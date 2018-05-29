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Son dakika! Hamza Dağ'dan Muharrem İnce'yi kızdıracak iddia

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 07:41 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de katıldığı sahur organizasyonunda konuştu. Dağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi, "Bisiklete binecekti, şimdiden 30 makam aracı ile geziyor" dedi

Son dakika! Hamza Dağ'dan Muharrem İnce'yi kızdıracak iddia

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Makamıma bisikletle gideceğim." sözüne atıfta bulunarak, "Bergama'nın girişinde kendi makam otobüsünün arkasında 30'a yakın makam aracının olduğunu gördük. Sayın İnce, cumhurbaşkanı olmadan 30'a yakın dört tekerlekli bisiklet almış." dedi.

Dağ, AK Parti Bergama İlçe Başkanlığının Bankalar Caddesi'nde organize ettiği programa katılarak vatandaşlarla sahur yaptı.

Gazetecilere açıklama yapan Dağ, Ankara'daki milletvekili aday tanıtımı toplantısının hemen ardından İzmir'e gelerek seçim çalışmalarına başladıklarını ve sahaya indiklerini ifade etti.

Dağ, "Sahada gerçekten milletimizin çok ciddi bir teveccühünü görüyoruz. Bu da bizi daha da heyecanlandırıyor. Birkaç gündür söylediğimiz iddialı sözlerin alt yapısı var. Bu, sahadaki hareketliliği, sahada partimize olan teveccühü görmemizden kaynaklanıyor." diye konuştu.

AK Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde İzmir'de de başarıyı yakalayacağını ifade eden Dağ, "İnşallah İzmir'de 24 Haziran akşamı çok farklı bir durum söz konusu olacak. Bugün Bergama'da sahur programları icra ediyoruz. Kahvehane toplantıları yaptık ve sahur programımıza geldik. Çok büyük bir ilgiyle karşılandığımızı gördük." şeklinde konuştu.

Dağ, bir gazetecinin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Bergama'ya girişine ilişkin sosyal medya paylaşımı yaptığını hatırlatması üzerine "Bisiklete binecekti, 30 makam aracı peşinden geliyor." karşılığını verdi.

Hamza Dağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı da Bergama'daydı. Onunla ilgili sosyal medyadan yayınlamış olduğumuz video Bergama'da çekilmiş bir videodur. Bergama'nın girişinde kendi makam otobüsünün arkasında 30'a yakın makam aracının olduğunu gördük. Açıkçası Sayın İnce, cumhurbaşkanı olduğunda bisikletle makamına gidip geleceğini söylemişti. Sayın İnce, cumhurbaşkanı olmadan 30'a yakın dört tekerlekli bisiklet almış. Dün Bergama'da gördük. Biz de kendisini tebrik ettik."


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24 haziran seçimleri muharrem ince hamza dağ

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ben CHP değilim tv haberleri ve tartışma programlarını takip ediyorum MHP olduğumdan malum bizim partinin partili adayı yok üzgünüz ancak bir oy hakkımız var onuda şu an gidişata göre takip edip kullanacağız görünüyor ki Cumhur ittifakına zor ekonomi bitik ha ; aldıysa kendi helal parası ile aldı ancak şu anda Cumhurreis'imizin en az 300 adet makam aracı ile gezmesine ne dersin devlet imkanı ile tam 300 adet makam aracı birde o ilde ki kamu araçları vali ve müdürler acaba kaç araç eder Allah rızası için birde onu ifade eder mi siniz iğneyi kendinize çuvaldızı Muharrem İnceye batırınız
AKP deyince malesef artık Halkın aklına İftira Fitne Yolsuzluk Rant cahillik geliyor ne acı ki, Oysa bu partiye 2002 seçiminde oy vermiştim ve çok güzel 5-6 yıl hizmet vermişlerdi. Demekki tüm hesaplar bugünlere göre yapılmış
Devlete alınan her türlü makam aracını kişiler hangi makamda olursa olsun devlet alır. Tüm harcamalar yıllık bütçeye uygun olursa yapılır. Bütçe dışı harcamalar yine devletin ilgili kurumlarının müsaade ve onayı ile yapılır. Şu anda da devletin başında AKP var. Başkalarının makam araçlarını hiç karşılaştırmıyorum bile.
Muhalefeti karşılayacak makam aracının korkudan maçası yemez 30 değil 3 tane makam aracı bile gidemez sen ancak kendi trollerini keklersin.
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