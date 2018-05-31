HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti'de milletvekili adayı krizi!

SEÇİM HABERLERİ  | 31.05.2018 08:43 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 19 kentte sandık birleştirme kararının tartışması sürerken, barajı aşıp aşmaması seçimin sonuçlarını belirleyecek konumda olan HDP’nin etkin olduğu Güneydoğu’da AK Parti'nin, Diyarbakır milletvekili aday listesindeki bazı isimlere duyulan tepkiler nedeniyle kriz yaşadığı iddia edildi.

AK Parti'de milletvekili adayı krizi!

Tüm araştırmacılara göre, 24 Haziran seçimlerinin sonucunu, referandumda hayır blokunda yer alan, bu seçimde de muhalefet içinde olmasına karşın seçime tek başına giren HDP’nin barajı aşıp aşmayacağı belirleyecek. HDP’nin çok yüksek oy aldığı bölgelerde ‘terör’ gerekçe gösterilerek sandık taşıma kararı da bu nedenle kaygıyla karşılanıyor. HDP sözcüleri de partinin 7 Haziran’da 80 milletvekili çıkarmasını hatırlatarak, barajı aşamadıkları takdirde AK Parti’nin ‘havadan’ 70-80 milletvekili çıkarabileceğini sık sık ifade ediyor.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, HDP’nin barajı aşamaması durumunda iktidar blokunun Meclis’te 300’ün çok üzerinde hatta 400’e yaklaşan sayıda milletvekiliyle temsil edileceği konusunda görüşbirliği bulunuyor. Bu nedenlerle muhalefet partileri de kendi oylarıyla birlikte seçime ilişkin öngörülerini HDP’nin alacağı sonuçlar üzerinden hesaplıyor.

BBP'Lİ ADAY ŞOKU

AK Parti de iktidar partisi olarak belediyelere kayyım atanması, HDP’ye uygulanan tutum ve MHP ile ittifak nedeniyle bölgede oy kaybı yaşadığı analizlerine karşın, HDP’nin performansını yakından izliyor. AK Parti, hesaplarını HDP’nin açık ara önde olduğu bölgelerde ikinci parti olması üzerine yapıyor. HDP’nin baraja takılması durumunda ikinci parti konumuyla en kârlı çıkıp aslan payını alacağından, daha fazla Kürt oy kaybı yaşamak istemiyor. Ancak AK Parti’nin Diyarbakır milletvekili aday listesi bu hesapları bozdu. Listede 7. sırada yer alan Remzi Çayır’ın AK Parti listelerinden gösterilen 18 isim arasında olması, AK Partililerin de moralini bozdu. AK Parti teşkilatı, yıllarca MHP’de politika yapan, Kahramanmaraşlı olan ve son olarak da BBP Genel Başkan Yardımcısı olan Remzi Çayır’ın adaylığına olan tepkisini partiye iletti.

HATİP DİCLE'NİN YERİNE MİLLETVEKİLİ OLDU

AK Parti, Diyarbakır’da ikinci şoku, aday listesinin 3. sırasında Oya Eronat’ın yer almasıyla yaşadı. Oya Eronat, 2011 seçimlerinde milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle’nin yerine AK Parti’den milletvekili seçilmişti. Oya Eronat, milletvekilliği süresince HDP’lilerce, “Hatip Dicle’nin milletvekilliğini gaspetti” suçlamasıyla karşılaşmıştı. HDP’liler, dönem süresince Eronat’a, “milletvekilliğinden istifa et” çağrısı yapmışlar, Eronat’ın Dicle’nin yerine milletvekili olması tüm bölgede protestolarla da karşılaşmıştı. Çayır ve Eronat’ın adaylıkları, bölgedeki AK Partililerce, “Diyarbakır’da BBP’li aday göstermek. Hatip Dicle’nin yerine milletvekilini aday yapmak. Bunlar çok büyük hatalar. Bu hatalar, HDP’ye kazandırır, HDP’nin ekmeğine yağ sürer” tepkileriyle karşılaştı.

OĞULLAR VAKASI

AK Parti’de seçim yaklaştıkça eski siyasetçilerin çocuklarının soyadları üzerinden siyaset yürütmelerine ilişkin tartışmalar da sürüyor. SP’nin CHP ve İyi Parti ile “millet” ittifakında yer alması üzerine Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, ilk sahne alan isim oldu. Fatih Erbakan’ın babasının adına kurduğu bir vakfın toplantısında SP’lilere, “Saadet’e verilen her oy CHP’ye gider” diye seslendiği videolar dolaşıma girdi. Fatih Erbakan, konuşmalarında SP’lileri, SP’ye ya da ittifaka oy vermek yerine “boş oy vermeye” çağırıyor. SP’de Fatih Erbakan’ın AK Parti ile yakın iletişimine dikkat çekiliyor. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar’ın adaylığı da çokça konuşuluyor. Tolga Ağar, Elazığ’dan 3. sıradan aday gösterilmişti. Ağar’ın milletvekili adaylığı, AK Parti’nin yerleşik kurucu isimleri arasında, “partinin kuruluş değerleri” açısından eleştiriliyor.

CENAZE DE YUMUŞATMADI

Sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice ile Necmettin Erbakan’ın eniştesi Osman Nuri Çataklı Fatih Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenine, sağ-muhafazakâr siyasetçilerin birçoğu katıldı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ile kısa bir sohbete girdiği ancak 24 Haziran için cumhurbaşkanı adayı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yan yana gelmemek için özel gayret sarf ettiği görüldü.

PARTNERAntarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...Antarktika'da buzulların altında bulundu! Devasa...
24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı
24 Haziran öncesi flaş karar! 38 milletvekili adayı değişti24 Haziran öncesi flaş karar! 38 milletvekili adayı değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Diyarbakır 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri HDP seçim 2018 24 haziran milletvekili adayları

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran öncesi flaş karar! 38 milletvekili adayı değişti

24 Haziran öncesi flaş karar! 38 milletvekili adayı değişti

MHP'den çağrı: Hata yaptık diyenler dönsün!

MHP'den çağrı: Hata yaptık diyenler dönsün!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Gül konusunda dediğim doğru çıktı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Gül konusunda dediğim doğru çıktı!

Milletvekili kesin aday listesi açıklandı

Milletvekili kesin aday listesi açıklandı

Muharrem İnce canlı yayında oy oranını açıkladı

Muharrem İnce canlı yayında oy oranını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.