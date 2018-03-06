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Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 08:49 | Son Güncelleme

Son dönemdeki çıkışları ile gündeme gelen Temel Karamollaoğlu, FOX TV’de katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. İttifak iddialarına da değinen Karamollaoğlu, “Hiç kimseyle hiç bir pazarlığa girmedik” diye konuştu. Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, “Her partiden oy alacak bir aday çıkaracağız. AKP oylarının yüzde 15’ini de alabiliriz” dedi.

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

FOX TV’nin sabah programı Çalar Saat’e konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsmail Küçükkaya’nın sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, “Ülkede adaleti tesis etmeden hiçbir şey yapamazsınız. Bugün adalet kavramı zedelenmiştir. İlk atılması gereken adım herkes için adaleti tesis etmek ve yargının rahat çalışmasına olanak sağlamaktır. Toplumun adalet mekanizmasına güvenini sarsarsanız sistemi tıkarsınız” dedi.

AK PARTİ OYLARININ YÜZDE 15’İNİ ALABİLİRİZ

Erken seçim ve Cumhurbaşkanı adayı konularına da değinen Karamollaoğlu, kendisinin aday olmayacağını ifade etti. Erken seçime gidilebileceğini de vurgulayan Saadet lideri, “Öyle bir aday çıkaracağız ki her partiden oy alacak. AKP’den de yüzde 15 oy alabilecek” dedi. Adaylarının Abdullah Gül olabileceği sorusuna ise “Abdullah bey sevdiğimiz bir arkadaşımız. Fakat şu an netleşen bir şey yok. Zaten daha zamanımız da var. İlerleyen süreçte istişarelerimizi tamamlayacağız” dedi.

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KUTUPLAŞMAYI KESKİNLEŞTİRİYORLAR

İttifak çalışmalarını da değerlendiren Temel Karamollaoğlu, “Hükümetteki arkadaşlar ittifak yapıyorlar. Bu da en doğal hakları. Herkes hukuk çerçevesinde herkesle ittifak yapabilir. Ancak bir ittifak, karşı tarafı gayrimilli olarak tanımlıyorsa biz bunu kabul edemeyiz. Bu, ülkede artan kutuplaşmayı bitirmez, daha da keskinleştirir” diye konuştu. Öte yandan başkanlık sistemine de izah getiren Karamollaoğlu, “Bizim en başından beri ifade etiğimiz meseleler var. Biz Başkanlık sistemine karşı değiliz. Ancak hazırlanan işleyiş bizi tedirgin ediyor. Yeni sistemde milletvekillerinin bir hükmü kalmayacak. Vekiller yetkisiz hale getiriliyor. Biz buna karşıyız” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu 'ittifak' şartlarını açıkladıSaadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu 'ittifak' şartlarını açıkladı
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temel karamollaoğlu Saadet Partisi

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
dostumuz ingilizlerden madalya almış tek cumhurbaşkanı sayın abdullah güldür.benim de gönlümden geçen adayım sayın abdullah güldür.
dik duruşunuzdan dolayı helal olsun
ac tavuk kendini darı ambarında sanarmış yüzde bir bile oy almamış pardıde kendini darı amarında sanıyor
verirlersse alırsın. biz görünüşe aldanıyoruz . bakınca akıllı insan zannediyorsun. biz vatanseverler sizden çok ilerideyiz . siz hala 1980 lerde sivasta dolanıyorsunuz . bu güne gelin ufkunuz açılsın . avare avare dolaşmak yaramamış
Abdullah Gül sadece Müslümanların oyunu bölmesi için öne sürülen bir piyon olur.Yoksa CHP değil miydi A.Gül Cumhurbaşkanı olmasın, eşi başörtülü diyen...A.Gül şayet böyle bir hata yaparsa Ümmetin bedduaları onu mutlu etmez. Zaten olacağını da düşünmediğim gibi öyle bir gücü de yok......
Tek adam rejimi, hiç bir ülkeye; demokrasi , hak, hukuk, adalet, barış huzur ve refah getirmemiştir.
Karamollaoğlu da eğitmini ingiltere de almış enteresan, kendisi ya da çoluğu çocuğu emperyalist ülkelerde eğitim alan birini birilerini desteklemiyorum...
fasulyede kendini nimetden sayıyor akp lilerin yüzde 15 ini bırakın yüzde 0,1 dahi senin gibi ayrılıkcı düşünenler bölücülere oy vermez. sen aç tavuk misali kendini daha çok darı anbarında görürsün.
ula temel sen hayal dünyasındamı yaşıyorsun?iyi gaz almışsın da sürat fazla arabayı devireceksin .akp harıç kimse aday çıkarmıyor .genel başkanlar kendilerini başkan olmaya layıkmı görmüyorlar yoksa oltanın ucuna yemmi taktılar ?
büyük ortadoğu projesi eş başkanının yanında olmalısın temel yanlış yapıyorsun.
Çok çirkin bir siyasetçi.Milletin değerlerine savaş açan,batılı canavarların emir erleriyle beraber Türkiye'nin gelişmesine engel oluyor. Bu adamı ve siyasi partiyi emin olun bu aziz millet affetmez. Yazıklar olsun.Abdullah gül gibi basiretsiz,korkak dünyayı okuyamayan adamlardan hayır gelmez. Atatürk'de vizyonsuz İnönüyü başbakanlıktan azl etmiştir. doğru da yapmıştır.
her sakallı ima sahibi değildir bu karamolla köpeği sivastaki katliamda neredeydi sivasta belediye başkanı aşağılık olayların müsebbibi de bu kara sakallı acem köpeğidir.utanmadan binde 3 oyu ile ne halt edecekse konuşuyor şerefsiz dikenli gülün yamağı fetö yandaşı gül ve karamolla. a.ienere dönecek ikiside zamanla yok olup gidecekler ve bu ulvi millet bu ıkı bozuntuyu hatırlamayacak gömecekler bunları
Şu Karamolluoğlundan Allah razı olsun. AKP nin Bu Ülke için kazanım değil, kayıp olduğunu Halka en anlaşılır biçimde anlatma kapasitesi mevcut. Sayesinde Allahında izniyle AKP 2019 da bitecek.
Zaten ya ingilizlerden yada israillilerden madalya almışlar yarışıyor nedense. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimi değilde sanki, Birleşmiş Milletlerde İsrail, İngiltere, ABD, Rusya, Türkiye (IYI) Seçimiymiş gibi.. Her seçimde olduğu gibi AKP yine favori ama bazı hesaplar tutmayabilir. Ekonominin Kötü olduğu bir dönemde yapılan her seçim, iktidara seçimi kaybettirmiştir. Biz Müslümanlıktan Türk'lüğe geçmedik, Türk olarak vardık, Sonra müslüman olduk. Türk Milliyetçiliğini ayaklar altına alanlarla, bizim işimiz olmaz. Nokta..!
Sayın Başkan kendiniz aday olun. Sizi sağcısı solcusu tüm millet sevdi. Abdullah Gül'ü aday gösterirseniz çok büyük hayal kırıklığı yaratırsınız millette. Etliye sütlüye dokunmayan, hayatında hiçbir risk almayanların ülke teslim edilemez. Sol görüşlü biri olarak aday olun sayın başkan oyum sizindir...
Bu adama siyasi bir cevap vermeye gerek yok,inşaallah helal bir şeyler içiyordur kendileri.
Abdullah Gül Adayları Denize Düşen Yılana Sarılır Hikâyesi
SP yetkilileri; AKP ile yapacağınız görüşmelerde İLERİ (ÖN) ŞART OLARAK SEÇİMLERDE BARAJ SONLANDIRILSIN Konusunu İsteyerek, Hem Kendiniz, Hem de diğer partiler için önemli adım atmış olursunuz! ! ! ! AKP Madem Partilerin, KOALİSYON Kurulmasını istiyor, Demek ki HÜKÜMETLERİN de KOALİSYON Kurmasında SORUN Olmayacaktır ! ! ! KOALİSYON Kötü Bir şey Olsaydı, AKP Yapmaz ve Yapılmasını TEŞVİK ETMEZ di! ! ! ! Saygılarımla.
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