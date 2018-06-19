HDP'den ikinci tura kalacak muhalefet adayına koşulsuz destek

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu yanındaki miting alanda partililere seslendi.

"BUNLARIN HEPSİNİN TEDAVİYE İHTİYACI VAR"

Sezai Temelli, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yayınlanan konuşmasını da değerlendirdi. Temelli, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da izlediğini söyledi. Sevindik, bizi seyretse düzelecek. Fakat diyor ki 'Demirtaş'ın ruh halini iyi görmedim'. Ruh halinden anlamak için bir ruhunun olması gerekiyor. Demirtaş'ın 'Bir oyluk canları var' sözlerine çok alınmış. 24 Haziran'da olacak bu. 'Bizi ölümle tehdit etti' diyor. Bunların hepsinin tedaviye ihtiyacı var. Bunlar için özel bir özel hastane yapacağız, her tarafına MR koyacağız. Ne tehdidi, insanları oy kullanmaya davet ediyoruz. Edebinizle gitmeyi bilin. Gitmemek için her türlü tehdit var" diye konuştu.

"İKİNCİ TURA KALACAK MUHALEFET ADAYINA DESTEK VERECEĞİZ"

24 Haziran'da demokrasi güçlerinin parlamentoda çoğunlukta olacağını belirten Temelli, "Demokrasi güçleri ikinci turu da alacak. Türkiye'de demokrasi ve barış isteyenler, 'Tek adam rejimi gitsin' diyenler bir araya geldi. Barajı yıkacağız, siz de gideceksiniz. Parlamentoda çoğunluk bizde olacak. İkinci tura kalacak muhalefet adayına hep birlikte destek vereceğiz. Bu Demirtaş ise Demirtaş, İnce ise İnce. Ama birinci turda herkes kendi adayını destekleyecek" dedi.

