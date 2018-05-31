"Tütün kullanımı sağlık harcamalarını artırıyor"

DUYGU YENER - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tütün kullanımının sadece kişinin kendisine değil bütün topluma zarar verdiğini belirterek, "Tütün kullanmadan doğan zararlar, ailenin tümünü etkilemektedir, aynı zamanda topluma da bir yük olarak dönmektedir. Tütünden doğan rahatsızlıklar toplum için de ciddi bir sağlık harcama yükü oluşturmuştur." dedi.

Bakan Demircan, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütünle mücadelede Türkiye'de ciddi mesafeler alındığını ancak halen arzulanan yerde olunmadığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 31 Mayıs'ın Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan edildiğini belirten Demircan, "Gönül ister ki dünya tütünsüz olsun ama insanlarımız tütün bağımlılığında beklenen hızda kendilerini kurtaramıyorlar." diye konuştu.

Tütünün zararları konusunda insanların bilinçlendirilmesine ciddi bir ihtiyaç olduğuna işaret eden Demircan, tütün kullananların kendilerinden çok yanındaki insanlara zarar verdiğini söyledi.

Demircan, tütün kullanmadığı halde tütünün zararlarına maruz kalan insanların haklarını korumanın ise kamunun görevi olduğunu vurgulayarak, "Gelecek nesilleri tütün alışkanlığına kaptırmamak için özellikle onlarda bir bilinç düzeyi yükseltmek gerekir." ifadesini kullandı.