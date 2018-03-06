Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

FOX TV’nin sabah programı Çalar Saat’e konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsmail Küçükkaya’nın sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, “Ülkede adaleti tesis etmeden hiçbir şey yapamazsınız. Bugün adalet kavramı zedelenmiştir. İlk atılması gereken adım herkes için adaleti tesis etmek ve yargının rahat çalışmasına olanak sağlamaktır. Toplumun adalet mekanizmasına güvenini sarsarsanız sistemi tıkarsınız” dedi.
AK PARTİ OYLARININ YÜZDE 15’İNİ ALABİLİRİZ
Erken seçim ve Cumhurbaşkanı adayı konularına da değinen Karamollaoğlu, kendisinin aday olmayacağını ifade etti. Erken seçime gidilebileceğini de vurgulayan Saadet lideri, “Öyle bir aday çıkaracağız ki her partiden oy alacak. AKP’den de yüzde 15 oy alabilecek” dedi. Adaylarının Abdullah Gül olabileceği sorusuna ise “Abdullah bey sevdiğimiz bir arkadaşımız. Fakat şu an netleşen bir şey yok. Zaten daha zamanımız da var. İlerleyen süreçte istişarelerimizi tamamlayacağız” dedi.
KUTUPLAŞMAYI KESKİNLEŞTİRİYORLAR
İttifak çalışmalarını da değerlendiren Temel Karamollaoğlu, “Hükümetteki arkadaşlar ittifak yapıyorlar. Bu da en doğal hakları. Herkes hukuk çerçevesinde herkesle ittifak yapabilir. Ancak bir ittifak, karşı tarafı gayrimilli olarak tanımlıyorsa biz bunu kabul edemeyiz. Bu, ülkede artan kutuplaşmayı bitirmez, daha da keskinleştirir” diye konuştu. Öte yandan başkanlık sistemine de izah getiren Karamollaoğlu, “Bizim en başından beri ifade etiğimiz meseleler var. Biz Başkanlık sistemine karşı değiliz. Ancak hazırlanan işleyiş bizi tedirgin ediyor. Yeni sistemde milletvekillerinin bir hükmü kalmayacak. Vekiller yetkisiz hale getiriliyor. Biz buna karşıyız” dedi.
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