Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara ile her hafta Pazar günleri yaptığı programda konuşan eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'a seslenerek, "Muharrem İnce ile fazla uğraşma. Muharrem İnce'yi ben tanıyorsam seni sandığın dibine gömer" dedi.
Yalova'dan çıkan ilk Bakan olan Yaşar Okuyan, kendisi gibi Yalovalı olan Muharrem İnce ile geçmişte siyasette çok karşı karşıya geldiğini belirterek, Cumhurbaşkanı adayı olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uyardı:
"MUHARREM İNCE SENİ EVİRİR ÇEVİRİR, SANDIĞIN DİBİNE GÖMER"
"Tayyip Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Bak hemşehrim, sen Muharrem İnce'yi tanımazsın. Muharrem İnce ile biz Yalova'da yıllardır siyasette hep karşı karşıya geldik. Sana tavsiyem, Muharrem İnce ile fazla uğraşma. Belli bir çizginin altına seviyeyi düşürme. Çok net, dostça bir şey söylüyorum. Muharrem İnce, kolay yutulur lokma değil, eleştirilerini bir seviyede tut, o seviyenin altına düşme, vallahi seni evirir çevirir, o Muharrem İnce'yi ben tanıyorsam seni sandığın dibine gömer."
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