin Demirtaş mahkum değildir hükümet tarafından rehin alınmıştır
Kafasini duvarlara surtun,tuvalet falan temizletin.Bos bos yatmasin avarel.
oyum herzaman demirtaşa
gerilla diyodun teröristlere gelsin seni çıkarsın bu ÜLKENİN VATAN EVLATLARI ŞEHİT OLDU HİÇ Mİ UYKUNA GİRMİYOR HİÇ Mİ VİCDAN YOK HE
bu hainin çıkmasını isteyenler asıl en büyük vatanhainleridir. kobaniyi hendek barikat olaylarını nasıl tetiklediğini, apoya nasıl biat ettiğini unutmadık, unutturmiycaz!
bu sabah A haberde tüm millet ittifakına “ dinsizler, imansızlar, siyonistler “ diyen erkan tan’a ceza yokmu ? adam resmen bölücülük yapıyor.
sizin basiretsiz liderliğiniz,pkk hamiliğiniz.binlerce askerin şehit olmasına insanların hayatını kaybetmesine neden olmadımı.? bu neyüzsüslük.!
Kardeşim demirtaş % 10 barajını geçer boşuna hım kım yapmanıza gerek yok
asıl şimdi HDP oy verme zamanı
BU ŞAHSIN HABERINI YAPIP DURMAYIN
Dağlarda insanları tehdit edecek hainler kalmadı,köylerdekilerde kuyruklarını kısmış durumdalar .HDP Türkiyede % 6.5 i geçmesi imkansız,Yurt dışından gelecek oylarda mechul
bu teröristi serbest bırakmak şehit olan aslanlarımıza ihanettir. pkk ya sırtını yaslamışlardı bunlar değil mi şimdi mapus a sırtını dayasınlar hiç güneş yüzü görmesinler inşallah !!
Ülkeyi bölmeye çalışan bir grup teröristin yandaşlığını yapan birini ülkenin başına cumhurbaşkanı olarak getirmek günlerdir yemek yemeyen kurda kuzu emanet edip bunu büyüt kocaman bir koç haline getir demek gibi birşey oluyor. Terörü destekleyen, savunan herkes teröristtir.
6 milyon oy almış içeride yatamaz mış, siz oyu onlara terörü desteklesin diyemi verdiniz mışıl mışıl yatacak.
noldu be lanet pkk lı seni. inşallah orda çürür sen ve senin gibi düşünen zihniyet
adamın sevsenizde sevmesenizde hitap ettiği bir seçmen kitlesi var o insanları görmezden gelemezsiniz adamın o insanlar adına söz hakkı var içeri atıp cumhur adayı olmasına izin vermek açıkça dalga geçmektir , suçlu ise neden cumhur adayı seçiliyor burada olay demokrasi adamın şahsi kimliği değil
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