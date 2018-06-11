24 Haziran seçimlerine 13 gün kala AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'ye dikkat çeken tepki

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş FOX TV’den İsmail Küçükkaya’nın programına konuk oldu. Tuğrul Türkeş çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkeş’in açıklamaları şöyle: “HERKES FEVKALEDE MOTİVE OLMUŞ DURUMDA” 24 Haziran seçimleri değerlendirmesi: “Demokrasi açısında iyi gidiyor. Bütün taraflar ful organize, herkes fevkalede motive olmuş durumda. Cumhurbaşkanı adayları ciddi. Kanlı, canlı ve ful heyecanlı cumhurbaşkanı adayları var. Ben Türkiye’nin geleceği açısından önemli görüyorum.” “SİYASETÇİYİ ŞAŞIRTMA EĞİLİMİ VAR, BU SÜRPRİZİ GETİRİR” Halkın nabzı: “Siyasetçiyi şaşırtma eğilimi de var. Bunu bu seçimde görüyoruz. Bir şekilde istişaresini yapmış, bunu tartışmaya da açmak istemiyor. Hayırlısı olmuş. Bu sürprizi getirir. Bu seçimin sistem olarak nasıl işleyeceği, nelere gebe olduğu, nelere yol açacağının anlaşılması lazım. Halk irfan sahibidir, mutlaka anlamıştır ama, geçenlerde gittiğimiz bir dernekte oyu şuraya basarsam nereye gider diyor. Bizim tarafla ilgili değil. Sonra alınganlıklar oluyor. Ben şu partiye oy vermek istiyorum ama, şu partiden vekil çıksın istemiyorum gibi kafa karışıklıkları var.”

“İKİNCİ TURA KALABİLİR, SONUÇ DEĞİŞMEZ” Seçim tahmini: “Tahminlerde ben pek iyi değilim. Seçim bugün olsa diye soruyorlar. Ama seçim bugün olmuyor, 2 hafta sonra olacak. Dışarıda ne olacak, Türkye’de ne olacak? Bunları nihai görmek lazım ama net olduğunu da düşünmüyorum. Seçim ikinci tura kalabilir. Ancak kalırsa da ben sonucun değişeceğini düşünmüyorum. Kamuoyu yoklamalarının genel ortalamasını alınca ya birinci ya ikinci turda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan seçiliyor. Burada bir sıkıntı yok. Bu ittifaklar parçalı bir Meclis yapısı ortaya çıkaracak. Sayın Erdoğan’ın arkasında Meclis desteği olmaz ise, ilk dönemdeki yönetim sisteminde sıkıntılar olabilir.” “BU KONULARA DEĞİNİNCE BAHÇELİ KÖTÜLEME YAPIYORUM SANIYOR” Bahçeli ve Cumhur İttifakı: “Saygıdeğer Bahçeli ben bu konulara değinince kendileri ile ilgili kötüleme yapıyorum sanıyor. Ben Cumhur İttifakı’nı en çok destekleyenlerden birisiyim. Ben AK Parti ile koalisyon kurulsun dediğimde partimden dışlandım. Sonrada seçim hükümetinde Bakanlık kabul edince partimden ihraç edildim. Bugün MHP ile AK Parti bir seçim ittifakı yapıyorsa bunun adı da Cumhur İttifakı ise mükemmel bir şey. Bunu kötülemek benim karşımda olan kişilerin işidir. Bu kapının açılmasını ben istedim.”

“BAHÇELİ KÜRSÜDEN ELLERİ TİTREYEREK BAĞIRIYOR” Bahçeli’nin AKP’li vekilleri uyarıyorum açıklaması: “Saygıdeğer Bahçeli’nin açıklamalarına ilişkin yorumladım. İttifak görüşmeleri Başbakan ve Sayın Bahçeli arasında son derece kapalı görüşüldü. AK Parti’den Sayın Binali Yıldırım, diğer tarafta da Saygıdeğer Bahçeli. Binali Bey, Cumhurbaşkanını bilgilendiriyordu. Bahçeli ben bakan vermem, başkan yardımcısı olmam. Bürokraside bir talebim yok. Bu durum ülkücü camiada biz iktidar olmuyoruz kaygısını yarattı. Ben buna değindim. İktidara susamış ülkücü taban motive olmuyor. ‘Biz neden oy veriyoruz o zaman’ diyorlar. Bunun netleşmesi lazım. Vatandaşa dersin ki bu ittifak 24 Haziran’a kadar. Veya dersin ki, ben öyle bir anlaşma yaptım ki bu sistem 5 yıl bu sistem oturana kadar devam edecek. Bu o zaman tabana siz de destekleyin, size de yansıyacak bir yanı vardır. Benim bu konuya değinmemin, deşmemin yanı o. Geçen gün Bahçeli elleri titreyerek bağrıyor kürsüden ‘AK Parti adaylarını uyarıyorum’ diye. Sayın Bahçeli senin MHP adaylarını uyarman lazım, sahada yanlış bilgiyi veren onlar. Bu karışık bir iş, bu iş böyle söyleniyor, ama öyle yapmayın.”

“TABANIN KAFASI KARIŞIK” Cumhur İttifakı ve MHP’nin tutumu: “MHP babamın partisi. Ben bunun zarar görmesini istemem. Cumhur İttifakı ile başarısını çok isterim. 1 aydır sahadayım. Konuştuklarım ülkücüler. Tabanın kafası karışık. ‘Bugün bu söylem değişikliği niye, bu yola neden girdik?’ diye soruyorlar. MHP’nin bunu tabana yumuşaklıklarla anlatması lazım. Bunu yapmadıkları halde sonuçları ağar olur. Önümüzde iki hafta var. Kaybedilmiş bir şey, kazanılmış bir şey yok. Saatli alçak, gaz ocağı, ispirto tabağı bu üslup ile bir yere varamayız. Buradan çıkmamız lazım. Ferdi birkaç yerde AK Parti adayı bize oy verin demiştir falan, ben ona bir şey diyemem.” “301 VE ÜZERİ AK PARTİLİ VEKİL LAZIM, ARTISI MHP OLMALI” Parlamento seçimleri değerlendirmesi: “Burada bir cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi var. Erdoğan’ı seçip, parlamento çoğunluğu koymadığın zaman bir anlamı yok. Kızıyorlar sonra, ters çevirip söyleyelim. Olmaz da, hadi Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçildi. Siz bu tarafta da HDP’yi Meclis’e sokalım dediniz, ona oy verdiniz. O zaman Muharrem İnce’nin kolunu kanadını kırarsınız. O zaman sürekli onla bunla pazarlık edeceksiniz. PKK’nın siyasi kanadıyla pazarlık edilir mi? AK Parti Milletvekili adayıyım. Sayın cumhurbaşkanının ardında 300’ü aşkın AK Partili vekil olmalı. MHP’nin bu 301’in üzerine artı olması lazım.”

“AF KONUSU GİBİ AYRI DÜŞÜNCELER İŞİ SIKINTIYA SOKABİLİR” “Meclis güçlenecek. Ama belli bölümlerin hakim olması lazım. Yoksa laf ölüm getirmez. Bir örnekle açıklayacak olursak. Af konusu gibi bir konuda ayrı düşünceler, kırgınlıklar oluşturarak işi sıkıntıya sokabilir. Af konusu iyi niyetle çıktı. Rahşan affı diye damga yedi. Çıktığının ertesi günü karısını öldüren, cinayete teşebbüs edeni var. Türkiye’nin hayrına demeniz yeterli değil. Siz yazarsınız AYM bakar, şuna vereceğim diye. Sen tecavüzcüye vermeyeceğim diyorsun ama ona AYM bakar. Eşitlik ilkesine bakar. Siyasi bedeli var. Sen seçim arefesi geliyorsun. Milletin aklında negatif bir Rahşan affı olayı var. Sen bunlar yorgan yakar diyorsun. Sokağa çıkarlarsa daha da büyür. Devlet iki isyanı bastıramıyorsa dükkanı kapatalım biz. Bunları sokağa bırakmak kadar yanlış bir şey olamaz. Şüphesiz iyi niyetli. Türkiye’nin hayrı açısından devam etmesi gerekir. 7 Haziran sonrası AK Parti MHP koalisyonu olsaydı belkide biz 15 Temmuz’u da yaşamazdık. Bu kadar iddialı söylüyorum.”