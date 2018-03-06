Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

FOX TV’nin sabah programı Çalar Saat’e konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsmail Küçükkaya’nın sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, “Ülkede adaleti tesis etmeden hiçbir şey yapamazsınız. Bugün adalet kavramı zedelenmiştir. İlk atılması gereken adım herkes için adaleti tesis etmek ve yargının rahat çalışmasına olanak sağlamaktır. Toplumun adalet mekanizmasına güvenini sarsarsanız sistemi tıkarsınız” dedi.

AK PARTİ OYLARININ YÜZDE 15’İNİ ALABİLİRİZ

Erken seçim ve Cumhurbaşkanı adayı konularına da değinen Karamollaoğlu, kendisinin aday olmayacağını ifade etti. Erken seçime gidilebileceğini de vurgulayan Saadet lideri, “Öyle bir aday çıkaracağız ki her partiden oy alacak. AKP’den de yüzde 15 oy alabilecek” dedi. Adaylarının Abdullah Gül olabileceği sorusuna ise “Abdullah bey sevdiğimiz bir arkadaşımız. Fakat şu an netleşen bir şey yok. Zaten daha zamanımız da var. İlerleyen süreçte istişarelerimizi tamamlayacağız” dedi.