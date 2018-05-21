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CHP'de aday gösterilmeyen isimler yeniden listede

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 13:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, CHP'de aday gösterilmedikleri belirtilen Eren Erdem, Barış Yarkadaş ve Ali Şeker'in yeniden listede yer aldıkları belirtildi.

CHP'de aday gösterilmeyen isimler yeniden listede

Gazete Habertürk Yazarı Sevilay Yılman, CHP'deki flaş gelişmeyi Twitter'dan duyurdu. Yılman, Eren Erdem, Barış Yarkadaş, Ali Şeker'in yeniden milletvekili aday listesine dahil edildiğini yazdı.

Eren Erdem, Barış Yarkadaş ve Ali Şeker'in CHP'nin 27.Dönem Milletvekili listesinde yer almadığı belirtilmişti.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA

Bunun üzerine Erdem Twitter'dan, "Ben CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM. Partim bana 25 ve 26. Dönem Milletvekili olma onuru yaşattı. 27.dönem listesinde yokum. Ülkemde demokrasi için, kapı kapı gezerek mücadele edeceğim.Vekillik önemli değil.Önemli olan,Türkiye demokrasisidir. Çalışacağız! Kazanacağız. İlk durak Maraş!" ifadelerini kullanmıştı.

Yarkadaş da, "Partim 25 ve 26. Dönem MV. olma onurunu verdi. Üç yıl boyunca bu onura layık olmaya gayret ettim. Gnl. Bşk. Sn. Kılıçdaroğlu da demokrasi mücadelemizde tam destek verdi. Demokrasi ve özgürlük mücadelesine parlamento dışında devam edecek, partimizin iktidarı için çalışacağız." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

CHP'nin ortaya çıkan aday listesinde CHP Kurultayı'nda Muharrem İnce ile hareket eden 13 vekilden 11'inin liste dışı kalması da dikkat çekmişti.

AKSÜNGER'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, CHP’nin milletvekili aday listesinin tartışıldığı Parti Meclisi (PM) toplantısında yaptığı konuşmayla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hazırladığı listeye itiraz eden eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve PM üyesi Erdal Aksünger, “CHP’nin listesini, yönetim şekli olarak bakınca çok anti demokratik görüyorum. Liste, adeta bir intikam duygusuyla yapıldı” yorumunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve ekibinin aklının bir önceki parti kurultayında kaldığını savunan Aksünger, PM toplantısında yaptığı konuşmada da ‘parti içi iktidar meselesine dönük böyle hareketlerin CHP’ye ve seçimlere büyük bir darbe vuracağını’ söylediğini ifade etti. Tercih konusunda büyük yanlışlar yapıldığını kaydeden Aksünger, “Parti Meclisi’nin yetkisizleştirilmesi, tek adamlığa dönüş en üzücü konulardan bir tanesiydi” dedi.

"CHP'YE VE SEÇİMLERE BÜYÜK BİR DARBE"

Özgürüz’den Eren Güven konuşan Aksünger, şunları söyledi:

“CHP’nin listesini, yönetim şekli olarak bakınca çok anti demokratik görüyorum. Liste, adeta bir intikam duygusuyla yapıldı. Kemal Bey ve ekibinin aklı bence kurultayda kalmış gibi gözüküyor. Ondan kaynaklı bence sorunlar ortaya çıktı. Bu bireyselleşmenin memleketin geleceğine zarar vereceğini düşündüğümüz için de infiali önlemek için insanlar çok doğru bir şey yapmadı ama kürsüden bir yarım saate yakın konuşma yapmıştım bu konularla ilgili. Orada da bence yanlışların neler olduğunu, gelenler gidenler meselesinden ziyade bu mantığın neden yanlış olduğunu, parti içi iktidar meselesine dönük böyle hareketler yapılmasının CHP’ye ve bence şu anda yapılacak seçimlere büyük bir darbe vuracağını orada ifade etmiştim.”

ALİ ŞEKER: 3. BÖLGEDEN ADAY OLMAK İSTEDİĞİMİ BELİRTTİM

CHP'de İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in aday gösterilmemesi tepkilere neden olunca, CHP yönetimi Şeker'e İstanbul'dan aday göstermek için yeni bir teklif ile gitti. Şeker, İstanbul 2. bölge 8. sıradan CHP'nin milletvekili adayı olarak gösterildi. Şeker, konuya ilişkin"7 Haziran'dan önceki ön seçimde 3. bölgeden aday olmuştum. CHP Genel Merkezi'ne tekrar 3. bölgeden aday olmak istediğimi ilettim" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Eren Erdem Barış Yarkadaş Ali Şeker

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Emir büyük yerden anlaşılan. CHP’ nerden tutarsanız elinizda kalıyor! Kendi iç düzenini bir türlü sağlayamayan bu kadro, Türkiye’ yi nasıl yönetecek!
YETERİN ARTIK!!! GİDİN AKP-NİN LİSTELERİNE KİMLER GİRMİŞ VEYA GİRMEMİŞ,ONLARIN DEDİKODUSUNU YAPIN LÜTFEN!!! ARTIK BU MİLLET YEMEZ!!! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!
@northstar123 eren erdem senin partinde iken utanmıyormusun ne mutlu TÜRK üm demeye!!!
koskoca chp ne hallere düştü 3-5 çapulcu twit attı geri listeye girdi yazık partinin haline
@muzoden20 Genel başkanı nasıl geldi bu partinin başına sadece ona bakmak bile bu olanların ne kadar normal olduğunu anlamaya yeter ne hale getirdiler koca partiyi rezalet
OLMASI GEREKEN BUYDU
UYDURUK HABER TÜRK.
Marmara’ya binip , 3. Köprüden geçip , Hızlı trenle gidip , Uçakla gezip , Özel hastane’de devlet parasıyla tedavi olup , 4.000 TL’lik akıllı telefonu eline alıp , ‘’ Hükumet ne yaptı ki ‘’ diye yazan ya kördür ya nankör ..
ne oldu Eren Erdem FETÖ suçlamasıyla yurtdışına çıkamadığını öğrenince, hakkında soruşturma açılmasın diye yeniden milletvekili adayı mı yaptınız? Bi de dürüstlükten adaletten bahseder cahil CHP kesimi. Sizin her tarafınız yalan dolan.
Fetöden gözaltına alınacaklar diye yeniden koruma zırhına bürünün yeniden alın bakalım nereye kadar kaçacakşınız şeçilemeyince nolacak geleçekşiniz adalete heşap verecekşiniz yok öyle 3 kuruşa 5 köfte
Eren Erdem haricindekiler için yapılan uygulama dogru idi.Fakat Kılıçdaroğlu sözünün eri olduğunu gösterdi!
Muharrem ince olmazsa meral Akşener olur yeterki kurtulalım şu Din sömürücülerinin elinden Tamam ile Yürü Akşener Yürü Muharrem ince kurtarın bizi artık bu din sömürücülerinin elinden!Allahım uyanın artık dolar euro tavan yaptı 16 seneden beri düşünülmeyen euro dolar bundan sonra nasıl düşürecek bunlar hiç düşünüyormusunuz beeee
@heidelbergli28 -senin zihniyetin ve kapasiten bu kadar işte
partide ne kadar çok demokrasi var ...akıyor maşallah
mustafa balbay haluk peksen gibi isimleri aday göstermemek hata
bu iktidar kendini eleştiren chp vekillerine karşı bir yaptırım uyguluyor.eniz berberoğlu,eren erdemgibi daha bir çok vekil ve gazeteciye bu durumu yaratmıştır.eren erdem gibi bir adam fetönye yardım suçundan yargılanıyor.neremle gülsemki.o zaman bekir neyden yargılanacak.
@savaskoc7474 DEVLET SIRLARINI İFŞA ETMEK, PKK YA YARDIM, DEVLET ALEYHİNDE İFTİRADA BULUNMAK YALAN DOLAN NE ARARSIN FETÖDEN YARGILANMASIN VARSIN OLSUN BİTİYORMU İHANETLERİ
@savaskoc7474 -eren erdem kendi ağzıyla itiraf etmişti,güleceğin yeri sen bulursun artık.
Faiz yemek haramsa neden dolar euro faizleniyor ulkemizde uyanın cahil kesim birilerinin ayakkabı kutularının içinde degerleniyor dolarları bizim cahil kesiminde eriyor TL.si seviniyorlar yılda 2 kere 1000 tl ye acısı çıkacak onların secimden sonra elektrik su gaz ile bekleyin;)
arkadaşlar 2 dönem milletvekiliymiş. demokrasi ve ülke için çok çalışmışlar. önce 2 dönem içinde demokrasi adına ne yaptınız partinizin itibarını sarsma oy kaybettirme dışında ne yaptınız. yaptıkarınız sayılamıyacak kadar çoksa siz dinlenin birazda başkaları sizin yaptıklarınıza devam etsinler.
rezil herifler iyice şaşırdılar
Hayır,bu haberler dedikotu ,yani bu millet vekilleri partinin olmazsa olmazları değil.Eğer aday gösterilmediler diye itiraz ediyorlarsa bunlardan bir şey olmaz.Halk bunlardan ibaret değil.Ama yalan haber yazmaya da gerek yok.Öyle saniyeler içerisinde kararlar değişmez.Karar alınmışsa alınmış.
Kılıçdaroğlu 9 senedir o koltukta oturuyor 70 yaşına girdi 9yılda Chp oyunu 1 puan bile yükseltemedi ve rakibin her seçimde senin iki katın oy alıyor eleştirmiyelimmi yanı susalimmi Chp'nin eriyip gitmesine bakalimmi bu parti Atatürk'ün yadigarı bir kemal gider bin kemal gelir.
biryerlerden emirmi geldi bizimkileri harcama diye acep
Yemedi
EREN ERDEMİ TEKRARDAN LİSTEYE KOYMAK PARTİYE MİLLETE SEÇMENE İHANETTİR..
ALMANYA DEVREYE GİRİNCE ALMAN AJANI EREN ERDEM TEKRARDAN LİSTEYE KONULDU..CHP NİN TÜRK MİLLETİ VE TÜRK DEVLETİYLE HİÇ BİR BAĞI KALMAMIŞTIR..CHP KANDİL VE AB PARTİSİ OLUP ÇIKMIŞTIRR...
bunlar kendini yönetemiyor daha devleti nasıl yönetecekler..
fetö öyle istemiştir.
"İlk durak Maraş!" demiş ama yolculuk Almanya. Bu nasıl tezat?
acaba kılıçdaroğlunu neye köşeye sıkıştırdılar,yada pensilvanyadan emirmi geldi yoksa eren erdem fetöden alınacağını anladı tekrar koruma zırhınamı büründürdüler?
Parti sözcüsü listeyi canlı yayında acıkladı mı? Hayır sizler ne yazsanız boş.
Ya Baykalı Gülsüm Bilgehanı ve bunun gibi onlarca insanı yeniden aday yapmayın artık, çok aktiflerin dışında iki dönemden ve fazla mv yapanlar bi gitsin biraz da onlar dışardan desteklesin....
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