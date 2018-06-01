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Yalova'da seçim manzaraları

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 11:38 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI seçimine sayılı günler kala, yurdun bütün illerinde olduğu gibi Yalova'da da caddeler, parti bayrakları ve seçim afişleriyle donatıldı.  Yalovalı seçmen, hemşehrileri olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye destek verse de vermese de şehirlerinden aday çıktığı için gururlu olduklarını söyledi.

Yalova'da seçim manzaraları

Gülseli KENARLI- Güven USTA- Can EROK- Anıl UÇAN/YALOVA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI seçimine sayılı günler kala, yurdun bütün illerinde olduğu gibi Yalova'da da caddeler, parti bayrakları ve seçim afişleriyle donatıldı.
Yalovalı seçmen, hemşehrileri olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye destek verse de vermese de şehirlerinden aday çıktığı için gururlu olduklarını söyledi.
Seyyar olarak Milli Piyango bileti satan Temur Alışkan, seçimin hayırlı olmasını dilerken, Muharrem İnce'nin, seçilmesi durumunda memleketi Yalova'ya çok faydasının olacağını söyledi.
Taksicilik yapan Burak Bal ise taksici esnafını ziyaret etmediği gerekçesiyle Muharrem İnce'ye oy vermeyeceğini söyledi.

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