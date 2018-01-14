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Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

SAĞLIK HABERLERİ | 14.01.2018 11:56 | Son Güncelleme 4 saat önce

İyi bir cinsel hayat için neler yemeli? Örneğin peynir, çikolatadan 10 kat daha fazla feniletilamin içeriyor ki kendisi, cinsel arzunuzu ateşlemekle mükellef bir madde...

Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

BESLENME

1/ Karpuz, doğal bir iktidar ilacıdır. 110 gramında bulunan 150 mg civarındaki sitrülin, cinsel birleşme sürenizi 3,8 dakika kadar uzatabilir. Şimdi bu tüketim miktarını günde beşle çarparsanız, sonucu siz düşünün. (Teksas A&M Üniversitesi)

2/ Peynir, çikolatadan 10 kat daha fazla feniletilamin içeriyor ki kendisi, cinsel arzunuzu ateşlemekle mükellef bir madde. Seksi bir ortamda tüketmek isterseniz,
randevunuzda onu peynir fondü yemeye götürün. (Seks yazarı Siski Green)

3/ Şişenin dibini gördüğünüz akşamın ertesinde yapılan seks bir başka olur (Tabii bol su içilip, dişler fırçalandıktan sonra). Nedeni ise kanda bulunan alkolün kan damarlarını genişletmesi ve penise doğru kan akışının hızlı olması. (Indiana Üniversitesi)

4/ Cinsel aktivitenin yoğun yaşandığı günün ertesi, gecenizden güzel geçsin. Nasıl mı? Somon yiyerek! Cinsel uyarılmayı uzatan arjinin yönünden zengin bir besin. Kızarmış ekmeğin üstüne çırpılmış yumurta, onun üzerine de somon koyup, gömün. (British Nutrition Foundation)

5/ Akşam yemeğini leziz bir elmalı tartla kapatın. Kokusuyla karşınızda oturan kadının genital bölgesindeki duyarlılığın yüzde 24 oranında arttığını bilmenin keyfiyle gülümseyin. (Chicago Koku ve Tat Araştırmaları Derneği)

6/ Biftek, çam fıstığı, pekan cevizi gibi çinko zengini besinlerin her türlüsünü yediğinizde, sperm sayınız yüzde 74 oranında artıyor. Baba olmak isteyenlere şiddetle önerilir. (Journal of Fertility and Sterility)

YAŞAM TARZI

7/ Bir kadının gönlünü çelmek için peşinden koşmanın hazzı bir başkadır. Bu koşma eylemini gerçeğe dökerseniz, daha da kârlı çıkarsınız. Haftada 3,5 saat koşmak libidoyu yüzde 75 oranında artırıyor. (Kinsey Institute)

8/ Araya biraz da şınav ve mekik katın. Kaslı erkeklerin, daha az kaslı hemcinslerine göre ortalama dört tane daha fazla cinsel partnerinin olduğunu söylersek, bu size iyi bir motivasyon olur sanıyoruz. (California Üniversitesi)

9/ Uykusuz her gece diye diye libidonuzdan olmayın. Daha uzun saatler uyuduğunuzda vücudunuz da daha fazla testosteron üretir, ve bu da daha yüksek cinsel istek demek. (Journal of Applied Psychology)

10/ Arada bir aşk mekânınız oturma odasındaki koltuk olsun. Yenilik daha fazla dopamin salgılanmasına, bunun sonucunda da daha güçlü orgazmlara yol açar.
Tabii ailenizle veya ev arkadaşınızla yaşamadığınızı varsayıyoruz. (Kentucky Üniversitesi)

11/ Stres libidoyu öldürür. Azaltmak için elinizden geleni yapın, sonra da penise doğru kan akışını artırmak için 38 derece suda banyo yapın. Hatta durmayın,
sevgilinizi de küvete davet edin. (Holistic Medical Clinic)

12/ Bir kadının en güzel yaşları nedir diye sorarsanız, libidosunun ve deneyimlerinin zirve yaptığı, cinselliğinin altın çağını yaşadığı 30’lu yaşlar deriz. Sevgiliniz
yoksa hedef kitlenizi artık biliyorsunuz. (Kinsey Institute)

TEKNİK BECERİ

13/ Kivin metodunu deneyin, aklını alın: Klitorisinin her iki yanına birer parmağınızı koyun. Parmaklarınızla perine denen bu bölgeye baskı yaparken, aynı anda dilinizi üzerinde ileri geri götürerek uyarın. (Seks terapisti Dr. Patti Britton)

14/ Çuha çiçeği ile C ve E vitaminlerini içeren bir masaj yağı, sevgilinizin libidosunu ve yaşadığı orgazmların sıklığını artıracak. (Journal of Sex and Marital Therapy)

15/ Hafif ısırıklar kanın deri yüzeyine hücum etmesini sağlar. Böylece o bölge hassaslaşır, dokunuşlarınıza daha fazla tepki verir, kadınınızın daha çabuk orgazm olmasını sağlar. (Seks terapisti Siski Green)

16/ Daha güçlü orgazmlar için doggy pozisyonu alın. Aldığınız açı sayesinde, penisteki frenulum bölgesi doğrudan uyarılacağı için, hissettiğiniz zevk yüzde 18
oranında artacak. (Kinsey Institute)

17/ İki kişinin aynı anda orgazm olması kadar erotik bir şey olamaz! Bizimle hemfikirseniz, penetrasyon esnasında gövdenizi biraz yukarıya kaldırarak, penisinizin en alt kısmının klitorisine temas etmesini sağlayabilirsiniz. (Dr. Pam Spurr)

18/ Yapılan bir çalışmaya katılan 10 kadından 6’sı yeni şeyler denemeye hevesli olduklarını ama çekindiklerini itiraf ediyor. Sevişirken dimdik gözlerinize bakıyorsa, kontrolü tamamen ele geçirmenizi istediğini anlayın. (Dr. Yvonne Fulbright)

19/ Seksten sonra ona masaj yaparsanız, mutluluk hormonu oksitosin salınmaya devam eder. Bu sayede ikinci seferde (üçü, dördü zorlarsanız onlar için de geçerli) zirveye daha çabuk ulaşır. (Journal of Sexual Medicine)

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Anahtar Kelimeler:
peynir cinsel hayat

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Allah belanızı versin madde hastaları
Birader biz TÜRK üz..! Bu tespitlere bu, önerilere ihtiyacımız yok... Harem kurmuş Atalarımızın yolundayız hepimiz...
helal be milletin ateşi başına vurmuş bundan sonra nolur bilinmez
@nadirkemal777 sekste olmasa stresten yaşayamayız iyiki seks var
Partneri seksi ve cilveliyse, sonuç mükemmel.
ben bunu daha önce bi yerden duymuştum her gece düzenli olarak seksten önce yerim gerçekten seksin kalitesini arttırıyor herkese tavsiye ederim
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