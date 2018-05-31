"Tütün kullanımı sağlık harcamalarını artırıyor"

DUYGU YENER - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tütün kullanımının sadece kişinin kendisine değil bütün topluma zarar verdiğini belirterek, "Tütün kullanmadan doğan zararlar, ailenin tümünü etkilemektedir, aynı zamanda topluma da bir yük olarak dönmektedir. Tütünden doğan rahatsızlıklar toplum için de ciddi bir sağlık harcama yükü oluşturmuştur." dedi.
Bakan Demircan, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütünle mücadelede Türkiye'de ciddi mesafeler alındığını ancak halen arzulanan yerde olunmadığını söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 31 Mayıs'ın Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan edildiğini belirten Demircan, "Gönül ister ki dünya tütünsüz olsun ama insanlarımız tütün bağımlılığında beklenen hızda kendilerini kurtaramıyorlar." diye konuştu.
Tütünün zararları konusunda insanların bilinçlendirilmesine ciddi bir ihtiyaç olduğuna işaret eden Demircan, tütün kullananların kendilerinden çok yanındaki insanlara zarar verdiğini söyledi.
Demircan, tütün kullanmadığı halde tütünün zararlarına maruz kalan insanların haklarını korumanın ise kamunun görevi olduğunu vurgulayarak, "Gelecek nesilleri tütün alışkanlığına kaptırmamak için özellikle onlarda bir bilinç düzeyi yükseltmek gerekir." ifadesini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Dünya Tütünsüz Günü" etkinliklerinin temasının, 'Tütün ve kalp hastalıkları' olarak belirlendiğini belirten Demircan, "Tütünün kalp hastalıkları ile çok ciddi ilişkisi var. Tütün kullananların kullanmayanlara göre kalp hastalığına tutulma oranı 2 ila 4 misli yüksektir. Kalp damar rahatsızlıklarının bir diğer şekli tıkanma ve kanama neticesi oluşan inme riski de tütün kullananlarda daha fazla görülmektedir." değerlendirmesini yaptı.
Demircan, tütün kullanımı ve tütün maruziyetinin kalp hastalığı ölümlerinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturduğunu dile getirerek, tütüne karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.
Yürütülen koruma ve önleme çalışmalarının yanı sıra tütün ürünü kullanan bireylerin bırakmalarını teşvik etmek amacıyla, "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" ve Sigara Bırakma Danışma Hattının devreye girdiğini anlatan Demircan, 7 gün 24 saat uzmanların bu hat aracılığıyla destek verdiklerini kaydetti.
Demircan, kamuya açık ve insanların toplu halde bulundukları yerlerde tütün kullanımının önüne geçmek için de birtakım yaptırımlar getirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Kapalı mekanlarda tütün kullanımı yasak. Bununla ilgili tedbirler devam ediyor. Ancak esas mesele kişilerin kendi iradesi ve başkalarının haklarına gösterecekleri saygıdır, başkalarının haklarına sahip çıkmalarıdır. Tütün kullanırken bir kere daha düşünmek lazım. Kişi önce kendi sağlığına hem de yakınlarının sağlığına zarar veriyor. Tütün kullanmadan doğan zararlar ailenin tümünü etkilemektedir. Aynı zamanda topluma da bir yük olarak dönmektedir. Tütünden doğan rahatsızlıklar toplum için ciddi bir sağlık harcama yükü oluşturmuştur."
- "19 milyon denetim yapıldı"
Sağlık Bakanlığı ekiplerince, Türkiye genelinde kapalı mekanlarda uygulanan tütün kullanımı denetimlerine ilişkin de bilgi veren Demircan, sözlerine şöyle devam etti:
"Denetimler, 19 Temmuz 2009'dan itibaren başladı. O tarihten bugüne kadar yaklaşık 19 milyon denetim yapıldı. Bu ciddi bir rakam. Yılda yaklaşık 2 milyon denetim yapılmış. Denetimlerde bir kısmı ceza alıyor, bir kısmı uyarı alıyor. Bütün mesele aslında toplumun bu bilinci oluşturmasıdır. Yapmak istediğimiz insanlara ceza vermekten çok insanların sağlıklarını korumak ve başkalarının sağlığına saygı gösterme konusunda bilinç oluşturulmasını sağlamaktır."
Demircan, elektronik sigaranın sağlığa zararları konusundaki tartışmalara da değinerek, "Tütün, tütündür ve insan sağlığına zararlıdır. İnsan sağlığına zararları tartışılmaz. Biz insan sağlığını korumakla yükümlüyüz." ifadelerini kullandı.
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