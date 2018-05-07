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Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2018 08:10 | Son Güncelleme

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Muharrem İnce konusunda uyardı.

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'dan Muharrem İnce uyarısı

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara ile her hafta Pazar günleri yaptığı programda konuşan eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'a seslenerek, "Muharrem İnce ile fazla uğraşma. Muharrem İnce'yi ben tanıyorsam seni sandığın dibine gömer" dedi.

Yalova'dan çıkan ilk Bakan olan Yaşar Okuyan, kendisi gibi Yalovalı olan Muharrem İnce ile geçmişte siyasette çok karşı karşıya geldiğini belirterek, Cumhurbaşkanı adayı olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uyardı:

"MUHARREM İNCE SENİ EVİRİR ÇEVİRİR, SANDIĞIN DİBİNE GÖMER"

"Tayyip Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Bak hemşehrim, sen Muharrem İnce'yi tanımazsın. Muharrem İnce ile biz Yalova'da yıllardır siyasette hep karşı karşıya geldik. Sana tavsiyem, Muharrem İnce ile fazla uğraşma. Belli bir çizginin altına seviyeyi düşürme. Çok net, dostça bir şey söylüyorum. Muharrem İnce, kolay yutulur lokma değil, eleştirilerini bir seviyede tut, o seviyenin altına düşme, vallahi seni evirir çevirir, o Muharrem İnce'yi ben tanıyorsam seni sandığın dibine gömer."

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Yaşar Okuyan muharrem ince Recep Tayyip Erdoğan 24 haziran seçimi

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
çalışma bakanı olmuşsun. çalışmamışsın. şimdi vir vir elin değneği ile gerdeğe giriyorsun. hadi ordan
kendini recep tayyip erdoğanla kıyaslamış. senin seviyen muharrem ince haklı olabilirsin o konuda. iyi bak silkelen kendine gel karşındaki tayyip erdogan
kılıçdaroğlunu yenemeyen biri mi şaşarım biz sırtımızı Allah a dayadık duaları kalkan kıldık Reisi Başkan yaptırmaya and içtik. Allah'ın izni ve milletin iradesiyle 24 haziran tüm şer odakları için hezeyan olacaktır.
Gerçekten komik....
hayırlısı inşallah
Sandığa gömer tamam da evirip çevirip sandığa gömer ne yahu,başka tabirler için kullanılır:)Yanlış bir dil öyle konuşmasın kimse.Siyasi videoların altında sözde tartışan insanlar ve partililer öyle küfürler ediyor ki insan hayret ediyor ayıptır yazıktır.
Yaşar beyin bir bildiği var, bence de doğru söylemiş, Tayyip bununla başa çıkamaz..!, Muharrem bey, Kılıçdaroğlu'na da benzemez.
Umarım 24 hazıran seciminden sonra reis herkezi gömdugunde tekrar boyle yorumunu hatırlayacakmısın. Bu turkiyenın ne kadar düşmani var düşmani ilk once icinde aramak lazım...
:)))))))))))))) bende tanıyorum muharrem inceyi eski mesleği dönerci evirir çevirir döneri kızartır ekmek arası yapıp erdoğana ikram eder :))))))
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