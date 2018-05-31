AK Parti'de milletvekili adayı krizi!

Tüm araştırmacılara göre, 24 Haziran seçimlerinin sonucunu, referandumda hayır blokunda yer alan, bu seçimde de muhalefet içinde olmasına karşın seçime tek başına giren HDP’nin barajı aşıp aşmayacağı belirleyecek. HDP’nin çok yüksek oy aldığı bölgelerde ‘terör’ gerekçe gösterilerek sandık taşıma kararı da bu nedenle kaygıyla karşılanıyor. HDP sözcüleri de partinin 7 Haziran’da 80 milletvekili çıkarmasını hatırlatarak, barajı aşamadıkları takdirde AK Parti’nin ‘havadan’ 70-80 milletvekili çıkarabileceğini sık sık ifade ediyor.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, HDP’nin barajı aşamaması durumunda iktidar blokunun Meclis’te 300’ün çok üzerinde hatta 400’e yaklaşan sayıda milletvekiliyle temsil edileceği konusunda görüşbirliği bulunuyor. Bu nedenlerle muhalefet partileri de kendi oylarıyla birlikte seçime ilişkin öngörülerini HDP’nin alacağı sonuçlar üzerinden hesaplıyor.

BBP'Lİ ADAY ŞOKU



AK Parti de iktidar partisi olarak belediyelere kayyım atanması, HDP’ye uygulanan tutum ve MHP ile ittifak nedeniyle bölgede oy kaybı yaşadığı analizlerine karşın, HDP’nin performansını yakından izliyor. AK Parti, hesaplarını HDP’nin açık ara önde olduğu bölgelerde ikinci parti olması üzerine yapıyor. HDP’nin baraja takılması durumunda ikinci parti konumuyla en kârlı çıkıp aslan payını alacağından, daha fazla Kürt oy kaybı yaşamak istemiyor. Ancak AK Parti’nin Diyarbakır milletvekili aday listesi bu hesapları bozdu. Listede 7. sırada yer alan Remzi Çayır’ın AK Parti listelerinden gösterilen 18 isim arasında olması, AK Partililerin de moralini bozdu. AK Parti teşkilatı, yıllarca MHP’de politika yapan, Kahramanmaraşlı olan ve son olarak da BBP Genel Başkan Yardımcısı olan Remzi Çayır’ın adaylığına olan tepkisini partiye iletti.