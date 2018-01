Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!

1/ Karpuz, doğal bir iktidar ilacıdır. 110 gramında bulunan 150 mg civarındaki sitrülin, cinsel birleşme sürenizi 3,8 dakika kadar uzatabilir. Şimdi bu tüketim miktarını günde beşle çarparsanız, sonucu siz düşünün. (Teksas A&M Üniversitesi)

5/ Akşam yemeğini leziz bir elmalı tartla kapatın. Kokusuyla karşınızda oturan kadının genital bölgesindeki duyarlılığın yüzde 24 oranında arttığını bilmenin keyfiyle gülümseyin. (Chicago Koku ve Tat Araştırmaları Derneği)

6/ Biftek, çam fıstığı, pekan cevizi gibi çinko zengini besinlerin her türlüsünü yediğinizde, sperm sayınız yüzde 74 oranında artıyor. Baba olmak isteyenlere şiddetle önerilir. (Journal of Fertility and Sterility)

YAŞAM TARZI

7/ Bir kadının gönlünü çelmek için peşinden koşmanın hazzı bir başkadır. Bu koşma eylemini gerçeğe dökerseniz, daha da kârlı çıkarsınız. Haftada 3,5 saat koşmak libidoyu yüzde 75 oranında artırıyor. (Kinsey Institute)

8/ Araya biraz da şınav ve mekik katın. Kaslı erkeklerin, daha az kaslı hemcinslerine göre ortalama dört tane daha fazla cinsel partnerinin olduğunu söylersek, bu size iyi bir motivasyon olur sanıyoruz. (California Üniversitesi)

9/ Uykusuz her gece diye diye libidonuzdan olmayın. Daha uzun saatler uyuduğunuzda vücudunuz da daha fazla testosteron üretir, ve bu da daha yüksek cinsel istek demek. (Journal of Applied Psychology)