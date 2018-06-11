HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TGRT Haber'de önemli açıklamalar

SEÇİM HABERLERİ  | 11.06.2018 23:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Meydanlarda bir büyük teveccühün olduğunu görüyorum. İnşallah bu teveccühle milletimiz işi ikinci tura bırakmadan kararını verecektir. Benim bir prensibim var, bir defa en büyük kamuoyu araştırması sandığın konulduğu gündür ve milletin orada vereceği karardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TGRT Haber'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'de canlı yayında gazetecilerin sorularını cevaplıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

(Anket sorusu) Meydanlarda bir büyük teveccühün olduğunu görüyorum. İnşallah bu teveccühle milletimiz işi ikinci tura bırakmadan kararını verecektir. Benim bir prensibim var, bir defa en büyük kamuoyu araştırması sandığın konulduğu gündür ve milletin orada vereceği karardır.

(Ekonominin durumu) Siz bu muhalefetten ekonominin iyiye gittiğini hiç duydunuz mu? Ekonominin dört dörtlük olduğu günlerde dahi iyiye gittiğini duydunuz mu? Muhalefetin görevi her zaman beyaza 'siyah' demektir.

(Özelleştirmeler) Yani biz zarar eden kamu kurumlarını asla tutamayız, tutmamalıyız.

Şu anda 4 bin 600'ü aşkın Afrin'de etkisiz hale getirdiğimiz terörist var.

Bu CHP'nin mantığı hep yalanlar üzerinedir, anlayışı hep yalanlar üzerinedir.

CHP'nin oralarda (Güneydoğu) en ufak bir hizmeti yok. Ondan dolayı Kürt kardeşlerimizin bunlara bakışı sağlıklı değil.

Halkımızı rahatsız eden ne kadar terörist varsa, son teröriste kadar, biz bu işin üzerine gideceğiz.

Kanal İstanbul stratejiktir çünkü Boğaz her an bir tehdidin altındadır.

Panama kanalı dendiği gibi Kanal İstanbul dünyada anılır hale gelecek, bu bakımdan bu çok önemli

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
24 Haziran erken seçimine günler kala Akhisar İYİ Parti’de toplu istifa24 Haziran erken seçimine günler kala Akhisar İYİ Parti’de toplu istifa
Başbakan Binali Yıldırım Habertürk TV canlı yayınında 24 Haziran seçimleri öncesi açıklamalarda bulunduBaşbakan Binali Yıldırım Habertürk TV canlı yayınında 24 Haziran seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan TGRT Haber erken seçim 24 haziran

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Diyarbakır'da halka uyarı!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Diyarbakır'da halka uyarı!

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Meral Akşener'in Elbistan mitinginde gerginlik! Vatandaşın sorduğu soruyu duyunca çıldırdı

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti canlı yayında romantik anlar yaşadı

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran erken seçimine günler kala Akhisar İYİ Parti’de toplu istifa

24 Haziran erken seçimine günler kala Akhisar İYİ Parti’de toplu istifa

Başbakan Binali Yıldırım Habertürk TV canlı yayınında 24 Haziran seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu

Başbakan Binali Yıldırım Habertürk TV canlı yayınında 24 Haziran seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu

SAMER'den dikkat çeken 24 Haziran seçim anketi! AK Parti'nin oyları İYİ Parti'ye kayıyor!

SAMER'den dikkat çeken 24 Haziran seçim anketi! AK Parti'nin oyları İYİ Parti'ye kayıyor!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

Fatih Portakal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na korkak suçlaması

Fatih Portakal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na korkak suçlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa mitinginde muhalefete sert eleştiri: Vatan yansa ateşinde ısınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa mitinginde muhalefete sert eleştiri: Vatan yansa ateşinde ısınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.