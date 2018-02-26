Kullanılan ilaç idrar kaçırmaya neden olur mu?

Her geçen gün artmakta olan idrar kaçırma problemi kadınlarda daha sık görülmesine rağmen yaşlılarda ve engellilerde de çeşitli nedenlere bağlı olarak görülmektedir.

Yaşlılığın 65 yaş üstü olmak şeklinde tanımlandığını söyleyen Kontinans Derneği Başkanı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Oktay Demirkesen, "Toplumlarda yaşlı nüfus sayısı giderek artmaktadır. 2000 yılı itibariyle tüm dünyada 420 milyon olarak belirlenen 65 yaş üstü nüfusun, 2030 yılında 973 milyon kişiye ulaşması beklenmektedir. Yaşlı nüfusun artmasına bağlı olarak idrar kaçırmanın görülme olasılığı da artmaktadır. Ancak idrar kaçırma sadece kronolojik yaşla değil; zihinsel bozukluklar, idrar yolu enfeksiyonları, kadınlarda atrofik vajinit veya üretrit, bazı ilaçlar, depresyon, diyabet benzeri kontrolsüz kalmış metabolik hastalıklar gibi altta yatan bazı tıbbi sebepler nedeniyle de ortaya çıkabilir. Bu sebepler tedavi edilebilirse idrar kaçırma sorunu ortadan kalkar" dedi.

O KİŞİLERDE GENELLİKLE GEÇİCİ İDRAR KAÇIRMA SORUNU GÖRÜLÜYOR



65 Yaş ve üstü kişilerde daha çok sıkışma tipi idrar kaçırmanın görüleceğini belirten Prof. Dr. Demirkesen, aniden gelen aşırı idrar hissi ile tuvalete yetişemeden idrar kaçırmanın gerçekleştiğini belirtti. Kadınlarda daha nadir olarak eforla idrar kaçırmanın, erkekler de ise prostat ameliyatı sonrası eforla idrar kaçırma türünün de görülebileceğini söyledi.