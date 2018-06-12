24 Haziran seçimi öncesi liderler oy oranlarını açıkladı! Son anket sonuçlarını böyle değerlendirdiler

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala, kamuoyu anketleri Cumhurbaşkanı adayları ve milletvekili adaylarının da gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "En büyük kamuoyu araştırması milletin orada vereceği karardır. Onun için önceden bunları konuşmayı isabetli bulmuyorum" derken, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "İkinci tura gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı. İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve Camhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise seçimlerin ikinci tura kalacağına inandıklarını belirtirken, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da "dip dalga"nın geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken, kamuoyu anketleri yayınlanmaya devam ediyor. Diğer yandan Cumhurbaşkanı adayları ve seçime katılacak siyasi partiler kendi anketlerini de yaptırmaya devam ediyor. İşte Cumhurbaşkanı adaylarının açıkladığı anketler... ERDOĞAN: EN BÜYÜK KAMUOYU ARAŞTIRMASI... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında kamuoyu anketlerine ilişkin olarak, "Benim bir prensibim var. En büyük kamuoyu araştırması milletin orada vereceği karardır. Onun için önceden bunları konuşmayı isabetli bulmuyorum. Meydanlarda büyük bir teveccühün olduğunu görüyorum. Bunu niye söylüyorum. Bir tarafta 16 yıl bu ülkeyi yönetmiş biri var. Bir yanda bu işlerden hiç anlamayan biri var. İnşallah bu teveccühle milletimiz işi ikinci tura bırakmadan kararını verecektir. Bir defa en büyük kamuoyu araştırması sandığın konulduğu gündür ve milletin orada vereceği karardır" demişti.

YILDIRIM: GAYET İYİ GÖRÜNÜYORUZ "Seçime yönelik oran vermek, tahmin yapmanın seçmenin iradesine saygısızlık olduğunu düşünüyorum" diyen Başbakan Binali Yıldırım da, Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’nde gazete, televizyon ve medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle iftar yemeğinde, "Gerçek anket sandıktaki sonuçtur. AK Parti olarak, cumhurbaşkanlığı seçiminde ve genel seçimde biz gayet iyi görünüyoruz. İlk turda bu iş bitecek inşallah" ifadelerini kullandı. İNCE: İKİNCİ TURA GEREK KALMAYACAK CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise elinde seçimlere dair anketler olduğu belirterek, "İkinci tura gerek kalmayacak. Benim partimden daha fazla oy almam normal olur" diye konuştu. İnce ankete ilişkin Habertürk TV'de şunları söyledi: İnce "24 Haziran'da Sayın Erdoğan ile Muharrem İnce'nin oyları birbirine yakın çıkacak, gördüğüm bu. Oyumuzun korkunç arttığını görüyorum. Şunu görüyorum yaklaşıyor otobüs kentten kolay kolay çıkamıyoruz. Çanakkale'de bir saati buldu çıkmamız, insanlar aracın etrafını sarıyor. Zafer işareti yapıyor, Bozkurt işareti yapıyor, seninleyim diyor. Muhafazakar biri sana oy vereceğim diyor" dedi.

AKŞENER: İKİNCİ TURA BEN KALACAĞIM Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan korkuyor benden. Siz korktuğunuzu dikkate alır mısınız? Kendisi ne zaman beni dikkate alacak? 2. tura kaldığımda. Zaten Sayın Erdoğan CHP’den oy istemiyor. Orayı şeytanlaştırarak yüzde 65’lik sağın her renginden oy almaya çalışıyor. Göreceksiniz, ikinci tura ben kalacağım. Bunu hem anketler, hem sağ seçmen söylüyor" diye konuştu. KARAMOLLAOĞLU: DİP DALGA GELİYOR Habertürk TV'de Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programında anketlere ilişkin konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Fenerbahçe'deki başkanlık seçimini örnek gösterdi. Karamollaoğlu, "Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye çok güzel hizmetler yapan birisi. Bu kararı veren Fenerbahçe camiasını da tebrik ediyorum. Ali Koç yeni nefes olacak. Dip dalga geliyor. Kimse dip dalganın geldiğini kestiremedi. Benim kanaatim aynı durum seçimlerde de aynu durum meydana gelecek. Fikirlerini ortaya koyanlar temkinli. Fikirlerini ortaya koyanlar endişe duyuyor, bana zara gelir mi diye" ifadelerini kullanmıştı.