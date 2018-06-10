HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çatlak büyüyor! BBP YİK Başkanı Öznur’dan Cumhur ittifakına sert tepki

SEÇİM HABERLERİ  | 10.06.2018 11:10 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala AK Parti - MHP - BBP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı'nda çatlak sesler yükselmeye devam ediyor. MHP'den sonra şimdi de Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) en önemli isimlerinden biri olan Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve hareketin kanaat önderi Hakkı Öznur ses getirecek açıklamalarda bulundu.

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çatlak büyüyor! BBP YİK Başkanı Öznur’dan Cumhur ittifakına sert tepki

Normalde 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti+MHP'nin aldığı oylar yüzde 61 civarında iken, önümüzdeki 24 Haziran için Cumhur İttifakı blokuna BBP'nin de dahil edilmesine rağmen gelen anketler yüz güldürmüyor. Aksine, muhafazakâr demokrat+Türk milliyetçisi iki zihniyetin oluşturduğu blokun, AK Parti'nin tek başına iken aldığı yüzde 10'a yakın Kürt seçmenin oylarında büyük kayba neden olduğu belirtiyor.

BBP'Lİ ÖZNUR'DAN CUMHUR İTTİFAKI'NA SERT ÇIKIŞ!

“MHP ile ittifak, getirdiğinden çok götürüyor!” tezi iktidar partisi içinde tartışılırken, bloka son anda dahil edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat genel merkezine giderek ziyaret ettiği BBP'den de ciddi itirazlar yükseliyor.

Milli Gazete’de yer alan habere göre; MHP İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın, “Ülkücüler Erdoğan'a oy vermeyecek” çıkışından sonra BBP'nin kurucusu, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve hareketin kanaat önderi Hakkı Öznur da, yayınladığı Adalet ve Demokrasi Beyannamesi'yle “Tek adam, tek parti rejimine, AK Parti despotizmine karşı çıkan mazlumların, ezilenlerin, zulme uğrayanların sesi ve umudu olan ülkücüler; muktedirlere, zulmedenlere oy vermez, destek vermez! Ve onlarla işbirliği yapmaz.” “OHAL'siz, KHK'sız, baskısız, yasaksız bir Türkiye için; AK Parti/saray rejimine karşı çıkmaya devam edeceğiz. Ülkücülerin iradesine kimse ipotek koyamaz” diyen BBP'nin önemli ismi Hakkı Öznur, “Saray, Balgat, Yenimahalle üçlüsünün ülkücü hareket üzerindeki kirli karanlık oyunlarını, kumpaslarını 24 Haziran'da sandıklara gömeceğiz” diyerek zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

MHP ÜZERİNDE OYUN OYNAMAYA KALKMAYIN

Diğer yandan Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı AK Parti’nin milletvekili adaylarına “MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın, MHP'yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir” sözünün arka planı ortaya çıktı.

MHP Genel Merkezi'ne son günlerde AKP’li adayların propaganda yöntemine ilişkin şikayetler gelmeye başladı. MHP'li il yöneticilerinin doğrudan Bahçeli'ye de ilettiği bu şikayetler, AK Parti’li milletvekili adaylarının “İttifak ileride son bulacak. MHP'yi boş verin AK Parti'ye oy verin” şeklinde bir söylem kullandıkları ekseninde yoğunlaştı. Bunun üzerine Bahçeli, sert uyarılarda bulundu. Bahçeli'nin “Özellikle AK milletvekili adayları oyuna gelmeyin. Kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP'yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle bilin” ifadelerini kullandı.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlarMuharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar
AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacakAK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri erken seçim BBP hakkı öznur MHP ak parti akp cumhur ittifakı Muhsin Yazıcıoğlu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması

Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması

İşte Comolli'nin transfer listesi

İşte Comolli'nin transfer listesi

Dünyanın en seksi kadını seçildi

Dünyanın en seksi kadını seçildi

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

İlginizi Çekebilir

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Cumhur ittifakından gözlemlediğim kadar abd avrupa,akp içindeki değişik uzantılar,ve kronik mhp düşmanları rahatsız..Burada en büyük rahatsızlık Mhp nin ülke yönetimi üzerindeki söz sahibi olabilirliği üzerine..Demekki cumhur ittifakı doğru yolda..
Valla 24 Haziranda olacak seçimlerde tek anladığım, Cumhur ittifakını cok pis sandığa gömeceğiz. Siyaset yapmıyorum ama anlaşılan bu valla.
akpartiye karşı olan kim varsa ne çok büyütüyorsunuz normalde kale bile alınmayacak adamlar devleştiriliyor. karamollamıdır nedir hiç oyu yok yeterki akpartiden biraz bişey alsında seçim 2. tura kalsın. hadi len. yalayın avucunuzu...
Akp’yi tarihin çöplüğüne atacaklar millete kıraathane yapacağız diye aptalca bir vaadi yapanların hak ettiği yer tarihin çöplüğüdür..
secime az bi kala ayrilacaklarini iddia ediyolar
helal olsun işte gerçek bir tc insanı budur
Diğer Haberler
Son seçim anketinde son durum! Muharrem İnce'nin son oy oranını açıkladı

Son seçim anketinde son durum! Muharrem İnce'nin son oy oranını açıkladı

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

24 Haziran seçimleri öncesi flaş iddia: Erdoğan MHP’yi sırtında taşımak istemiyor

24 Haziran seçimleri öncesi flaş iddia: Erdoğan MHP’yi sırtında taşımak istemiyor

Meral Akşener: Benimle evlenebilmek için evden kaçtı

Meral Akşener: Benimle evlenebilmek için evden kaçtı

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.