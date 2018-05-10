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Dilipak: AK Parti'deki kumar ve fuhuş gibi zaafları olanlar uzaklaştırılmalı

SEÇİM HABERLERİ  | 10.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti kadrolarının yenilenmesi gerektiğini belirten Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 'kumar, fuhuş gibi ahlaki zaaflarla malûl olanların da siyasetten uzaklaştırılmaları gerekir' dedi.

Dilipak: AK Parti'deki kumar ve fuhuş gibi zaafları olanlar uzaklaştırılmalı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. AK Parti kadrolarının yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Dilipak, "FETÖ’cülerin, müstekbirlerin, menfaat çetelerinin, kumar, fuhuş gibi ahlaki zaaflarla malûl olanların da siyasetten uzaklaştırılmaları gerekir" dedi.

Dilipak, "Tamam mı, devam mı?" başlığıyla yayımlanan yazısında, "AK Partin'nin aday profilini ince eleyip, sık dokumak zorunda olduğunu" belirtti.

'LİSTE DIŞINDA BIRAKILMALI'

"İyilerden önce olmaması gerekenlerin tesbit edilip ayıklanması gerekir. AK Parti kadrosunda olmaması gerekenlerin liste dışında bırakılması gerekir" diyen Dilipak, sözlerine şöyle devam etti:

'HALKLA İNATLAŞMA OLMAZ'

"Şaibeli, icraatları şüyuu bulan birtakım kifayetsiz muhterislerin kesinlikle yasama ve yürütmeden ayıklanması gerekir. AK Parti kadrolarının ciddi anlamda yenilenmesi gerekir. Siyaset vekalet müessesesidir. Halkla inatlaşma olmaz. AK Parti içindeki AKP’lilerin, hizipçilik yapanların, başka güç odaklarının parti içindeki uzantısı olanların sistemden ayıklanması gerekir. Özellikle FETÖ’cülerin, müstekbirlerin, menfaat çetelerinin, kumar, fuhuş gibi ahlaki zaaflarla malûl olanların da siyasetten uzaklaştırılmaları gerekir."

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