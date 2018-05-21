CHP'de aday gösterilmeyen isimler yeniden listede

Yarkadaş da, "Partim 25 ve 26. Dönem MV. olma onurunu verdi. Üç yıl boyunca bu onura layık olmaya gayret ettim. Gnl. Bşk. Sn. Kılıçdaroğlu da demokrasi mücadelemizde tam destek verdi. Demokrasi ve özgürlük mücadelesine parlamento dışında devam edecek, partimizin iktidarı için çalışacağız." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA Bunun üzerine Erdem Twitter'dan, "Ben CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM. Partim bana 25 ve 26. Dönem Milletvekili olma onuru yaşattı. 27.dönem listesinde yokum. Ülkemde demokrasi için, kapı kapı gezerek mücadele edeceğim.Vekillik önemli değil.Önemli olan,Türkiye demokrasisidir. Çalışacağız! Kazanacağız. İlk durak Maraş!" ifadelerini kullanmıştı.

AKSÜNGER'DEN AÇIKLAMA



Öte yandan, CHP’nin milletvekili aday listesinin tartışıldığı Parti Meclisi (PM) toplantısında yaptığı konuşmayla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hazırladığı listeye itiraz eden eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve PM üyesi Erdal Aksünger, “CHP’nin listesini, yönetim şekli olarak bakınca çok anti demokratik görüyorum. Liste, adeta bir intikam duygusuyla yapıldı” yorumunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve ekibinin aklının bir önceki parti kurultayında kaldığını savunan Aksünger, PM toplantısında yaptığı konuşmada da ‘parti içi iktidar meselesine dönük böyle hareketlerin CHP’ye ve seçimlere büyük bir darbe vuracağını’ söylediğini ifade etti. Tercih konusunda büyük yanlışlar yapıldığını kaydeden Aksünger, “Parti Meclisi’nin yetkisizleştirilmesi, tek adamlığa dönüş en üzücü konulardan bir tanesiydi” dedi.

"CHP'YE VE SEÇİMLERE BÜYÜK BİR DARBE"



Özgürüz’den Eren Güven konuşan Aksünger, şunları söyledi:

“CHP’nin listesini, yönetim şekli olarak bakınca çok anti demokratik görüyorum. Liste, adeta bir intikam duygusuyla yapıldı. Kemal Bey ve ekibinin aklı bence kurultayda kalmış gibi gözüküyor. Ondan kaynaklı bence sorunlar ortaya çıktı. Bu bireyselleşmenin memleketin geleceğine zarar vereceğini düşündüğümüz için de infiali önlemek için insanlar çok doğru bir şey yapmadı ama kürsüden bir yarım saate yakın konuşma yapmıştım bu konularla ilgili. Orada da bence yanlışların neler olduğunu, gelenler gidenler meselesinden ziyade bu mantığın neden yanlış olduğunu, parti içi iktidar meselesine dönük böyle hareketler yapılmasının CHP’ye ve bence şu anda yapılacak seçimlere büyük bir darbe vuracağını orada ifade etmiştim.”