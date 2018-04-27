24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında, İYİ Parti’nin Hakkari’de yaptırdığı kamuoyu araştırmasınının sonuçlarını paylaştı ve "Sonuç şaşırtıcı oldu. Yeniden anket yapıldığında da benzer bir sonuç elde edildi" ifadesini kullandı.

HDP’de görev almış bazı isimlerin İYİ Parti’ye kaydığını belirten Öztürk, "Karadeniz’de, Güneydoğu’da, Trakya’da, batı illerinde de hareketli olan İYİ Parti’nin, Erzurum, Erzincan, Yozgat, Kastamonu gibi illerde istenilen çıkışı henüz yakalayamadığı, buralarda halen AKP’nin çok etkili olduğu konuşuluyor" diye yazdı.

"KORKU HER YERE UZANMIŞ DURUMDA"



Öztürk, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Gönlü İYİ Parti’de olup da bu partiye katılamayan belediye başkanları var. Bunlar hakkında savcılığa gönderilen ve orada bekletilen dosyalar bulunuyor. Başkanın, partisinden istifa etmesi halinde, o dosyaların işleme konulacağı baskısı olduğu belirtiliyor. Açıkçası, korku her yere uzanmış durumda."

"AKP'NİN KURULUŞUNDAKİ SÜRECE BENZER BİR SÜREÇ"



İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ettiğini belirten Öztürk, parti binasında AK Parti'nin kuruluş sürecinde televizyon yöneticisi olarak çalışan ve bugün İYİ Parti'yi yakından izleyen bir gazetecinin "AKP'nin kuruluşundaki sürece benzer bir süreç görüyorum. Sonuçta AKP'nin dayandığı Milli Görüş tabanı var. İYİ Parti'de ise 'Evet, biz bu işi yapabiliriz', millette de 'bu kez olacak' havası hakim. Parti yönetimi de bunun farkında" dediğini aktardı.

