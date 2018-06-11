Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TGRT Haber'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'de canlı yayında gazetecilerin sorularını cevaplıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

(Anket sorusu) Meydanlarda bir büyük teveccühün olduğunu görüyorum. İnşallah bu teveccühle milletimiz işi ikinci tura bırakmadan kararını verecektir. Benim bir prensibim var, bir defa en büyük kamuoyu araştırması sandığın konulduğu gündür ve milletin orada vereceği karardır.

(Ekonominin durumu) Siz bu muhalefetten ekonominin iyiye gittiğini hiç duydunuz mu? Ekonominin dört dörtlük olduğu günlerde dahi iyiye gittiğini duydunuz mu? Muhalefetin görevi her zaman beyaza 'siyah' demektir.

(Özelleştirmeler) Yani biz zarar eden kamu kurumlarını asla tutamayız, tutmamalıyız.

Şu anda 4 bin 600'ü aşkın Afrin'de etkisiz hale getirdiğimiz terörist var.

Bu CHP'nin mantığı hep yalanlar üzerinedir, anlayışı hep yalanlar üzerinedir.

CHP'nin oralarda (Güneydoğu) en ufak bir hizmeti yok. Ondan dolayı Kürt kardeşlerimizin bunlara bakışı sağlıklı değil.

Halkımızı rahatsız eden ne kadar terörist varsa, son teröriste kadar, biz bu işin üzerine gideceğiz.

Kanal İstanbul stratejiktir çünkü Boğaz her an bir tehdidin altındadır.

Panama kanalı dendiği gibi Kanal İstanbul dünyada anılır hale gelecek, bu bakımdan bu çok önemli

