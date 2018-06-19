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HDP'den ikinci tura kalacak muhalefet adayına koşulsuz destek

SEÇİM HABERLERİ  | 19.06.2018 16:39 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Antalya'da yaptığı konuşmada, "İkinci tura kalacak muhalefet adayına hep birlikte destek vereceğiz. Bu Demirtaş ise Demirtaş, İnce ise İnce. Ama birinci turda herkes kendi adayını destekleyecek" dedi. Temelli'nin, Akşener'in adını anmaması ise dikkat çekti.

HDP'den ikinci tura kalacak muhalefet adayına koşulsuz destek

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu yanındaki miting alanda partililere seslendi.

"BUNLARIN HEPSİNİN TEDAVİYE İHTİYACI VAR"

Sezai Temelli, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yayınlanan konuşmasını da değerlendirdi. Temelli, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da izlediğini söyledi. Sevindik, bizi seyretse düzelecek. Fakat diyor ki 'Demirtaş'ın ruh halini iyi görmedim'. Ruh halinden anlamak için bir ruhunun olması gerekiyor. Demirtaş'ın 'Bir oyluk canları var' sözlerine çok alınmış. 24 Haziran'da olacak bu. 'Bizi ölümle tehdit etti' diyor. Bunların hepsinin tedaviye ihtiyacı var. Bunlar için özel bir özel hastane yapacağız, her tarafına MR koyacağız. Ne tehdidi, insanları oy kullanmaya davet ediyoruz. Edebinizle gitmeyi bilin. Gitmemek için her türlü tehdit var" diye konuştu.

"İKİNCİ TURA KALACAK MUHALEFET ADAYINA DESTEK VERECEĞİZ"

24 Haziran'da demokrasi güçlerinin parlamentoda çoğunlukta olacağını belirten Temelli, "Demokrasi güçleri ikinci turu da alacak. Türkiye'de demokrasi ve barış isteyenler, 'Tek adam rejimi gitsin' diyenler bir araya geldi. Barajı yıkacağız, siz de gideceksiniz. Parlamentoda çoğunluk bizde olacak. İkinci tura kalacak muhalefet adayına hep birlikte destek vereceğiz. Bu Demirtaş ise Demirtaş, İnce ise İnce. Ama birinci turda herkes kendi adayını destekleyecek" dedi.

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
doğru karar ülke akpli olanlar ve olmayanlar olarak bölündü bunu erdoğan başardı tekrar kardeş olmamız ve normalleşmemiz lazım buna çok ihtiyacımız var valla sokakta başımıza bir iş gelir diye siyaset konuşamaz olduk hemen hain damgası yiyoruz kardeşim biz hain değiliz biz bu toprakları seviyoruz
@onur24gs ne yazıkki haklısın kardeş. Ama bu millet kime oy vereceğini bilir o kadar saf değil uyanık bir millettir ve dışarda konuşamadığını sandıkta söyleyecektir
kandil düştü düşecek artık belinizi yaslayacak PKK PYD YPG YPJ vs ne karın ağrısıysa hiç biri kalmayacak siz ise dönüp akrep gibi kendinizi imha edeceksiniz az kaldı
@mobidik6765 bunu barzaniyi akp toplantısında alkışlatan.şivan perverle d.bakırda megri söyleyip ağlaşan.pyd itlerini sınırımızdan korumalarla geçiren,aç karınlarını doyurana sorabilirmisin.yüreğin varsa tabii.
@mobidik6765 Kandile bu hükümette ve önceki hükümetlerde onlarca operasyon yapıldı. Bu seçim uğruna ortaya atılmış bişe. 2 sene sonra emin ol tekrar kandile operasyonu konuşuyor olacağız. Bir arpa boyu ilerlemiyoruz.
Parlamenter demokrasiye inanan, tek adam tarafından yönetilmek istemeyen( ki sonuçlarını görüyoruz) herkes muhalefet adayını desteklemeli bence... Bu son seçim...
HDP denilen PKK'nın siyasi uzantısının Atatürkçü, laik ve ulusal bir parti olan CHP ile bu kadar içli dışlı olması bir cumhuriyetçi olarak beni rahatsız ediyor. TAMAM.
@adms Bende yıllarca senin gibi düşünüyordum ama seçim uğruna HDP'ye yapılan hukuksuzlukları görünce, biz Türkler kürtleri zorla PKK'nın kucağına ittiğimizi anladım. Atatürkçülük çağdaşlıktır ve çağdaş toplumlar sorunlarını konuşarak çözer.
@adms Hamas silahlı bir örgüt seçime girdi kazandı tayyip dedi ki Hamas terörist değildir...Hdp legal bir parti ve halk seçiyor mecliste olacak hep,sizin Pkk ile sorununuz var evet onu da siz düşünün 90 yıllık cumhuriyet tarihinde Pkk'yi oluşmasına neden olan davranışlar nelerdir onların üzerinde biraz düşün sonra rahatsız ol :)
@bedirxan1842 Hamas Filistin'i bölmüyor ama siz Türkiye'yi bölmek istiyorsunuz.
@ata_ata_1997 Terörist PKK'kılılar senin askerine , polisine silah dogrulturken sen onlara gül mü uzatacaksın? HDP dediğin PKK'ya terör örgütü deme cesaretini dahi gösteremeyen bitik bir "parti"* Atatürkçülük Atatürk'ün çizdiği yolda gidendir, hendekçi bölücülerin değil.
@manas2017 Bölmekten kastın ney, mesela herkes kendi ırkına göre devlet kurarsa diğerlerini yok sayarsa onların dili kültürü tarihi yokmuş gibi davranırsa bu bölmek değil midir ?Suriye sınırını Fransızlarla ben çizmedim ve ırak sınırını İngilizlerle,sahi ya hem Türklerin hem Kürtlerin devleti olacak bu cumhuriyet diye açılmıştı meclis sonra bir gece baktık yokmuşuz aslında,hepimiz Türkmüşüz meğer haberimiz yok..Bak ne güzel Türkçe konuşuyorum senle ama sen Kürtçe kelime anlamıyorsun hiç, hatta onu da boş ver ben kendi dilimde okuyup yazamıyorum doğru dürüst ! neyse saygılar kardeş
Sayın Temelli çok korkuyorlar belli ediyorlar.Korkmasınlar idam istemeyiz biz yargılansınlar adil mahkemelerde cezaları varsa çeksinler.Suruç Ankara patlamalarına sevinen ve oy hesap edenler.Bunları unuttuk mu sanıyorlar,Van depremine sevinenler,çadırda kalanlara sırıtan akpli bakanlar vekiller,uğur kaymazı vuranlar,bunlar öyle iğrenç ki 3 yaşındaki bebeğe sevinenleri var(Aylan Kurdi),şimdi sandıkta bunlara güzel bir ders verelim sandıklar hdp dolsun,Demirtaş içeride ona ne iftiralar atıyorlar utanmadan,bir de Kürtlere baskı yokmuş.Siz şehit haberlerine üzülüyorsunuz değil mi ya sivillere ?
yasin börü'yü de bu yuzden katlettiniz degil mi?
halkın seçtiği adama tek adam denmez...lider denir..
allahın izniyle bu secimde hdp barajı yarıp yarıp gececek akp nin bütün oyunları bozulacak.
eğer 2. tura kalırsa ben sağ görüşlü bir kişi olarak chp ye oy atmam
@surmeli05 isteyen istediği partiye oy kullanır, ama sağ sol kavramı biteli çok oldu be... Zaten kaç yıldır hep sağ partiler iktidarda.Ne çok korkuyorsunuz CHP'den. Valla bu kez olacak, ALLAH'ın izni ile her şey iyi olacak.
Ne yapsın adam barbarlar her fırsatta sokaklarda hdp lileri kovalıyor adalete sorsan akp haklı başka şanslarımı kaldı bunlar oy verdi diye chp pkk lı oluyor öyle değil işte tayyibin karşısında farklı kitleler adalet için buluşuyor yoksa 16 yıldır teroristlerle cumhuriyet tarihinde ilk kez akp masaya oturdu bilen bilir
Şu memlekette bunun gibi tipler eline mikrofon alıp halka hitap ediyor. Çok yazık.
Ulan HDP liler Ne NÖNKÖR müşünüz. Sizi meclise kim soktu.
@alpay61 akp mi meclise koydu hdp lileri hangi ülkeden yorum yapıyorsunuz yoksa seyhinizmi size böyle söyledi.:)):):)
Kökü ile CHP.li değilmi.
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