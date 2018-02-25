Açıktan kura ile atanacak sağlık personeliyle ilgili yönetmelik

Sağlık Bakanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan kura ile atanacak sağlık personelinin atamasıyla ilgili, Bakanlık bünyesinde kura işlemlerini yürütmek üzere bir müsteşar yardımcısının başkanlığında 5 kişiden oluşan "Kura Komisyonu" oluşturulacak.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yönetmeliğin tanımlar bölümünde yer alan "Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü" ile "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun" bulunduğu bağlı kuruluşlar kısmından, yapılan değişiklikle "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu" ile "Türkiye Halk Sağlığı Kurumu" kaldırıldı.
Kura Komisyonunun teşkili ve görevleriyle ilgili olarak da Bakanlıkta kura işlemlerini yürütmek üzere bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliğinden birer kişi olmak üzere toplam 5 kişiden oluşan Kura Komisyonu oluşturulacak.
Kura ve atamaya ilişkin usul ve esaslar kapsamında, ilan edilecek kadro ve pozisyon sayısı, kuraya başvuru, kura zamanı ve yapılış şekli ile gerekli görülen diğer hususlar, kura tarihinden en az 5 gün önce, ülke genelinde günlük olarak yayımlanan en az bir gazetede ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde ilan verilmek suretiyle yayınlanacak.
Ayrıca kura sonuçları, kura işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben Bakanlığın internet sayfasında duyurulacak.
Öte yandan, yönetmelik değişikliğiyle, "Özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, kura tarihinden sonraki bir ay içinde görevlerinden ayrılmaları gerekir. Görevlerinden ayrılmayanların atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir." şeklindeki madde ise yönetmelikten çıkarıldı.
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