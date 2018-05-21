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24 Haziran seçimlerinde hangi aday partisinden fazla oy alacak?

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 07:08 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının seçim sürecine ilişkin, 'Kimler partilerinin önüne geçti?' sorusuna yanıt aradı

24 Haziran seçimlerinde hangi aday partisinden fazla oy alacak?

24 Haziran seçimleri öncesi siyasi kulislerde hareketlilik artıyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Cumhurbaşkanı adaylarının performansı ve seçim hesapları' başlıklı yazısında, partilerinden daha fazla oy alma ihtimali olan Cumhurbaşkanı adaylarını yazdı.

"Kimler partilerinin önüne geçti?" diye soran Selvi, şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce ve Selahattin Demirtaş’ın partilerinden daha fazla oy alacakları söyleniyor. Meral Akşener ile Temel Karamollaoğlu’nun partileri kadar oy alacakları belirtiliyor. Kadın seçmen açısından Akşener’in şanslı olduğunu düşünüyordum ama bu sonuç bana ilginç geldi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ibre Erdoğan’ın ilk turda seçileceği yönünde. İkinci tur gözükmüyor. Ama cumhurbaşkanı adaylığında başarılı bir profil çizenler açısından 24 Haziran sonrası yeni ikbal kapıları açılabilir. 25 Haziran sabahı, bazı partiler ve liderler açısından veda tarihi olabilir.

24 Haziran’da sandığa gidince milletin nasıl bir denge ortaya çıkaracağı, milletvekili listelerinden daha önemli bir hale geldi. HDP bu seçimlerde anahtar parti rolünde. Barajı aşıp aşmaması milletvekili dağılımını önemli ölçüde etkileyecek."

[Yazının devamı için tıklayın]http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/abdulkadir-selvi/cumhurbaskani-adaylarinin-performansi-ve-secim-hesaplari-40843075)

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