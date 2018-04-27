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24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 12:00 | Son Güncelleme

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Hakkari’de yapılan kamuoyu yoklamasında İYİ Parti’ye oy vereceğini belirtenlerin oranının yüzde 20 çıktığını açıkladı. Öztürk ayrıca, İYİ Parti Genel Merkezi'nde ünlü bir gazetecinin kendisine "AKP'nin kuruluşundaki sürece benzer bir süreç görüyorum" dediğini aktardı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında, İYİ Parti’nin Hakkari’de yaptırdığı kamuoyu araştırmasınının sonuçlarını paylaştı ve "Sonuç şaşırtıcı oldu. Yeniden anket yapıldığında da benzer bir sonuç elde edildi" ifadesini kullandı.

HDP’de görev almış bazı isimlerin İYİ Parti’ye kaydığını belirten Öztürk, "Karadeniz’de, Güneydoğu’da, Trakya’da, batı illerinde de hareketli olan İYİ Parti’nin, Erzurum, Erzincan, Yozgat, Kastamonu gibi illerde istenilen çıkışı henüz yakalayamadığı, buralarda halen AKP’nin çok etkili olduğu konuşuluyor" diye yazdı.

"KORKU HER YERE UZANMIŞ DURUMDA"

Öztürk, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Gönlü İYİ Parti’de olup da bu partiye katılamayan belediye başkanları var. Bunlar hakkında savcılığa gönderilen ve orada bekletilen dosyalar bulunuyor. Başkanın, partisinden istifa etmesi halinde, o dosyaların işleme konulacağı baskısı olduğu belirtiliyor. Açıkçası, korku her yere uzanmış durumda."

"AKP'NİN KURULUŞUNDAKİ SÜRECE BENZER BİR SÜREÇ"

İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ettiğini belirten Öztürk, parti binasında AK Parti'nin kuruluş sürecinde televizyon yöneticisi olarak çalışan ve bugün İYİ Parti'yi yakından izleyen bir gazetecinin "AKP'nin kuruluşundaki sürece benzer bir süreç görüyorum. Sonuçta AKP'nin dayandığı Milli Görüş tabanı var. İYİ Parti'de ise 'Evet, biz bu işi yapabiliriz', millette de 'bu kez olacak' havası hakim. Parti yönetimi de bunun farkında" dediğini aktardı.

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Saygı Öztürk İYİ parti Meral Akşener 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Şişirin şişirin inecek yakında
Seçim çalışmasına başlamış editorler
HAYDİ HAYDİ..AKŞENER..GÖRELİM ARTIK KADIN CUMHRBAŞKANI BENCE....SÜPER OLURKİ...
yaw he he
Yaw he he
Değişim şart olmustur Türk milletinin huzura ihtiyaci var IYI gelsin kotuler hirsizlar iftiracilar yalancilar BOP taşeronluğu KANDIRILMAK TÜRKLÜK düşmanlığı son bulsun Turkiye IYI olsun...
yav çok güldürmeyin karnım ağıracak
HERKES BU BOS ŞİŞİRMELERİ 24 HAZİRANDA GORECEK REİS BAŞKAN OLACAK HERKES SUSACAK
FETÖNÜN PARTİSİNE BU MİLLET OY VERMEZ.
kadir inanır
sözcüyse yorum yapmaya bile gerek yok
Hadi İnşallah. Tüm ülkeye İYİ likler.
algılar şimdiden başlamış.....iyi partinin alacagı en yksek oy % 7 yi geçmez bununda en az % 5 ini chp nin hdp ye kaymasından dolayı ataturk çulerden alır...fetonun yeni oyucagı..mero iş başında.. ama çok şurku bu memlekette hainden yok vatanseverler varda fazla oy alamaz..
sadece chpye oy veren balkan kökenli vatandaşlardan oy alabilir good parti. başka da bir numarası yok...
Bakın bende iyi partiyi destekliyorum ancak Hakkari den araştırmanıza göre %20 oy çıkmasının tek açıklaması her sorduğunuz beş kişiden birinin o ilde çalışan asker veya yakını olarak açıklanabilir.
BİZİM TOHATTA BU GİBİ DURUMLARDA " AHA YALANINIZ BATSIN " DERLER.
her zaman halkın dediği olur sizlerin dediği olmuyor meral hanım lig başladı sonucu merak ediyorsan sabret gör bakalım kimi takım lideri yapaçak seçmen ne derse o olur ve o oluyor zaten. ama unutma seçim 15.de deyil sakın aldanma bu sefer 24.de haber vereyim sana. 15.daha parti başkanı olmadan ben başkan olaçam daha sonrada ben başbakan olaçm diyen sizlersiniz sayın fetoşun kızı darbe başarılı olamadı bakalım bu sefer başara bileçekmisiniz. bu millet müslüman türk ulusudur bu millet siyonist yahudi ermenisi deyildir ülekemde hele daha fetonun güçü sonmedi allah darma dağılık eylesin katılanıda
2. tansu ciller vakasi olmamasi icin uzak durun
ya allah aşkına anketin yapıldıgı yere bakın hakkari ne oldu büyükşehirlere neden istanbul ankara izmir değil ne güzel kendilerini avutuyorlar seviyorum ben bu anketçileri geçim yollarını bulmuşlar valla...
şişirme haber yapmayın!
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