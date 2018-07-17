Ekonomiye maliyeti 288 milyar dolar: Avustralya iş yerlerinde sigarayı tamamen yasaklamayı tartışıyor

Avustralya'da iş yerlerinde sigara içilmesinin ekonomiye maliyetinin 288 milyar ABD dolarına çıkabileceği açıklandı. Bu verilerin yayımlanmasından sonra iş yerlerinde sigaranın tamamen yasaklanması çağrıları yapıldı.
Monash Üniversitesi uzmanlarının yaptığı araştırmanın sonuçları, tıp dergisi BMJ'de yayımlandı.
Buna göre, sigara tiryakileri, sigara içmeyenlere göre daha fazla hastalık izni alıyor.
Sigara içenlerin iş yerlerindeki verimliliği da daha az. Sigara içmeyenlerin verimsiz geçen ortalama gün sayısı 1.8, sigara içenlerin ise 3.2.
Araştırmada sigara tüketenlerin, sigarayla bağlantılı hastalıklardan erken öldüklerine dikkat çekilirken, sigara molalarıyla kaybedilen zaman ve pasif içicilik, maliyeti artıran diğer unsurlar arasında sıralandı.
24 milyon nüfuslu ülkede, sigara tüketimi nedeniyle nüfusun toplam 3 milyon yıl daha az yaşayacağı tahmin edilirken, yaşam kalitesi dikkate alınarak yapılan hesaplamada bu rakam 6 milyon yıla çıkıyor.
Araştırma heyetinin başkanı Dr. Alice Owen, sigaranın verimliliğe etkilerinin alarm verici boyutlarda olduğuna dikkat çekerek hükümetin sigara tüketimini azaltacak projelere daha fazla yatırım yapması gerektiğini söyledi.
Avustralya, sigaraya yasak bölgeler, tek tip sigara paketleri ve sigara paketlerine caydırıcı fotoğrafların konulmasında dünyaya öncülük eden ülkeler arasında yer alıyor.
Dr. Owen, "Son 30 yılda sigara tüketiminin azaltılması konusunda iyi mesafe aldık. Ancak sigara içenlerin ve ekonomimizin sağlığı için yeni adımlar atılmalı" dedi.
Kanser hastalarına yardım derneği Cancer Council Queensland'in Genel Müdürü Chris McMillan da, iş yerlerinin sigaradan tamamen arındırılmasının sadece sigara tiryakilerinin sağlığına katkıda bulunmayacağını aynı zamanda verimliliği artıracağını ve pasif içicileri koruyacağını belirtti.
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